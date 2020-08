C’est un secteur d’activité qui braque tous les regards depuis un certain temps déjà. Les lunettes connectées ou intelligentes et conçues pour la réalité augmentée représentent un aperçu du futur. Cependant, quels sont les meilleurs modèles ?

En 2021, pour la première fois, les lunettes connectées sont apparues avec les Google Glass. 8 ans plus tard, le projet de la firme de Mountain View appartient à l’histoire. D’autres entreprises ont cependant surfé sur la tendance, proposant d’autres modèles high tech. D’Apple à Facebook en passant par de nombreuses start-up, la concurrence est au rendez-vous. Petit tour d’horizon des modèles qui pourraient vous intéresser et ce que nous en pensons.

L’héritage des Google Glass

A tout seigneur, tout honneur. Le « Project Glass » comme il était surnommé à ses débuts a vu le jour dans les laboratoires de Google dès 2001. Plus d’une décennie après, autour de 2013, les premiers modèles de lunettes intelligentes avec réalité augmentée ont été présentés au grand public. Leurs usages étaient très larges, concernant tout autant les chirurgiens que les amateurs de nouvelle technologie. L’idée était bien entendu de s’appuyer su l’écosystème de Google. Cependant, l’engouement du grand public n’a pas été au rendez-vous, notamment pour des problèmes esthétiques et de respect de la vie privée. C’est ensuite vers les professionnels que Google s’est tourné.

Les lunettes connectées Vuzix Blade

À l’heure actuelle, il s’agit sans doute de l’un des meilleurs modèles du moment. Les lunettes intelligentes Vuzix Blade, qui remplacent notamment les North Focals, font partie des modèles les plus séduisants. Un écran HD en couleur sur votre œil droit, des usages vraiment pratiques au quotidien, mais surtout un look plutôt passe-partout. S’il ne s’agit clairement pas d’un modèle design, elles sont plutôt discrètes et on l’apprécie. On apprécie le stockage, la caméra intégrée et une autonomie plutôt raisonnable (de 3 à 4 heures). Côté prix en revanche, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un vrai investissement puisqu’on peut les acheter au prix de 1.000 euros sur Amazon à l’heure actuelle.

Les lunettes intelligentes Epson Moverio BT-300

S’il y a bien un modèle de lunettes intelligentes et connectées qui ne joue pas la carte du passe-partout, c’est celui-là. Elles ne cachent pas leur but, à la façon de celles de Google Glass, mais avec un look tout de même un peu plus soigné. Ces lunettes connectées sont plutôt légères et l’écran 720 p HD OLED se révèlent particulièrement séduisant à l’usage. Côté prix, vous pouvez actuellement en faire l’acquisition au prix de 669 euros. Niveau connectivité, vous pourrez notamment compter sur le Bluetooth et le wi-fi. Une caméra frontale de 5 mégapixels et des applications comme un simulateur de vol ou Sky Map devraient faire plaisir aux amateurs.

Des lunettes connectées pour les cyclistes

À la façon des montres connectées, on trouve désormais de nombreux modèles de lunettes intelligentes et connectées qui sont désormais pensées pour des activités spécifiques, notamment dans le domaine sportif. Deux modèles réussissent notamment à se distinguer pour ce qui est des cyclistes.

Les lunettes connectées Solo

L’objectif de ces lunettes intelligentes est vraiment de fournir une quantité très importante de données dont vous pourriez avoir besoin sur la route, le tout en temps réel. Cela concerne par exemple votre rythme cardiaque, votre vitesse, votre rythme depuis le début de vos trajets… Imaginées dès 2016, elles ont été commercialisées plutôt récemment. Bonne nouvelle, ces lunettes intelligentes sont compatibles avec des applications de fitness comme Strava ou MapmyRide. Sans surprise, vous bénéficiez aussi de fonctions GPS. Ce modèle attire même les professionnels puisque l’équipe professionnelle de cyclisme américaine y a recours. Il faudra dépenser environ 500 dollars pour en faire l’achat.

Les lunettes connectées Eyesight Raptor

Au niveau de ce modèle, on est proche de ce qui pourrait notamment être utilisé dans le domaine des sports de glisse. Les lunettes intelligentes Eyesight Raptor ont pourtant leurs origines dans le domaine militaire. C’était en effet un équipement pensé dans un premier temps pour l’armée. Ce sont cependant désormais les cyclistes qui en bénéficient. Au programme, un écran OLED et de multiples capteurs qui affichent des données sous vos yeux. Vous pouvez aussi les utiliser pour filmer et on trouve bien entendu un système de contrôle vocal. Côté tarif, il faudra tout de même accepter de dépenser 729 €.

Les lunettes connectées Snap Spectacles 3

Snapchat ne semble pas vouloir rendre les armes sur le marché des lunettes connectées. Si les deux premières versions n’ont pas vraiment eu le succès escompté, l’entreprise insiste en améliorant peu à peu son modèle à chaque fois. Cette fois, on a un nouveau design, déclinable en deux couleurs (noire et rose dorée). Un boîtier de recharge, deux caméras HD et des fonctionnalités 3D en réalité augmentée sont aussi au rendez-vous. Vous pouvez stocker jusqu’à 100 vidéos ou 1.200 photos en 60 fps. Côté prix, il faudra dépenser 370 euros.

Les lunettes connectées Vue

Comme de nombreux autres produits dans le monde des nouvelles technologies, ce modèle de lunettes intelligentes est né d’un financement participatif sur Kickstarter. Vendues à 225 dollars, en mode classique ou trendy, ces lunettes se déclinent aussi pour l’été au même tarif. Au programme, un suivi d’activité, la diffusion de la musique et une technologie qui fonctionne avant tout sur la conduction osseuse. Vous pourrez ainsi écouter sans avoir besoin de mettre des écouteurs. Vous pouvez aussi les utiliser pour le suivi de l’activité ou répondre aux appels téléphoniques.

Ces modèles de lunettes connectées et intelligentes qui devraient bientôt arriver

D’autres modèles de lunettes intelligentes sont attendus à plus ou moins court terme. Si vous n’êtes pas pressés pour acquérir votre modèle de lunettes connectées, il est peut-être conseillé d’attendre puisque certains des plus gros acteurs du monde high-tech vont bientôt déployer leurs propres modèles. Petit tour d’horizon de ces modèles à venir qui nous semblent particulièrement prometteurs.

Les lunettes connectées Amazon Echo Frames

C’est sans aucun doute le projet dont on a le plus entendu parler ces dernières semaines. Amazon se lance sur le marché des lunettes intelligentes pour le grand public avec les Amazon Echo Frames. Pour ce produit qui est imaginé pour être passe-partout, l’entreprise de Jeff Bezos va bien sûr miser sur une intégration avec son assistant Alexa. Les lunettes connectées seront en titane et fibre de carbone avec une résistance IPX4. Des micros multidirectionnels permettront de les utiliser de façon discrète. Vous pourrez vous en servir pour lire vos notifications, écouter de la musique, prendre des appels ou encore contrôler vos appareils connectés. Pour l’instant, elles ne sont disponibles que sur commande, à partir de 180 dollars.

Les lunettes intelligentes d’Apple

La marque à la pomme fait pour l’instant partie des grands absents de ce secteur. Cependant on le sait déjà, ce n’est qu’une question de temps avant que la firme de Cupertino ne se lance sur le marché. Comme à son habitude, en misant sur une multitude de brevets, un sens aigu du design et bien entendu de l’innovation, la marque devrait lancer dans les prochains mois ses « Apple Glass » (le nom officiel si on en croit des rumeurs). Des prototypes auraient déjà circulé et leur prix annoncé serait de 499 dollars aux États-Unis. La pandémie de coronavirus aurait retardé les annonces, Apple souhaitant faire une annonce devant tous les médias. La présentation pourrait donc arriver avant la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Les lunettes intelligentes d’Apple sont particulièrement attendues. Elles pourraient fonctionner avec un iPhone.