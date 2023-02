Après une nouvelle semaine de tests et d’analyses, nous avons sélectionné les meilleures innovations pour votre séjour aux sports d’hiver. Un guide ultra-complet sur les solutions vous permettant de mieux skier ou snowboarder mais aussi d’assurer votre sécurité et votre confort pour garantir un séjour de neige sans embûche !

Les sports d’hiver, c’est tout un monde à part : une farandole de sensations dans un milieu glacial et escarpé. Pour celles et ceux qui ont le goût de l’aventure, c’est un paradis, à condition d’être bien équipés contre le froid et les chutes, mais aussi pour éviter de se perdre ou simplement améliorer ses performances de glisse.

Ainsi, vous trouverez dans ce dossier spécial dédié aux sports d’hiver toutes les meilleures innovations récentes à avoir dans le collimateur. Découvrez une large sélection des meilleurs produits innovants et connectés à ajouter dans votre valise quand vous partirez à la montagne : mobilité, gants, produits audio, masques, casques, drones & caméras, produits chauffants, portes ski, gadgets, snowboard, balises GPS, capteurs, exosquelettes…

Après plusieurs éditions consultées par plus de 25 000 lecteurs en 2019 et 2020, voici la mise à jour 2023, avec de nouveaux produits et de nouveaux partenaires ! Skieurs, skieuses, snowboarders et snowboardeuses, amateur et amatrices de raquettes (et même de luge), les meilleures idées de cadeaux technologiques sont ici pour vous garantir davantage de confort, de sécurité et de progression dans votre discipline favorite !

Où partir à la neige ? À Tignes, notre partenaire de 2023 !

On commence par un gros big up aux équipes de la station de ski de Tignes, située à 2 heures de route de Chambéry, à quelques encablures de la frontière italienne. Nos derniers tests ont eu lieu là-bas, et ce fut un séjour radieux, à travers ses 300 km de pistes, étendus entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude, tapissés d’une neige merveilleuse ! À savoir : en mars 2023 s’y dérouleront la coupe du monde de ski Slopestyle (des parcours avec des obstacles, des figures et des galuches) ainsi que la coupe du monde de freeride pendant deux jours de qualif qui départageront les meilleurs freeriders amateurs français (autrement dit les fous du hors-piste).

Mais ce n’est pas tout ! Outre les événements à venir, pléthore d’activités sont disponibles pour tous les goûts et tous les âges (ski gratuit pour les moins de 8 ans et tarif réduit pour les 8-18 ans)… À ce titre, depuis peu, le stade naturel de Tignes a été labellisé Famille Plus, ce qui signifie que beaucoup d’animations et de commerces sont adaptés à vos chères têtes blondes, comme le cours de snow (dès 3 ans), l’expédition cobra (pour les fous de luge) ou bien le stage Yéti, qui initie les 5-12 à l’exploration en montagne. Les grands auront leur propre challenge avec M. Alban Michon qui vous apprend les techniques de survie en milieu polaire.

En plus, le mec est BG en toute circonstance !

Dans ce même coin, vous apprendrez aussi comment faire de la plongée sous glace, vous familiariser avec les chiens de traîneau, vous essayer à l’escalade sur glace, accompagner les pisteurs au petit matin pour leur first track, ou encore vous rapprocher de la neige en luge Snooc. Enfin, l’expérience Wildnest attendra les randonneurs en raquettes chauds de dormir à 2384 km d’altitude sous un dôme translucide de 35 m² après un bon repas savoyard ! En bref, des souvenirs impérissables à vous offrir au royaume de la blancheur éternelle !

Meilleures innovations pour se déplacer sur la neige autrement

Aux Sports d’Hiver, il est habituel de croiser des snowboardeurs, skieurs alpins, skieurs de fond, randonneurs, des descentes en luges ou encore des chiens de traineaux. Mais il est rare de croiser un cycliste par exemple. Nous avons trouvé quelques nouvelles activités sportives encore rarement vues ni encore testées du grand public.

Les patins à neige SnowFeet, un accessoire pratique pour se déplacer à toute allure

Et oui ça existe ! Des patins pour neige qui combinent à la fois le ski et le patinage. Ils peuvent être aussi bien utilisés pour les descentes de ski alpin, de ski de fond ou encore des sentiers forestiers. Ces patins à neige ou « chaussures snowskate » permettent de glisser sur la neige avec des mouvements de patinage. Ils se clipsent facilement à vos chaussures (imperméables idéalement) pour profiter de descentes en patins !

Les SnowFeet Mini ont récupéré quelques améliorations par rapport à leur ancienne édition, les Snowfeet 1. Tout d’abord, elles sont plus légères et offrent une plus grande durabilité d’utilisation. On y retrouve également de meilleures reliures recouvertes de tissu avec une pochette à sangle et une paire de sangles d’orteils supplémentaires pour une meilleure fixation. Il faut compter 179 € pour s’offrir une paire de patins à neige standard, et 249 € pour la version Pro X munie de meilleures attaches. À noter qu’on retrouve des produits similaires sur eBay ou Aliexpress à -50%, mais, ne les ayant pas testés, nous ne savons pas si la qualité est similaire.

FatBitSki et S-Trax Snowbike winterride : pour skier à bicyclette sur les pistes

C’est FatBitSki qui a développé le tout premier accessoire pour vous permettre de faire du vélo sur les pistes. Ainsi, le kit Ski Fat Bike a été conçu pour tous ceux qui ont, comme nous, l’idée saugrenue de skier à vélo ! Comment cela est-il possible ? Ouvrez vos mirettes, voici une petite démo WTF !

Et voilà, vous savez désormais quoi offrir à votre cousin facteur à Vancouver…

Quelles que soient les conditions de neige (poudreuse, croûte, ornières, pistes damées…), vous bluffez l’assistance à coup de glissades à vélo. Concrètement, il s’agit de remplacer la roue avant de votre vélo par le kit Ski Fat Bike. Il est simple à installer et vous permettra de vivre une expérience unique. Le kit est vendu $795 (autour de 734,51 €) actuellement au lieu de $875 sur le site officiel. Il va néanmoins sans dire que le casque est indispensable avec une telle monture de l’extrême, et que certains modèles de vélo sont bien plus indiqués que d’autres pour se transformer en chimère à fendre la poudreuse !

Pour essayer le Ski Fat Bike Glissez ici

Et l’alternative motoneige existe aussi désormais, avec S-Trax Snowbike winterride, compatible avec les meilleurs vélos électriques du marché :

Et en vrai, mettez des casques ! Y a que la gamine qui est sérieuse dans cette pub, nom d’un bonhomme de neige…

Seuls les modèles avec cadre en carbone ne sont pas compatibles avec le kit de conversion chenille + rouleaux. Quoi qu’il en soit, l’équipement est robuste, fiable et vous propulse à 25 km sur terrain enneigé (du moins si vous avez un moteur), mais il vous allège tout de même de 2 499,99 € (environ la moitié du prix d’une motoneige milieu de gamme).

Pour découvrir le kit S-Trax Snowbike Glissez ici

Snooc, l’accessoire qui transforme votre ski en luge (testé et approuvé à Tignes)

Invention made in France, cet accessoire ludique est principalement associé à la pratique du ski de randonnée. Il vous permet, durant votre session découverte en hors-piste, de vous amuser en glissant dans la poudreuse comme avec une luge (eh oui, cet hiver, on fait de vous un authentique Transformers des montagnes !).

Luges sous les fessiers, casques sur les têtes : tout est à sa place on dirait !

Le Snooc existe en deux modèles : un modèle downhill uniquement optimisé pour les descentes sur pistes ou autres, et une version “Snooc Touring” qui est démontable afin de transformer l’appareil en skis de randonnée pour l’utiliser au-delà du domaine skiable. La version descente est actuellement disponible à 298€ au lieu de son prix de sortie à 330€, et le modèle Touring à 549 € sur le site officiel de la start-up.

Pour vous initier à la neige en Snooc Glissez ici

Go To Ski, les skis pour personnes en situation de handicap

Adressée aux personnes en situation de handicap, en particulier au niveau des jambes, cette invention consiste en une trottinette des neiges, capable de reproduire les mouvements de skis traditionnels, à la manière d’une personne valide. Elle offre donc de réelles sensations de glisse, et ce en toute sécurité. Nous la devons à un ingénieur et fabricant de matériel de glisse, du nom de Marco Gostoli, qui a modélisé sa création, au cœur des Alpes, dans son atelier situé à la station de ski nommée “La Plagne”.

Il en a profité pour fonder l’école de ski “Antenne Handicap”, afin d’accompagner les personnes atteintes de différents handicaps durant leur séjour au ski. Contactez cette association directement sur leur site officiel pour essayer Go To Ski et vous procurer les frissons de la pente et des virages !

Unik by Skibrid : succombez à l’appel de la pente sans perdre le contrôle

Vitesse + guidon = Unik, l’engin de glisse développé et breveté par la firme française Skibrid. Dans la continuité de Go To Ski, ce concept part sur l’idée d’associer la maniabilité du vélo à la fluidité d’une planche de ski, de snowboard ou même de Skwal. En effet, le guidon parvient à imprimer sur la structure le même effet que sur une roue de vélo, ce qui donne à peu près ceci :

Le mec dépasse tout le monde OKLM…

On remarque la compacité de ce système homologué (au poids plume de 3,7 kg !), qui vous permet d’être considéré·e comme simple skieur ou skieuse pour les montées en télésiège. En outre, on n’a jamais de problème de taille, puisque la hauteur de Unik est réglable au gré de votre morphologie ! Peut-être une discipline à venir pour les prochains JO d’hiver ?

La Shoshibaa : une raquette spécialement conçue pour les enfants !

Avec ses couleurs vives, on ne s’y trompe pas : ce modèle de raquettes convient aux superhéros et héroïnes en herbe, prêt·es à en découdre avec les hauteurs. Souples et légères, elles offrent une bonne mobilité et leur système de réglage est un vrai jeu d’enfant, qui s’adapte des pointures 30 à 36. Pour vous donner un ordre d’idée, elles serviront à vos enfants de leur 5 à 12 ans dans le meilleur des cas !

Limite c’est des Crocs des neiges en fait…

On remarque, au niveau des semelles, des crampons lamelles développés par 3D EVVO. Issues à 60 % de matières recyclées, mais également 100% recyclables, elles ont l’avantage d’être plutôt bon marché, à 59,95 €. Et il s’agit encore d’un produit français ! Seul point négatif : les enfants gagnent un bonus de +2 en agilité sur terrain glissant, et deviennent dès lors redoutables aux batailles de boules de neige. Vous risquez donc un peu de vous faire dégommer la tronche… Vous n’êtes pas prêts !

Offrez une paire de raquettes junior Shoshibaa Glissez ici

Meilleures innovations WTF et Gadgets

Comme dans tous les domaines, il existe des accessoires et gadgets encore plus farfelus et originaux les uns que les autres. Nous avons sélectionné quelques inventions parmi les plus surprenantes à ajouter dans vos bagages de ski cet hiver !

WhiSki Poles 2.0, le bâton pour skier et boire !

WhiSki 2.0 est un bâton de ski capable d’accueillir environ 23cl de la boisson de votre choix dans chaque bâton de ski. Le liquide se verse au niveau de la poignée, sans devoir retirer vos gants. Pratiques et amusants, ils sont également d’une qualité remarquable. Réalisé à partir de l’aluminium le plus solide et léger (ALU 7075), ils sont tout-terrain et n’auront donc aucun effet négatif sur vos performances de rider.

Et surtout, essayez de n’éborgner personne…

Bien évidemment, ne vous amusez pas à les remplir avec du vrai whisky ni aucun autre alcool : cela risquerait d’abîmer la boisson, mais aussi votre intégrité physique, après accident en état d’ébriété avancée. Plutôt une boisson énergisante à la rigueur ! Un accessoire de ski à ajouter à votre liste à un prix situé entre 99$ (≈ 91,40 €) et 129$ (≈ 119,14 €) selon la taille choisie !

Buvez à notre santé au goulot de vos WhiSki 2.0 Glissez ici

Une invention pour fabriquer une boule de neige en quelques secondes

Eh oui, à mettre en combo avec les Shoshibaa et les enfants des voisins n’ont plus aucune chance face aux vôtres. Ça va pleurer dans les chaumières avec ces moules de boules de neige instantanées aux dimensions parfaites. Par ailleurs, si vous avez oublié vos gants (garnement que vous êtes), c’est très pratique pour les former sans finir avec les doigts gelés ! Préparez-les à l’avance et planquez-les dans un coin à couvert ou même dans un seau. Gardez-les stratégiquement pour le moment où vos adversaires pensent que vous n’avez plus de munitions ou qu’ils ont le temps de s’éloigner le temps que vous rechargiez.

La rédaction présente ses plus plates excuses pour cette scène d’une rare violence…

Oui, pour moins de 3 € sur Aliexpress, cette fabrique de bombes gelées (plusieurs formes sont disponibles) est démoniaque, mais à meilleure-innovation.com, nous ne prétendons pas être des exemples pour la jeunesse…

Nota Bene : ces moules sont réutilisables l’été pour orner vos architectures en sable mouillé !

DryGuy Force Dry DX : un appareil qui sèche vos chaussures à grande vitesse !

En vrai, il fallait y penser ! Grâce à DryGuy, vous n’avez plus à entreposer vos souliers sous le seul radiateur de la pièce, et ce le plus inefficacement du monde. À la manière d’un sèche-main convertissant l’électricité en air chaud, cet appareil est doté de 4 appendices sur lesquels il suffit de suspendre chaussures, gants, bonnets, serviettes et autres vêtements froids et humides, puis de brancher le système à une prise électrique grâce à son câble d’1m80 de long.

La légende raconte que le concepteur voulait fabriquer un jet pack à l’origine…

La température max étant de 40,5 °C, il respecte les plus fragiles parties de vos habits, comme les doublures, les tissus délicats, etc. Avantage non négligeable : grâce à lui, ça sent beaucoup moins le jus de pied moisi au refuge ! Assez léger (un peu plus de 2 kg) et compact (30,5 x 19,1 x 38,1 cm), il reste transportable facilement. En revanche, c’est sur le prix qu’il va falloir faire un effort : 188 € sur Amazon ! Donc malgré son aspect cheap, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un produit de luxe ! À son crédit enfin, on notera une évaluation à 4,7/5 par près de 10 000 utilisateur·ices…

Clipcann, l’accessoire qui porte vos bâtons de ski sur le télésiège

Porter ses bâtons de ski sur un télésiège, la plaie, hein ? C’est encombrant, on a toujours peur de les faire tomber et de perdre un temps fou à devoir les récupérer dans la neige. C’est pourquoi la marque française Clipcann a inventé l’accessoire idéal. Produit à partir de plastique recyclé, il sert à maintenir vos bâtons de ski directement sur la barre du télésiège. Au préalable, vous devrez fixer le support sur vos bâtons (l’opération prend moins de 2 minutes) pour pouvoir les utiliser. Ensuite, il se clipse et se déclipse très facilement (même avec des gants) autour des gardes-corps des télésièges. Plus besoin d’y penser jusqu’au moment de rider de nouveau !

Appréciez avec nous cette présentation beaucoup trop sérieuse, qui illustre néanmoins parfaitement l’intérêt du produit !

Cet accessoire très utile est disponible à 14,95€. Cet accessoire nous a bien rendu service lors de nos derniers séjours à la neige. Néanmoins, des améliorations seraient appréciables : une fixation magnétique, par exemple, ou du moins la modification du petit clip qui a tendance à se déclipser. Cela reste des détails qui n’affectent en rien l’utilisation du produit.

Pour ne plus jamais perdre vos bâtons de ski avec Clipcann Glissez ici

Portes-skis Trixski et Skibat

Le porte-ski est Trixski est l’une des solutions les plus simples et économiques pour vous aider à porter facilement vos skis et bâtons. Facile à utiliser, il maintient fermement les skis contre vous et vous libère enfin les mains !

Notre dernière étude sur l’usage de portes-skis : des résultats spectaculaires !

En outre, ce porte-ski est léger, donc facilement transportable dans votre sac à dos et même dans certaines poches. Enfin, il est économique puisqu’il coûte dans les 20 € (19,95 £). Sa meilleure alternative est française et se nomme Skibat, qui vous aide à porter vos skis et bâtons en toute facilité.

On dirait de la magie, mais ce n’est que de la bête ingéniosité, désolé…

Dans un esprit de géniale simplicité, la firme vous propose de solidariser vos skis à vos bâtons, lesquels serviront alors de prise, comme pour une poignée de valise. Des portes-skis très pratiques et intuitifs, qui simplifient grandement vos déplacements jusqu’aux pistes. En plus, ils sont disponibles à 15 € seulement !

Bref, pour ne pas finir comme celui-là, nous vous recommandons chaudement une de ces deux solutions pour cet hiver.

Où trouver des portes-skis au meilleur prix ? Découvrez le site web de Skibat Glissez ici Visitez l’e-boutique de Trixski Glissez ici

3 innovations inclassables pour l’hiver 2023

Dans la catégorie « nouveautés ultra-pratiques pour aller à la montagne », on vous a trouvé trois perles cette année !

Mushur invente une chaussette anti-glisse pour votre voiture

Au fond, tout est presque déjà dit, mais on sait bien que vous allez faire les curieuses et les curieux ! La marque française Musher, fondée par un père et son fils (Daniel et Alexandre Baïsse) est spécialisée dans les textiles sécuritaires fabriqués localement. C’est donc avec une certaine audace qu’ils ont fabriqué un sur-pneu adapté aux routes enneigées.

Vroum vroum ! Cocorico !

Cet équipement, vendu entre 139,9 € et 159,9 € la paire, selon la taille de vos pneus, prend seulement 5 minutes à installer, et ce sans l’intervention d’un garagiste ! Avec vos chaussettes, votre véhicule devient conforme aux normes européennes quant au roulage sur neige. Le kit complet comprend les instructions d’usage et un sac de rangement, ce qui vous permet de les garder dans le coffre sans avoir à y penser davantage ! En bref, une alternative parfaite et bon marché aux pneus neige !

Nota Bene : sur bitume, elles s’usent plus vite malgré leurs fibres à haute-ténacité, surtout après 150 km parcourus d’une traite. C’est pourquoi il vaut mieux les « enfiler » juste avant de traverser une région montagneuse !

Skis pliables Elan Voyager : finies les boutiques de location de skis !

Ah nan mais avec tout ce qu’on vous a dégotté, vous pouvez partir en week-end sur un coup de tête à n’importe quel moment (à ce sujet, on vous a déjà parlé de la station de Tignes ?) ! Cette fois, on part sur le tout premier système de skis pliables au monde, pensé par l’entreprise Elan Skis. Avec leur design à la Splinter Cell, ils allient robustesse, technicité et praticité, puisqu’ils se plient en deux très facilement pour rentrer dans leur petite valise sur-mesure. Cette économie de volume facilite aussi bien les trajets en voiture que les transports en commun ! Regardez plutôt :

On vous prévient tout de suite, néanmoins : on est sur une paire haut-de-gamme, fabriqués main dans les Alpes slovènes, et qui va chercher dans les 1 500 € ! Mais vus les matériaux (bois laminé, titane, etc.) et la finition, on n’est guère surpris…

Tentez l’expérience Elan Voyager Glissez ici

Crampons amovibles Blue Ice Harfang : compacité et robustesse

Encore du matériel qui tient dans un mouchoir de poche ! Lauréats de l’ISPO Award 2022, les crampons Blue Ice Harfang ont été designés pour vous assister dans les randonnées piégeuses en haute montagne. L’idée des concepteurs a été de les rendre universels, avec des sangles réglables sur des pointures allant de 35 à 47, mais également hyper légers, c’est-à-dire ne dépassant guère 400 g, même avec système anti-chute. Enfin, ils ont l’avantage d’être pliables, au point de se réduire à la taille d’une balle de tennis, ce qui les rend faciles à caser à peu près n’importe où dans leur sacoche adaptée.

Bien entendu, la solidité est au rendez-vous, avec une accroche constituée d’acier et d’aluminium et une bande textile qui adhère parfaitement à n’importe quelle semelle. L’étrier avant (ci-dessus) sert à fixer les fers tandis que la molette arrière va permettre d’ajuster la taille pour arriver à du sur-mesure. Bref, que des avantages qui leur ont valu les meilleures critiques de la part des tutoyeurs et tutoyeuses de glaciers.

Accrochez-vous avec les crampons amovibles Blue Ice Harfang Par ici

Meilleures innovations pour se Réchauffer au ski

Alors ? Ça veut profiter des sommets de blancheur luxuriante, mais on grelotte dès que le mercure descend au-dessous des 10 °C ?

Allez, ne vous en faites pas, on sait comment ça se passe, et on a des solutions… Oui, vous nous aimez. On sait.

Handpresso, la machine expresso portative

On commence en douceur avec un petit café de qualité supérieure. La Handpresso et ses capsules à café adaptées utilisent un système de pression intégré calqué sur les pompes à vélo. Vous effectuez le geste de va-et-viens pour arriver aux 16 bars requis, vous placez la dosette, puis versez l’eau minérale préalablement chauffée à 95°C et conservée dans un thermos (Handpresso propose la Thermo -flask – contenance 300 ml/6 expressos ). Enfin, vous appuyez sur un bouton et le café coule dans l’écrin d’une des 4 tasses incassables comprises dans le pack complet.

Toute une miracle morning routine !

Oui, on sait ce que vous allez dire : « mais les mecs, arrêtez ! C’est de l’arnaque, c’est cher, ça ne chauffe même pas l’eau, il y a plein d’étapes à faire, et puis est-ce que c’est si pratique que ça, etc. ». Alors… déjà oui, c’est résolument un produit non nécessaire. Pour le commun des mortels, dont nous faisons partie, 1,5 L de café préparé à la maison dans un thermos, ça fait notre life à moindre coût. Mais pour celles et ceux qui ont un palais délicat et n’apprécient le café que sous la forme veloutée d’un expresso à l’italienne, ils et elles vont pouvoir non seulement le déguster comme des patrons devant des paysages grandioses, mais aussi esquiver les machines à café dégueu et aussi beaucoup trop chères des aires d’autoroute…

Nota Bene : existe en version chauffante sur batterie ou branché à l’allume-cigare de la voiture…

Tous les choix disponibles sur l’e-boutique Handpresso Glissez ici

Zippo, ce chauffe-mains portatif beaucoup trop stylé

Être une petite nature et avoir la classe, ça existe ! Ce chauffe-main Zippo se glisse très facilement dans votre poche et peut apporter jusqu’à 12 heures de chaleur douce. Il réchauffera rapidement vos mains sur les pistes, sans flamme et sans danger de se brûler. Il est rechargeable et existe en 4 couleurs : chrome, noir, mat et orange. Bien que niveau design, il y ait 2 contraintes à noter : pour fonctionner correctement, le briquet doit être placé dans un petit sac spécifique – fourni – afin d’en réguler l’oxygène et donc le degré de chaleur.

D’autre part, une fois le chauffe-main Zippo allumé, il est impossible de l’arrêter. Bref, pouvez vous réchauffer les mains au ski ou même en ville avec ce Zippo chauffe-mains vendu environ 30 €. Petit big up aux grimpeurs et grimpeuses qui nous liraient (parce que les doigts froids en escalade, c’est l’enfer…) !

Alternative au Zippo : la chaufferette à main rechargeable !

En ce moment, les meilleures chaufferettes sont vendues par les marques Unbon et Ocoopa. Les deux modèles sont rechargeables via un simple port USB et montent respectivement jusqu’à 60 °C et 55 °C.

Soit vous optez pour le pack de deux Unbon, faits de plastique et d’aluminium et d’une autonomie allant de 4 à 8 heures selon la température souhaitée, soit pour un Ocoopa unique en silicone à 10 000 mAh et d’une autonomie allant jusqu’à 15 heures.

Meilleurs Gants Chauffants pour Skier : Racer, Therm-ic, G Heat et Lenz

Pour les plus frileux·ses d’entre nous, il existe même des gants de skis chauffants. Il existe même des modèles très fins qui conviendront aux randonnées, voire aux balades en ville (on pensera à nos amie·s du Quebec et à celles et ceux qui auraient visité l’État de New-York récemment). D’abord, Les gants chauffants Racer, marque française, sont idéaux pour le ski ou la moto. La performance de la batterie Li-on Polymer de 7.4v (2200mAh/ gant) est suffisante pour une journée de ski. Il est possible de brancher 2 batteries (72g la batterie – 2200 mAh) par gant pour doubler l’autonomie. Légers et hyper isolants, les Racer Connectic 3 & 4 disposent, en outre, de boutons de réglages intuitifs ! Enfin, les index des gants sont tactiles, très pratiques pour écrire sur les télésièges sans devoir retirer ses gants au risque d’avoir froid aux mains.

Pour du plus haut-de-gamme, essayez la marque Therm-ic dont l’e-boutique propose notamment de la seconde main. Les cyclistes, quant à elles·eux, auront peut-être meilleur compte à voir chez G-Heat, aux modèles plus fins. Chez Lenz aussi il y aura de la concurrence, surtout pour les adeptes de la solution moufles !

Où trouver des gants chauffants au meilleur prix ? Enfilez vos nouveaux gants Racer Connectic 4 Glissez ici Essayez la paire Ultra Heat Boost Therm-ic Glissez ici Pour des gants chauffants fins G-Heatm Glissez ici Tentez la paire de moufles chauffantes Lenz Glissez ici

Veste, doudoune, gilets, pantalon chauffant, etc.

Eh oui, puisque les gants chauffants existent, vous imaginez bien que le concept a été étendu à toute une panoplie de vêtements d’hiver. À commencer par la veste simple : celle de Bosch offre des résultats satisfaisants avec ses 3 niveaux de chauffage et sa batterie 12 V avec adaptateur USB. Certes, elle pèse ses 2 kg en taille L, mais vous conservez une bonne liberté de mouvement. Idem pour le legging chauffant 85% coton et 15% polyester Essence Living, facilement trouvable sur Amazon, et qui a l’avantage d’être parfaitement unisexe.

Enfin, le gilet chauffant peut également vous convenir, qui se placera discrètement sous le manteau, que ce soit à moto, en rando, voire au travail (enseignant·e·s et AED qui surveillent les cours de récré, par exemple) ! Notre seul conseil : ne perdez pas la batterie et choisissez du matos à 50 € grand minimum.

Meilleures Innovations Snowboard

Oui les snowboardeurs et snowboardeuses, on a évidemment pensé à vous ! Car vous êtes un peu les albatros des neiges : lancés à pleine vitesse sur la pente scintillante, les rayons du soleil n’ont d’égal que votre superbe. Mais sur du plat, vous faites un peu tiep, tout d’un coup… Pas de panique, on est làààà !

Fixations SNB 100 CLICK, pour que les terrains plats ne soient plus un enfer en snowboard

Inventée par la célèbre firme Décathlon, SNB 100 CLICK vous permet de déchausser et de rechausser votre pied sur votre snow en un temps record dès que vous vous retrouvez sur du plat, tout cela en restant debout. Votre pied reste attaché à la fixation, mais cette dernière se détache du snow en un clic afin que vous puissiez pousser directement à même le sol.

Vous garderez les mêmes sensations que des fixations classiques lors de vos descentes. En outre, elles sont adaptées à n’importe quels boots de snow ! Un système qui facilite considérablement la vie des snowboarders et snowboardeuses !

Nidecker Supermatic : une fixation automatique universelle à double entrée

Après 4 ans à développer cette technologie, les ingés de Nidecker ont réussi à marier universalité et praticité malgré la gêne de la poudreuse. Ces fixations sont hyper rapides : on pose le pied dedans et clac, grosse sensation de fermeté autour de la chaussure.

Nes…Nidecker : what else ?

Un petit levier de déverrouillage suffit à les retirer, ce qui fait que vous pouvez chausser et déchausser votre board debout en 2 secondes chrono ! Trouvables au Vieux Campeur à Paris (prévoyez tout de même dans les 400 €) !

QuickSett, une fixation de snow connectée pour pousser comme en skate et améliorer le confort de votre genou

Le produit Quicksett a été développé par une société française pour faciliter le déplacement des snowboarders et leur apporter plus de confort au genou lors des phases de repos. Concrètement il s’agit d’un disque facilitant la rotation des fixations du snowboard. Le tout est contrôlable en Bluetooth grâce à une commande au poignet (pour verrouiller/déverrouiller les rotations).

Il s’installe facilement sur votre reliure en remplaçant le disque actuel par celui de Quicksett. Il ne vous restera qu’à vous connecter pour contrôler à distance le système de verrouillage / déverrouillage. Convaincu ? Vous pouvez l’obtenir pour la modique somme de 159,90 €.

Domptez les terrains plats en snow avec Quicksett Glissez ici

Snowboard Doubledeck : une planche OVNI pour sortir des grosses perfs en snow

On trouve dans le nom un indice sur le design de cette planche révolutionnaire. Elle est en effet constituée de deux éléments : la board en tant que telle et une épaisse barre légèrement convexe placée au niveau des fixations. « Ok », allez-vous dire, « un snowboard bossu, et alors, qu’est-ce que ça change ? ». Pas bossu, non ! Arqué !

D’où le nom de Bow-Construction pour désigner un mécanisme tout simple, qui améliore la transmission de la force imprimée par les jambes sur la planche. Une telle modification va jouer sur tous les plans :

la maniabilité dans les virages ;

dans les virages ; la hauteur des sauts ;

des sauts ; la prise de vitesse ;

; la stabilité générale du rider (ou de la rideuse)

Et pour vous procurer un Doubledeck, d’ici septembre 2023, c’est 899 € à mettre de côté. Vous êtes chaud·e·s ?

Capteurs de Ski et Snowboard : Meilleures innovations pour s’améliorer

Vous souhaitez connaître plus précisément vos compétences et vos axes d’amélioration ? Il existe certains paramètres mesurables aux sports d’hiver pour observer et analyser vos progrès, tels que la distance, la vitesse, le temps ou encore la verticale.

Ainsi, les capteurs portables (appelés également “tracker”) vous fournissent des informations utiles afin d’améliorer nos performances et compétences en ski, snowboard, luge, chevauchée de yéti, etc. Bref, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs capteurs du marché !

Piq et Rossignol, le capteur le plus performant !

Non, il ne s’agit pas d’une fable de La Fontaine, mais bel et bien d’une marque de sports d’hiver qui a sorti son propre capteur connecté. Il est très utile pour récolter un grand nombre de données telles que votre vitesse de descente des pistes, le temps passé en hauteur lors d’un saut, la force d’un impact sur l’atterrissage et encore bien d’autres données. En effet, ce tout petit boîtier facilement transportable sur votre chaussure (à l’aide d’un strap) est doté d’un certain nombre de capteurs : gyroscope, accéléromètre, magnétomètre, altimètre qui aident à améliorer vos performances.

Il sera également utile pour les professionnels et freestylers qui trouveront ce capteur adapté pour connaître certaines données plus précises. En connexion via Bluetooth, le capteur PIQ vous invitera à rejoindre la communauté PIQ dans le but de suivre vos amis et les défier.

Snowcookie, le capteur ultra complet pour vos skis et votre corps

Les trois capteurs Snowcookie (deux pour les skis et un pour le corps connectés à votre smartphone) proposent une analyse complète de votre vitesse, de votre technique et de la position de votre corps. Snowcookie surveille votre façon de skier dans six domaines de performance, qui sont la vitesse, les virages, l’endurance, le style, la position du corps et l’intensité. Cela vous permet notamment de comparer vos virages à gauche et à droite pour vérifier si votre manière de skier est symétrique.

Y a pas que les sites internets qui ont des cookies !

Pour votre corps, les capteurs mesurent aussi l’inclinaison avant/arrière, l’angulation des hanches et la rotation du torse, mais également si vous répartissez correctement la masse corporelle entre le ski intérieur et extérieur du virage. C’est essentiel lorsque vous prenez de la vitesse et que la pente devient plus raide.

Balises GPS Ski : Meilleures innovations pour la géolocalisation

Quand on part au ski, il est important de prévoir l’ensemble du matériel nécessaire pour assurer sa sécurité et rester en contact avec nos proches. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs accessoires et équipements de ski innovants nécessaires à intégrer dans son sac pour surveiller son matériel à distance, rester en sécurité lors de balades en montagne ou garder des contacts avec des proches sans avoir besoin de carte sim.

Décidément trop de refs cultes dans ce film…

Attention à bien vérifier si le réseau utilisé par votre balise GPS est disponible dans votre station. Les différents trackers proposés, bien qu’il soit les meilleurs, n’intègrent pas encore les plans des pistes de ski dans leurs applications.

Tracker GPS d’Invoxia, le traqueur pour retrouver vos biens

Ce boîtier connecté est idéal lorsque vous partez au ski pour vous permettre de localiser à distance vos biens de valeur. Il est aussi très utile pour suivre vos enfants lorsqu’ils partent skier ou vos animaux qui se baladent. Il vous suffit de définir une zone géographique d’alerte et vous recevez une notification sur votre smartphone s’il y a un déplacement hors de la zone définie. Plus d’inquiétude si vous laissez votre équipement de ski lors du déjeuner ou si vous laissez vos enfants sur les pistes, le GPS tracker Invoxia vous permettra de les géolocaliser. Vous pourrez retracer l’itinéraire réalisé pour vous permettre de retrouver ce que vous cherchez.

Le boîtier est vendu 99 € avec un abonnement de 3 ans inclus. Ensuite, vous pouvez souscrire au réseau Objenious basé sur LoRa directement sur l’application au prix de 9,99 € par an soit 0,83 € par mois.

Bivystick transforme votre téléphone en appareil de communication satellite

C’est l’accessoire indispensable si vous partez longtemps dans la montagne. Ce boîtier connecté vous permettra de rendre compatible votre téléphone portable à la communication par satellite. Sans contrat, ni frais d’activation, il fonctionne en Bluetooth et vous pourrez recevoir et envoyer des messages textes, partager votre géolocalisation, suivre un chemin, envoyer des messages d’urgences et avoir des données sur les prévisions météorologiques, hors ligne.

Et paf, ça fait un Bivy Stick !

Vous serez en sécurité et vos proches sauront facilement où vous êtes et pourront intervenir en cas de danger. Enfin, il pourra charger 3 fois votre téléphone en cas de décharge totale. Il est actuellement en vente pour 271,90 €.

Communiquez par satellite avec Bivy Stick Glissez ici

Apple AirTag : finies les clés perdues dans la neige de votre jardin !

Attention, séquence émotion : on a trouvé un appareil Apple pas cher ! Bon, certes il n’est compatible qu’avec l’écosystème de la même marque, via l’app Localiser, mais c’est un peu le lot de tous les aficionados de feu M. Jobs. Très compact, il peut s’accrocher à votre porte-clé, se glisser dans une poche de portefeuille et sonne à votre demande.

Vous pouvez même demander nonchalamment à Siri où se trouve le bien que vous avez égaré, afin de faire retentir le bip salvateur. Mieux encore, sur votre écran d’iPhone, des indications s’affichent pour vous aider à vous rapprocher de l’objet récalcitrant. Une quarantaine d’euros suffiront à vous épargner des trains ratés et des instants de stress intense…

Commandez votre pack de Air Tag Glissez ici

Zoleo communique lui aussi par satellite !

Si vous aimez vous balader en dehors du réseau de téléphonie mobile, la solution peut venir de Zoleo. Cet appareil super compact s’appaire par Bluetooth à votre smartphone, via une application disponible sur Android et sur iPhone. Vous voilà alors en communication avec un réseau de 66 satellites LEO (Low Earth Orbit) qui vous permet d’envoyer des messages à n’importe qui avec transmission de la position GPS.

Une fois le Bluetooth activé, Zoleo prend ou laisse automatiquement le relais dès que vous entrez ou sortez d’une zone couverte par votre opérateur. Il résiste à des températures assez extrêmes, de -20°C à 55°C, présente un degré élevé d’étanchéité : IP68 ! En outre, vous pourrez compter sur une autonomie de 200 h. Une super idée de cadeau pour vos amis casse-cous ! En espérant un approvisionnement imminent des entrepôts Amazon…

Visitez le site web de Zoleo Glissez ici

Top 3 Exosquelettes de Ski : Meilleures innovations pour votre confort

Le ski est un sport qui entraîne de grandes tensions musculaires et articulaires sur l’ensemble de votre corps. Les quadriceps chauffent rapidement, se raidissent et peuvent devenir moins efficaces. Or, les risques de pertes de contrôle sont plus élevés, lorsque la fatigue s’installe. Si on ne se présente pas sur les pistes en bonne condition physique, le corps peut vite être confronté à un effort physique violent auquel il n’est pas nécessairement préparé, entraînant des risques de blessures.

Cela étant, les nouvelles technologies sont désormais capables d’allonger l’endurance des passionné·e·s de glisse. Dans cette perspective, nous avons sélectionné les technologies les plus performantes et innovantes de 2023 !

Ski-Mojo : pour repousser la fatigue et skier de mieux en mieux !

Cet exosquelette français conçu pour le ski se fixe (rapidement en moins de 2 minutes) sous ou sur le pantalon et fonctionne à partir d’un grand ressort réglable situé dans une armature ergonomique pouvant prendre en charge ⅓ des efforts exercés sur les jambes, diminuant du même coup la pression des genoux. Il permet ainsi de réduire les risques de blessure ou d’accident, en faisant moins travailler la puissance des quadriceps du skieur, mais davantage leur endurance. Nous avons eu la chance de tester cette innovation hors pair et l’avons tout de suite adoptée ! Le produit n’est pas du tout gênant à porter et offre une réelle sensation de confort et de maintien des genoux.

Le ski Mojo n’est cependant pas incassable, donc peu recommandé aux débutant·e·s. Il a vraiment pour vocation de multiplier par 3 ou 4 votre volume d’entraînement, en retardant la fatigue musculaire et en soulageant les articulations. Plus de 6000 utilisateurs dont 450 professionnels possèdent déjà le Ski-Mojo, lequel est garanti 2 ans, avec un service client très réactif. Le Ski-Mojo est vendu environ 599€.

Devenez inépuisable en essayant l’exosquelette Ski-Mojo Glissez ici

Elevate, l’exosquelette ultra technologique pour skier

C’est Roam Robotic qui a développé ce premier ski robotique à destination des skieurs. Il offre davantage de contrôles, permettant ainsi de prendre des virages plus rapidement et de réaliser des courses plus longues. Cet exosquelette améliore votre expérience de ski tout en réduisant votre fatigue musculaire et la pression des articulations. Ce sont les capteurs et logiciels intelligents sur l’exosquelette qui vont réussir à anticiper vos mouvements et intentions afin d’ajuster la position de vos genoux et de vous accompagner dans vos descentes. Cette technologie est réglable pour que vous puissiez garder le contrôle de votre corps et de l’appareil.

Ça ressemble à une attelle, mais celle-là, on la met AVANT de se blesser !

L’édition Elevate 2020 utilise des tissus et des plastiques de haute résistance qui sont légers et durables. La flexibilité des matériaux permet aux skieurs de se déplacer plus librement et de se concentrer sur leurs mouvements, et non sur l’appareil. Cette édition 2020 est également plus légère que les précédentes et son profil bas lui donne un look agressif et élégant. Ce ski robotique est estimé à $2500 soit environ 2200€. Le prix reste élevé, mais il s’agit d’une technologie récente qui se va démocratiser certainement dans les années à venir. Pour précommander l’édition 2020 de ce modèle, il faut débourser $100 soit environ 93€.

Aigener, l’exosquelette qui renforce vos muscles quand vous skiez

Cet exosquelette, basé sur le même principe que les deux précédents, est considéré comme un ensemble de muscles supplémentaires pour les jambes qui ne se fatiguent pas et ne s’usent pas. En descendant un virage, Againer fonctionne comme un amortisseur de chocs. En remontant après un virage, le Againer aide à pousser le corps vers le haut pour être en position de faire le prochain virage. Cet accessoire soutient vos genoux et votre dos en éliminant la plupart des pressions extrêmes qui peuvent souvent limiter le plaisir de skier. Également fonctionnel pour la marche, il suffit de clipser l’exosquelette sur vos chaussures de ski et de suivre ces trois étapes pour l’activer : Cliquez sur les boutons-poussoirs de vos chaussures de ski, attachez les sangles de vos jambes, basculez l’interrupteur du mode marche au mode ski et vous êtes prêt à partir.

Cet appareil peut être attaché à n’importe quel modèle de chaussure de ski, et il faut compter $800 soit environ 742€ pour s’offrir ce petit bijou technologique. N’ayant pas encore testé le produit contrairement au Ski Mojo, nous ne donnons à ce stade pas de recommandation d’achat.

Innovations Chaussures de Neige

La montagne, c’est le pied, mais pas forcément pour les vôtres (oui, elle était facile, mais ça fait toujours rigoler). On a trouvé de quoi améliorer l’expérience de vos petons aussi bien sur piste que sur les sentiers perdus des sommets silencieux.

Les Chaussures de Ski ultra-modernes zUFO ont besoin de votre aide !

Jusqu’à très récemment, les chaussures de ski ont beaucoup stagné en matière d’innovation ; il était temps que cela change, selon M. Hervé Fredouille. L’idée est simple : concevoir un nouveau modèle moins volumineux, plus léger, plus confortables pour marcher et skier, et faciles à déchausser ? Après avoir fondé l’entreprise Zufo et testé un prototype tout à fait prometteur en 2021, le projet a évolué jusqu’à un modèle P4 éco-conçu et fonctionnel.

Donc adios la coque en plasticos : un petit exosquelette maintenu avec des fibres textiles rend la chaussure plus ergonomique tout en diminuant son empreinte carbone. La sortie de cette chaussure française en passe d’être révolutionnaire est désormais imminente. À ce titre, quelques tests publics en station devraient bientôt donner le feu vert pour une campagne de crowdfunding devant atteindre les 500 000 euros en 2023, afin de lancer le produit à grande échelle. Si vous en êtes, inscrivez-vous à leur newsletter et soyez rapidement averti·e·s du moment où vous pourrez apporter votre contribution au projet !

Chaussures de Ski Dahu : elles se changent en après-ski !

Celles-ci ne sont pas nouvelles : elles nous avaient simplement échappé depuis leur sortie, à savoir en 2014. Baptisées en hommage à un cryptide rigolo : le Dahu (sorte de chamois aux pattes de longueur asymétriques).

Un bestiau fort sympathique ayant le culot de caricaturer les lois de la sélection naturelle

Le symbole est le suivant : l’adaptabilité de vos godasses ! L’idée est de retirer l’armature rigide dédiée à la fixation de vos skis dès que vous en avez fini avec les glissades. Dès lors, les chaussures Dahu deviennent une simple paire de bottes avec laquelle vous pouvez marcher toute la journée et même conduire !

Restez jusqu’à la fin et assistez à la vanne la plus téléphonée de toute l’histoire du ski alpin !

Bon, seul hic : des prix situés entre 680 et 960 €, mais c’est la rançon du haut-de-gamme !

Quechua SH920 X-WARM, les chaussures de randonnée inspirées par la nature

La célèbre marque spécialisée en équipement de montagne Quechua a eu l’idée d’inventer des chaussures en s’inspirant des performances du lièvre dans la neige. Cet animal, totalement adapté à un environnement hivernal, a toutes les qualités recherchées pour inspirer les chaussures de randonnée de demain. C’est comme ça que les ingénieurs de Quechua ont imaginé pour l’hiver 2020 le modèle SH920. La conception de ce produit privilégie la performance, particulièrement grâce aux épais crampons sous la semelle, qui offrent de l’agilité et de la vitesse sur la neige tout en conservant un confort optimal à l’intérieur de la chaussure.

C’est également un excellent modèle à associer avec des raquettes. Pour l’avoir testé pendant plusieurs heures, nous avons été réellement conquis par le produit dont les promesses sont parfaitement tenues : confort comme dans des baskets, parfaitement étanche et enfin une très bonne accroche. Petit bémol néanmoins sur le système de fermeture Éclair qui pourrait être optimisé. Les Quechua SH920 sont vendues 115€ sur le site officiel en ligne de Decathlon.

Ultimatefit : des chaussons à porter à l’intérieur de vos chaussures de ski

Après un premier prototype signé Marc Festor, les concepteurs de ce chausson persévèrent en entourant de coussinets et de mousse l’os de la cheville et le talon des skieurs et skieuses. L’idée est d’offrir une transmission biomécanique supérieure de la cheville à la coque de la chaussure afin d’allier performance et confort, sans perdre en sensations ni en réactivité.

Ces doublures seraient plutôt réservés à des compétiteur·ice·s portant des chaussures de ski de performance, d’après ce qu’en dit la marque. Donc ne vous jetez pas dessus tout de suite, d’autant plus qu’on va vite chercher au-delà des 350 €…

Plus de détails sur les chaussons Ultimatefit Glissez ici

Top 3 Drones et Caméras : les meilleures innovations pour se filmer au ski

Qui n’a pas envie de revivre ses propres exploits réalisés au cœur du royaume du froid ? Sachez qu’il existe de nombreuses caméras capables d’offrir la capture de vidéos en toute circonstance et ainsi d’enregistrer vos meilleurs moments. On vous présente ici les meilleures mini-caméras et drones adaptés au Ski, afin d’immortaliser vos péripéties sur les pistes, tant les sauts périlleux que les échecs cuisant en tire-fesse. Si vous cherchez quelle caméra d’action utiliser pour filmer sur vos skis, alors cette sélection vous aidera à faire le meilleur choix. Et pour les petits budgets, nous proposons également des alternatives moins chères pour quand même se filmer au ski.

Hitcase Pro, un accessoire Iphone pour filmer comme une GoPro

Cet accessoire est un must have dans votre valise si vous ne souhaitez pas faire l’acquisition d’une GroPro trop onéreuse. Pour environ 120€ vous aurez un kit complet (hitcase Pro + lentille) pour ajouter des objectifs à votre Iphone (voir un exemple de photo avec et sans lentille TrueLUX SuperWide Lens) et le rendre étanche jusqu’à -10m.

Un accessoire que nous apprécions davantage pour filmer toutes nos descentes et sauts au ski. Celle-ci est de bien meilleure qualité que celle que nous avions pu essayer chez LifeProof. La marque propose tout un tas d’accessoires pour attacher votre iPhone sur votre casque, votre torse ou sur vos bâtons de ski par exemple. Testé et approuvé par toute la rédaction.

Pour customiser votre iPhone avec Hitcase Pro 2.0 Glissez ici

Les incontournables Go Pro : caméras de ski ultimes (Hero 11, Mini & Max)

A-t-on encore besoin de vous présenter la célèbre Go Pro ?

Pas vraiment, mais du moins les modèles les plus intéressants pour aller skier :

la Hero 11 , équipée d’un double écran LCD, filme en 5.3K avec extractions photo à 24,7 MP . Étanche, elle offre une stabilisation Hyper Smooth 5.0 (automatique) intégrant le verrouillage d’horizon. Son prix s’élève à 399,98 € actuellement ;

, équipée d’un double écran LCD, filme en avec extractions photo . Étanche, elle offre une stabilisation (automatique) intégrant le verrouillage d’horizon. Son prix s’élève à actuellement ; la version Mini est la plus compacte : elle s’accroche un peu n’importe où et embarque les mêmes performances que sa grande sœur. Pourtant, elle est 50 € moins chère ( 349, 98 € ). En revanche, elle ne prend pas de photos et offre une moins bonne autonomie ( batterie à 1500 mA h au lieu de 1720 mAh) ;

est la plus compacte : elle s’accroche un peu n’importe où et embarque les mêmes performances que sa grande sœur. Pourtant, elle est 50 € moins chère ( ). En revanche, elle ne prend pas de photos et offre une moins bonne autonomie ( h au lieu de 1720 mAh) ; la version Max, enfin, monte la qualité à 6K et d’un cran encore la fonctionnalité Hyper Smooth Max. D’autre part, elle embarque 6 micros au lieu de 3, ce qui aide à réduire le bruit du vent. Enfin, les paramètres photos sont plus avancés, ce qui fait monter son prix à 429,98 €.

Et voilà pour la gamme HERO11 !

Caméras de ski haut-de-gamme Go Pro HERO11 Glissez ici

Drone DJI mini 3 le meilleur drone pour le ski et le froid

Des drones DJI, il y en a des pelletées, mais il y en a qui résistent mieux au froid que les autres : le modèle Inspire 2, par exemple, tient jusqu’à -20°C, mais c’est un appareil pour les réalisteur·ice·s de film, donc hyper onéreux. C’est pourquoi on a plutôt fait un focus sur le DJI mini 3, plus accessible, et tenant facile jusqu’à -10°C. Capable de voler jusqu’à 51 minutes (39 sans la batterie de Vol Intelligente Plus), il atteint une vitesse de pointe de 16 m/s (57,6 km/h) et peut décoller jusqu’à 4 000 m (seulement 3 000 m avec la batterie de Vol Intelligente Plus), le tout en résistant à des rafales de 38 km/h.

En outre, son système de transmission vidéo est en HD ; sa caméra 4K profite d’une nacelle tournant à 360 °C. Les amateur·ice·s de photos et de réseaux sociaux auront tout le loisir de profiter de clichés assez exceptionnels à la verticale comme à l’horizontale. Enfin, on notera la fonction de retour au point de départ (RTH) intelligente, d’une grande aide si vous faites vadrouiller l’appareil loin dans des zones inconnues.

Plus de détails sur le drone DJI Mini 3 Glissez ici

Top 3 Casques de ski : Meilleures innovations pour protéger sa tête

Le casque peut tout à fait offrir des fonctions alliant plaisir et sécurité ! Avec les meilleurs casques de ski innovants, on va voir que les innovations progressent et se développent pour vous proposer toujours plus de confort et de connectivité !

Casque Driver de Salomon avec champ de vision extra-large

Si avec ce casque à visière vous vous inquiétez encore pour votre style, on ne sait plus quoi faire pour vous ! Salomon a relancé des recherches pour améliorer l’esthétique de la visière, car la dernière version du Driver avait tendance à rebuter, notamment à cause de la tronche que vous vous coltiniez avec. Cette fois, le design est juste épique, en plus d’être pratique, puisque vous ne risquez plus de perdre vos lunettes de soleil lors d’une mauvaise chute.

Autres avantages :

l’ option MIPS qui renforce le casque contre les chocs latéraux grâce à l’absorption de brusques mouvements de rotation sur certains angles ;

qui renforce le casque contre les chocs latéraux grâce à l’absorption de brusques mouvements de rotation sur certains angles ; la doublure en mérinos et le système de réglage du casque (« Boa 360 ») qui offre une excellente précision pour ajuster le tout sur votre tête ;

et le (« Boa 360 ») qui offre une excellente précision pour ajuster le tout sur votre tête ; la vision extra-large avec écran magnétique qui admet le port de lunettes de vue. L’option d’ajouter la technologie photochromique SIGMALens s’adapte à toutes les luminosités et vous protège intégralement des UV…

En bref : sécurité, style, confort et visibilité sont les 4 vents qui ont soufflé sur cette invention, par conséquent placée « en tête » de ce petit classement.

Un bonnet qui se transforme en casque de protection

C’est une toute nouvelle innovation Australienne qui vient tout juste d’arriver sur le marché. Ce bonnet a été conçu par la startup Anti-Ordinary sur un constat simple : il y a trop d’accidents mortels au ski, car bien trop de skieurs ne portent pas casque de protection. Fabriqué en laine traditionnelle, il se durcit instantanément et vous protège en cas de choc. C’est un liquide appelé non-newtonien qui est à l’origine de ce phénomène.

Quand il n’y a pas de choc, il reste un simple bonnet de laine, et en cas de choc, il se durcit immédiatement pour protéger le skieur. La doublure souple et respirante maintient la circulation de l’air dans le bonnet afin de ne pas surchauffer lorsque vous skiez, tout en gardant votre tête au chaud. Le bonnet peut également passer à la machine à laver en retirant la sangle d’attache. Actuellement, on le trouve à 200 $, (soit environ 185 €).

Protégez-vous (svp) ! Voir en détails le bonnet-casque Anti-Ordinary Glissez ici

Casques de ski Smith pour une protection et un confort optimal

La marque Smith propose toute une gamme de casques de ski (Code, Quantum, Vantage). Confectionnés à partir de la technologie Aerocore™ et le matériau Koroyd™, ils offrent une protection inégalée aux skieurs / snowboarders. Ils ont en effet une meilleure absorption des impacts ainsi qu’une meilleure ventilation en comparaison aux autres casques du marché.

Ils sont designs, confortables et permettent aussi une meilleure circulation de l’air avec l’intégration de la technologie AirEvac. Pour finir, le réglage de la taille à 360° apporte un confort supplémentaire. C’est pourquoi, nous avons eu un réel coup de cœur pour ces casques résistants qui protègent le skieur en cas de chute ou de choc. Les casques sont vendus entre 200 et 300€ et existent en version féminine / masculine.

Top 3 masques de ski : Meilleures innovations pour une vision optimale

Impossible de skier sans lunettes ni masque de ski. La météo peut en effet avoir des conséquences sur votre vision et donc sur vos performances de ski : trop de soleil éblouissant, du brouillard ou un mauvais temps vous empêchent de bien voir à 2 mètres devant vous et qui compliquent la pratique du ski ou du snowboard. Les fabricants de cette liste de masques proposent régulièrement des produits gagnant en qualité, en confort, en ergonomie et en design.

Smith I/O MAG, le meilleur masque de ski pour toutes les conditions météo

Il s’agit là d’un masque de ski incontournable pour tous les skieurs et snowboarders. Conçu pour optimiser vos performances et assurer un parfait maintien sur votre tête, il offre une souplesse confortable (avec 3 couches de mousses faciales) et une qualité de vision bien nette. En effet, doté de la technologie Chromapop, l’écran couvre une vision sphérique très ouverte. De plus, les verres ont un effet miroir pour s’adapter à tous les degrés de luminosité.

Vous pourrez également changer l’écran de votre masque en fonction de la météo (soleil, brouillard, mauvais temps…). Enfin, pas de stress en cas de bataille de boule de neige ou de chute, car ce masque réduit complètement la production de buée. Et au test, tout cela se confirme, sans aucune gêne au porté. Bref, vous pourrez skier avec une vision optimale grâce à ce masque Smith I/O mag, vendu entre 240 et 270€ avec un écran inclus, et que nous recommandons à 100% !

RideOn Ski Goggles, le meilleur masque de ski à réalité augmentée

Déjà disponible, RideOn Ski Goggles est une véritable innovation technologique pour tous les skieurs connectés. Il offre de multiples fonctions : s’amuser sur les pistes avec des obstacles virtuels à éviter, voir l’emplacement de vos amis autour de vous, les appeler ou leur envoyer un SMS en mode mains libres, etc. De plus, avec les cartes virtuelles et les points d’intérêt mis en évidence de RideOn, vous ne vous perdrez jamais. Vous pouvez également enregistrer votre temps sur les pistes avec une caméra intégrée, et ainsi partager votre expérience en direct et en ligne.

Vous pouvez aussi écouter votre playlist préférée en utilisant une interface musicale mains libres connectée. Ce masque connecté Rideon de ski (Bluetooth) a tout pour plaire, il est design, performant, confortable et innovant. Il peut être utilisé toute la journée avec son autonomie de 8 heures en restant allumé et de 24h en veille. Ce masque de ski connecté est disponible à 1490€. Vous pouvez vous le procurer sur le site officiel rideonvision.com.

Lunettes de ski Salomon Radium Prime : que de neige, que de neige !

C’est l’effet que vous allez obtenir avec les Salomon Radium Prime : un champ de vision si large que vous allez vous croire noyés dans l’immensité du paysage montagnard… ce qui sera sans doute vrai, après tout ! En effet, l’écran sphérique élargit le champ de vision, car aucun cadre ne bouche les angles périphériques.

Donc déjà, on aime l’écran magnétique qui s’ôte sans avoir à retirer ses gants (hyper pratique pour consulter le smartphone). Tout comme pour le casque Driver, les rayons UV sont stoppés net et les verres permettent de mieux appréhender les reliefs au sol, afin de vous éviter des sauts surprise en cas de mauvaise visibilité.

Meilleures innovations pour ne plus jamais avoir froid aux pieds

Qui connaît le syndrome de Raynaud ? C’est quand votre sang ne passe plus très bien dans vos extrémités, comme les doigts, les oreilles, le nez ou même… les orteils ! Un phénomène accentué par le froid. Pour celles et ceux qui en souffriraient, lisez attentivement cette partie !

Les chaussettes chauffantes (Therm-ic, Lenz, G Heat et Monnet)

L’idée des chaussettes chauffantes est de les faire fonctionner à l’aide de batteries, ce qui n’est d’ailleurs pas du tout gênant avec les chaussures de ski. En général, la chaleur se déclenche au bout des pieds pour les garder au chaud.

Ne vous attendez donc pas à la ressentir sur toute la longueur de la chaussette. Il existe déjà plusieurs grandes marques qui s’y sont mises :

Monnet et ses Heatprotech made in France, à la fois connectée, bluetooth et sans fils électriques . Faites à 31 %de laine mérinos, elles offrent 10 niveaux de chaleur différents réglable via votre application smartphone (254,90 €)

et ses Heatprotech made in France, à la fois . Faites à 31 %de laine mérinos, elles offrent réglable via votre application smartphone (254,90 €) Therm-ic , dont la fibre Xitanit™ permet de maintenir les pieds au chaud . De plus, elles intègrent un système de transfert de la chaleur sur toute la chaussette. Leurs batteries, situées au niveau du mollet, permettent de contrôler en Bluetooth la chaleur de vos chaussettes (219 €);

, dont la . De plus, elles intègrent un système de transfert de la chaleur sur toute la chaussette. Leurs batteries, situées au niveau du mollet, (219 €); G-Heat , avec leur télécommande sans fil et leur composition 80% coton, 12% élasthanne, 12% nylon, qui tiennent entre 3h et 8h d’autonomie en fonction de l’intensité de chaleur émise (139,9 €);

, avec leur et leur composition 80% coton, 12% élasthanne, 12% nylon, qui tiennent entre en fonction de l’intensité de chaleur émise (139,9 €); Lenz, avec des modèles en laine mérinos naturelle combinée à des fibres techniques et une petite pièce chauffante appelée Toe Cap® (79,9 €).

Quel que soit le modèle, vous pouvez également les acheter sans batterie, si les précédentes sont trop usées, mais que votre batterie fonctionne encore !

Semelles chauffantes (Therm-ic, Digitsole, Sidas)

Dans la même lignée, nous avons beaucoup apprécié utiliser des semelles chauffantes pour notre séjour au ski. Mais elles peuvent être également utilisées au quotidien, pour la randonnée, la chasse ou encore le vélo, par exemple.

Voici quelques marques que nous recommandons :

les Warm Series V6 de Digistole , 20% plus fines et avec 30% d’autonomie en plus que la V5. Elles sont connectées en bluetooth à l’application de votre smartphone pour vous permettre de contrôler la température intérieure de vos chaussures par paliers, de 20 à 45 °C ( 199,99 € , garanties 2 ans) ; les Volvano Heat , de la marque Sidas , sont capables de fournir jusqu’à 8 h de chaleur, selon 3 modes de chauffe ( 242,10 € ) ; les Set Heat Flat , signées Therm-ic , qui poussent l’autonomie jusqu’à 13 h. Les éléments chauffants sont ultra-fins et la chaussette est designée pour homogénéiser la température de votre pied. Enfin, si besoin est, la semelle est facile à découper ( 139,99 € ) !

de , et avec que la V5. Elles sont à l’application de votre smartphone pour vous permettre de par paliers, de 20 à 45 °C ( , garanties 2 ans) ;

Chaussures de ski chauffantes (Rossignol et K2)

Enfin, il existe des modèles de chaussures de ski intégrant un chausson chauffant, que vous pourrez recharger avant de vous retrouver à plusieurs centaines de mètres d’altitude. On citera notamment les Pure Pro Heat, signés Rossignol, un modèle femme dont le système chauffant réglable en Bluetooth fonctionne grâce à l’application smartphone Thermic.

La gestion de la batterie comprend simplement deux modes :

Éco : pour choisir la fréquence de chauffe et d’extinction du chausson chauffant (ex : 5 min de chauffe, 3 min d’arrêt) ;

: pour choisir la fréquence de chauffe et d’extinction du chausson chauffant (ex : 5 min de chauffe, 3 min d’arrêt) ; Mouvement : le chausson détecte que vous êtes à l’arrêt et se met en route seulement lorsque la skieuse est immobile.

Et pour un modèle homme, il existe les K2 Recon 120, dont les chaussons chauffants sont optionnels. Cette chaussur a l’avantage d’être très légère (environ 3 300 g la paire). En outre, le dessus du sabot a été assoupli par la technologie Fastfit Instep. On trouve la Pure Pro Heat à 605 € et la K2 Recon 120 à 345,80 € au Vieux Campeur (+ 200$ ou 186,95 € pour l’option des chaussons chauffants) !

Meilleures Innovations Audio pour les Sports D’Hiver

Parce qu’on est des esthètes, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs écouteurs et casques de ski connectés pour vous permettre d’écouter pleinement votre musique tout en profitant de la montagne. Ce serait dommage de se priver d’un petit Quatre Saisons de Vivaldi !

Bonnets audio connectés (Archos, August, etc.)

Archos est la première marque à avoir commercialisé cette gamme de produits, tricotée en polyacrylique avec des écouteurs Bluetooth 4.0 intégrés. Il est élégant, tient chaud et permet de profiter de sa musique tout en marchant, courant ou skiant. Les boutons de contrôle sont dissimulés sur le bonnet et vous permettront d’augmenter ou de diminuer le son facilement, inutile donc de sortir votre téléphone de votre poche, souvent difficile d’accès en skiant.

Bonnet bleu ou blanc bonnet ?

Il est de taille unique et existe en 4 couleurs. Il est vendu au prix de 39 €. Mais on trouve aussi August EPA20, encore plus accessible puisque vendu à moins de 20 €. Il est connecté en Bluetooth, la batterie est rechargeable et enfin le son reste de qualité dans l’ensemble

Son design est simple mais efficace, et lui aussi disponible en différentes couleurs.

Où acheter le bonnet Archos Music Beany au meilleur prix ?

Système audio bidirectionnel PackTalk Ski par Cardo (testé et approuvé)

Nous avons eu le plaisir de tester cet appareil de communication adapté aux sports de glisse. Étanche et compatible avec tous les modèles de casques (donc portez-en !), il fonctionne jusqu’à des températures allant jusqu’à -20 °C et profite de 8 h d’autonomie. En plus de vous permettre d’écouter facilement de la musique, une de ses particularités est de permettre à un réseau de skieur·euse·s et de snowboardeur·se·s allant jusqu’à 15 personnes, grâce à la connectivité Bluetooth.

Autre petite dinguerie : l’ajustement automatique du volume qui vous laisse constamment les mains libres. Pour l’installation, trois techniques possibles :

un support à coller ;

; un support pince sur le bandeau de votre masque ;

sur le bandeau de votre masque ; le même support pince mais utilisé sur la coque (requiert plus de patience)

Actuellement disponible à 218,63 € sur amazon !

Et ne manquez pas l’alternative Outdoor, qui vous accompagne en toute saison et quel que soit l’endroit que vous explorez : une crique en côte maritime ou une forêt en VTT, etc…

Skitooth : le kit main libre pour vos séjours en ski (testé et approuvé)

Moins cher que notre test précédent, nous avons aussi essayé le Skitooth, un kit main libre Bluetooth version 5.1 d’une jolie autonomie de 14 heures max. Certes, la charge de 3 h est un peu longuette, il convient donc d’y penser le soir pour ne pas se retrouver à court de batterie le lendemain.

Concernant la qualité audio, Skitooth est doté de deux haut-parleurs x-large de 40 mm tout à fait performants, notamment dans la restitution des basses. Un réducteur de bruits va se charger d’amoindrir celui du vent lorsque vous dévalez une pente. Enfin, un micro a également été intégré pour les appels téléphoniques ! Très pratique, simple d’utilisation, bon rapport qualité/prix (79 €) : tout ce qu’on aime chez Meilleure-innovation !

Sena Snowtalk 2 : un dispositif audio conçu pour les sports d’hiver

Le Snowtalk 2, comme son nom l’indique, va permettre de parler pendant que vous défiez les meilleures pistes enneigées en toute sécurité, la tête bien engoncée dans son casque (on ne vous lâchera pas avec ça, hein !). En gros, les écouteurs se placent dans les coussinets d’oreille. Tout comme le dispositif PackTalk, il permet de communiquer au sein d’un petit réseau de fous de glisse.

En effet, Sena Snowtalk se connecte facilement à votre smartphone et son intercom Bluetooth® 4.1 sert de talkie-walkie. Mais au lieu de 15 personnes, le nombre de contacts se limite à 4, ce qui suffit largement dans le cadre de vos loisirs. La portée s’étend à 700 m, et l’autonomie ne dépasse pas les 6,5 h, c’est en partie pourquoi le prix ne dépasse pas les 119,00 €. Et si vos copains ou copines vous lâchent, vous pourrez toujours écouter votre musique pépouze.

Meilleure Innovation ski & snow pour protéger votre dos

On a parlé de la tête tout à l’heure, mais les sports d’hiver ont également déjà abîmé le dos d’un certain nombre de passionné·e·s de glisse. Voici des possibilités pour vous protéger efficacement le dos, surtout si vous pratiquez beaucoup !

RSP, le système qui protège votre colonne vertébrale

Cette invention de la start-up Adams Four a été créée dans le but de protéger la colonne vertébrale des skieurs. Alors que les dorsales déjà existantes permettent de protéger le dos des skieurs en cas d’impact direct, la Rotational Spine Protection se différencie en se concentrant sur les blessures causées par les forces de rotation qui sont cinq fois plus fréquentes. Comment ça marche ? Cet outil permet des mouvements contrôlés et empêche les rotations après un certain degré pour éviter les blessures.

Si la rotation devient excessive, les sangles en X commencent à se resserrer et, à l’aide d’un mécanisme d’inversion spécialisé situé à la taille, l’énergie de rotation est redirigée et absorbée pour protéger l’utilisateur contre les blessures potentielles. Cette innovation est encore en cours de développement et ne devrait pas tarder à voir le jour, vous pouvez suivre l’évolution du projet sur le site d’Adams Four.

Dreamscape, le gilet de protection dorsale conçu par Décathlon

Pour tous les sports d’extérieur pouvant impliquer des chutes (ski, snow, trail, bike, etc.), ce gilet de protection dorsale vous donne un boost très appréciable en défense contre les blessures graves. Avec assez d’ingéniosité, mais aussi grâce des matières techniques et respirantes, les fabricants ont associé légèreté et robustesse, ce qui vous permet de jouer les casses-cou et de pratiquer vos meilleurs tricks sans frôler la mort ou la paralysie toutes les deux minutes.

À gauche, un dos mineur. À droite, un dos majeur.

En outre, ce gilet est zippable à l’intérieur des vestes SNB JKT 500 et SNB JKT 900 : plus besoin d’y penser ! Et cerise sur le gâteau, un impact environnemental diminué de 25% par rapport à des versions antérieures.

Meilleures Innovations ski & snow pour vous protéger des avalanches

Si vous avez attrapé le virus du hors-piste, peut-être ce genre d’équipement pourrait vous permettre de gagner en sécurité afin de prolonger vos expériences en pleine nature sans que vos proches ne s’inquiètent trop pour vous…

Le nouveau dispositif d’alimentation en air développé par Safeback

En cas d’accident, l’enjeu est presque toujours le même : tenir le coup en attendant l’arrivée des secours. À cet égard, Safeback vous permet de gagner un sursis de 90 minutes (vs 15 minutes sans équipement) même à -30°C, ce qui augmente considérablement vos chances de survie si vous vous retrouvez ensevelis sous la neige après avoir été pris dans une avalanche.

Lorsqu’il se sent menacé, le Safeback se redresse et sort ses tuyaux pour intimider son agresseur…

L’idée du système intégré SBX de Safeback est d’extraire l’air contenu dans le manteau enneigé qui vous paralyse. Grâce à l’unité de commande du SBX situé dans le sac à dos, l’air emprisonné dans la matière gelée va pouvoir rejoindre vos poumons, tandis que les tuyaux d’évacuation d’air, fixés aux sangles du sac à dos, vont renvoyer le CO2 plus loin. À considérer sérieusement si vous prévoyez des expéditions dangereuses…

Sac Airbag Wedze pour la sécurité en Freeride

Plus connu chez les freeriders, vous avez bien évidemment le sac à dos airbag, un indispensable de la sécurité en hors piste avec la pelle et la sonde. Celui-ci dispose d’un litrage de 30L, ce qui permet d’emporter tout le nécessaire à une sortie à risque en demeurant hors de portée du décès. Inspiré des systèmes de baudrier et des gilets de sauvetage, il est léger (2,2 kg sans cartouches), compact, et reste bien en place malgré le déclenchement de l’airbag.

Un produit de sécurité sans compromis selon son concepteur Marc-Antoine Schaer, qui a été au cœur d’une collaboration entre les marques Wedze et Alpride. Pour le gonflage en cas d’accident, il dure un peu moins de 4 secondes. Un produit qui coûtera néanmoins 450 € sans compter les cartouches de gaz.

Des innovations pour ski écolo

Pour celles et ceux qui nous dirait : « oui mais les gars, vous allez nous bassiner avec l’écologie alors que vous faites la promotion de produits high tech, c’est pas logique », sachez simplement que, dans un dossier comme celui-ci, notre rôle est avant tout de parler de ce qui existe. On vous laisse juges et responsables de ce dont vous avez fondamentalement besoin pour votre plaisir ou votre sécurité ! Quoi qu’il en soit, nous recommandons de soigner votre matériel de sorte à lui laisser une seconde vie le jour où vous ne l’utiliserez plus. C’est déjà un grand pas contre la surproduction. Et pour le pas d’après, des innovations respectueuses de l’environnement sont en cours d’émergence !

Réduire l’impact du ski pour tout le monde : quel rôle des stations ?

Les stations de ski ont, comme toutes les entreprises, une épée de Damoclès au-dessus d’elles, à savoir l’impératif d’être rentables. Pour cela, elles n’ont pas hésité à investir énormément pour favoriser le tourisme et contrecarrer les effets du changement climatique que nous traversons depuis plusieurs décennies. Mais à présent que la situation n’est plus tenable, plusieurs responsables s’interrogent sur l’éco-responsabilité de la gestion du territoire et il en ressort que les canons à neige (3 000 mètres cubes d’eau pour un hectare de piste) – parfois avec des retenues collinaires, les transports, le chauffage des habitations et la construction de nouvelles structures sont les facteurs les plus délétères pour l’environnement. Ainsi, plus de transports en commun, un chauffage décarboné, la cessation de nouveaux chantiers, des canons à neige plus rapides et sans additifs ou des nuages artificiels peuvent déjà nous lancer dans la bonne direction, mais pas que… loin de là !

Les vacanciers ont leur part de responsabilité dans le destin collectif

Eh oui, on bosse toute l’année, on veut faire plaisir à nos enfants en les emmenant à la montagne, on nous fait saliver avec des technologies toujours plus attrayantes, et là paf, on vient nous parler de destin collectif, et que c’est notre faute, etc. C’est pourtant dans cette situation d’ambivalence que nous vivons tous actuellement : coincés entre l’enthousiasme des innovations et la contrainte des ressources disponibles pour nous et nos enfants. Visualisez bien : chaque année en France, les 10% les plus aisés émettent en moyenne 25 tonnes de CO2, quand la moitié la plus pauvre sont à seulement 5 tonnes. Or c’est cette principalement catégorie-là qui part en montagne (tous les ans, seuls 8% des Français environ partent à la neige). Nous pensons fermement, à l’instar de monsieur Aurélien Barreau, qu’il s’agit avant tout d’innover dans notre état d’esprit. Plus de confort est-il systématiquement souhaitable ? N’avons-nous pas plutôt intérêt à sortir de cette zone le plus souvent possible, pour une expérience plus profonde des choses, même si nous avons les moyens financiers de s’éviter quelques menus tracas ? Comme au ski, sachons freiner au bon moment…

Et les innovations techniques dans tout ça ?

Ok, on a quand même quelques produits sous la main à ce sujet :

The Only , le ski français et écologique fait en bois de la marque Grown. Cette marque a reçu le prix de l’éco-conception ISPO en 2008. Les concepteurs utilisent 70% de bois exploités de manière durable et certifiée . De plus, ils utilisent de la colle biologique à base de résine de pin . Le modèle TheOnly est vendu à 980€ , et la version The OnlyLight (LT) beaucoup plus légère avec 300/400 grammes de moins par ski coûte 1050€ ;

, le ski français et écologique fait en bois de la marque Grown. Cette marque a reçu le prix de l’éco-conception ISPO en 2008. Les concepteurs utilisent . De plus, ils utilisent de la . Le , et la version The OnlyLight (LT) beaucoup plus légère avec 300/400 grammes de moins par ski coûte 1050€ ; Natural peak , des vêtements et accessoires pour le ski et snowboard 100% Français et éco-conçu . Ces vêtements sont produits à partir de fibres naturelles à base de pulpes de bois, lequel provient de forêts renouvelables entretenues sans pesticides et ni herbicides. Ce processus de fabrication offre donc des produits techniques à la fois performants et confortables !

, des vêtements et accessoires pour le ski et snowboard 100% Français et . Ces vêtements sont produits à partir de lequel Ce processus de fabrication offre donc des ! Les skis Early Bird , pour skier tout en respectant l’environnement, conçus afin de pouvoir skier dans la nature tout en réduisant au maximum notre impact sur l’environnement . La marque offre 3 modèles bien équilibrés, pour différents usages ( freeride ou freetouring ), mais tous avec les mêmes matériaux de construction : une éco-performance layup qui combine des fibres de bois, des fibres de lin 100% naturelles et des longerons en carbone pour un équilibre parfait. Ils sont disponibles à CHF 1395 (Francs Suisses) soit environ 1313€ sur le site internet de la start-up Early Bird.

, pour skier tout en respectant l’environnement, conçus afin de pouvoir . La marque offre 3 modèles bien équilibrés, pour différents usages ( ), mais tous avec les mêmes matériaux de construction : une éco-performance layup qui combine des fibres de bois, des fibres de lin 100% naturelles et des longerons en carbone pour un équilibre parfait. Ils sont disponibles à sur le site internet de la start-up Early Bird. Drysure extrem, le meilleur séchoir rapide et sans électricité ni piles pour vous aider à sécher rapidement vos chaussures. Cette nouvelle technologie innovante absorbe, sans chaleur et ne laissant aucune odeur, toute la transpiration et l’humidité de votre chaussure en 4 à 6 heures. Ces sèches-chaussures écologiques sont vendus 26,19€ la paire et sont disponibles en 9 coloris différents.

Les innovations de ski qui ne sont plus disponibles

Vous êtes nombreux à chercher sur internet des accessoires de ski qui ne sont malheureusement plus en vente aujourd’hui. Soit les marques ont arrêté la commercialisation ou bien elles ont développé et amélioré le produit pour sortir un nouveau modèle. Il y avait de très bonnes idées parmi ces anciens produits, cet article pourra encourager le développement ou l’amélioration de certains d’entre eux. Nous vous expliquons tout ce qu’il s’est passé. Voici la liste des innovations que vous ne trouverez plus en vente.

Le Masque de ski connecté Rideon n’est plus disponible

Le masque connecté de ski Rideon avait été conçu pour permettre aux skieurs de filmer ses parcours, d’écouter de la musique, d’afficher ses messages, de faire des jeux grâce à la réalité augmentée. Aujourd’hui ce masque Rideon a été amélioré pour donner place au casque Rideon Ski Helmer intégrant une visière ainsi que les mêmes fonctions que le masque connecté Rideon.

Forcite Alpine, le casque de ski connecté plus disponible

C’était un casque de ski connecté équipé d’une caméra 4K qui avait la capacité de filmer vos descentes de ski avec une qualité ultra HD. Ce casque était également doté d’un capteur de sécurité à l’avant permettant d’analyser les mouvements du skieur et détecter des potentiels impacts. Il avait une autonomie de 6 à 8 heures. Aujourd’hui Forcite Alpine n’est plus en vente car la marque a décidé de se concentrer sur les casques de motards. qui seront disponibles courant 2019.

Ubak, le gilet anti avalanche n’est plus en vente

Le gilet anti-avalanche de le marque Ubak avait été développé en partenariat avec les gendarmes de Chamonix et l’Association nationale des pisteurs secouristes. Ce harnais connecté permet de géolocaliser le skieur ou snowboarder et de connaître son rythme cardiaque et sa température. En cas de danger, les secours peuvent plus facilement intervenir et porter secours à la personne en danger. Malheureusement ce gilet anti-avalanche n’est aujourd’hui plus en vente car le projet s’est essoufflé.

Casque connecté de ski runtastic et Head n’est plus commercialisé

Le casque connecté Head Sensor Bt Runtastic avait été mis en vente pour relier votre smartphone au casque en connection Bluetooth. Cela vous permettait d’écouter de la musique sur les pistes de ski et de discuter avec le microphone intégré. Ce casque connecté alliait parfaitement sécurité et plaisir. Il n’est malheureusement aujourd’hui plus à la vente. Nous avons toutefois sélectionné les meilleurs casques connectés pour partir au ski.

ZSafeTech Ze Tracker / Bluefind par the-m-equipment & Zag – Antivol de ski

Zetracker et Bluefind sont deux trackers qui avaient été développés pour assurer la sécurité de vos équipements de ski. Dotés d’un système de localisation et d’alarme anti-vol, ces trackers permettent de garder en sécurité votre matériel de ski. Mais ces deux boitiers n’existent plus même si nous pouvons encore trouver le boitier Zetracker sur quelques sites à 45€ environ.

Yeti GPS de ski, c’est fini

Yeti est un bracelet GPS qui se porte par-dessus le manteau et qui permet de transmettre des informations sur le poignet du skieur / snowboarder telles que la vitesse ou la distance parcourue. Il est facile d’utilisation avec 4 boutons ainsi qu’une bonne autonomie, environ 8 heures. Yeti GPS n’est plus disponible par manque d’information et d’utilité pour les skieurs.

LIT, un capteur de ski connecté aujourd’hui dédié au motocross

Le tracker connecté LIT a été conçu pour coacher et accompagner les sportifs extrêmes. Il permet d’obtenir, à chaque effort, un résumé des performances sous forme graphique sur votre smartphone (sauts, glisses, intervalles entre figures, durée de l’effort…). Il était utilisé pour le ski afin de surpasser et d’améliorer ses performances. Cependant, la marque a décidé de se concentrer sur un unique sport et proposer le tracker LitPro pour le motocross.

Capteur de ski Trace, un produit connecté jamais lancé ?

Trace est un capteur de ski connecté qui permettait de mesurer de nombreux mouvements complexes, de calculer la vitesse, la hauteur d’un saut, la distance parcourue et le nombre de calories perdues. Il semble que ce capteur ne se soit jamais lancé malgré le succès d’une campagne réalisée sur kickstarter. Mais la marque a plutôt préféré développer une application, Trace Snow, offrant les mêmes fonctionnalités et analyses que devait faire le boitier.

XON Snow 1, la fixation de snowboard connectée pour améliorer vos performances

La marque japonaise Cerevo propose son tout nouveau modèle de fixations intelligentes de snowboard pour enregistrer, visualiser en temps réel et analyser les descentes réalisées. Les 10 capteurs (tels qu’un accéléromètre et un capteur de pression) du XON Snow 1 sont connectés à votre smartphone pour afficher l’ensemble des données récoltées lors du parcours. Il est capable d’analyser 13 points de données différents. Son plus ? Il est doté de DEL à haute luminosité au niveau du talon et de la pointe pour vous avertir en cas d’un danger pour rectifier votre trajectoire et position. Les lumières permettent aussi d’ajouter un effet wahou à vos vidéos ! Ce capteur de snow intelligent XON Snow 1 est vendu entre 335€ et 500€.

Co–écrit avec Julien G