L’intérêt d’une assurance pour son vélo électrique pose question puisqu’elle n’est pas obligatoire. Pourtant, quand on sait que 400 000 vélos sont volés en France chaque année et quand on connait le prix d’une nouvelle batterie, l’option « indemnisation » chez un assureur spécialisé devient presque nécessaire. On vous propose ici un classement des meilleurs assureurs pour votre VAE en fonction de vos besoins.

Classement des 6 meilleures assurances spécialisées dans les vélos électriques

Nous avons regroupé les 6 meilleures assurances dans le domaine des VAE. Elles sont toutes aussi performantes mais ne proposent pas les mêmes services et le même tarif. À vous de choisir selon vos besoins l’offre qui vous correspond le mieux.

Les tarifs correspondent à un VAE classique d’une valeur de 1500€ et utilisé tous les jours pour des trajets privés et domicile-travail.

Cyclassur

L’assurance vélo électrique avec le plus de garanties Prix 135€ / an (ou trois fois 45€)

Vol et Casse + Marquage du VAE offert L’assureur Cyclassur se démarque par ses formules personnalisées de garanties. Avec, on peut choisir si on veut ajouter à la formule « casse » de base, le vol, l’assistance, les dommages corporels ou encore la protection juridique. Tout y est : c’est l’assurance la plus complète du marché. Attention, les antivols doivent avec une certification. Pour en savoir plus, retrouvez notre article : comment protéger son vélo électrique ? Les plus Large offre de formules différentes

Les garanties les plus complètes

Souscription en ligne rapide Les moins Les antivols utilisés doivent être dans la liste du site Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Oui ASSISTANCE Oui PROTECTION JURIDIQUE Oui VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Non DOMMAGES MATERIELS Oui (+ casse durant transport) PROTECTION ACCESSOIRES Oui (seulement accessoires fixes)

Ulygo

L’assurance VAE qui vous prend par la main Prix 12,30€ / mois (142 / an)

Vol, dommages corporels et matériels, catastrophe naturelle Les démarches pour s’assurer chez Ulygo sont très simples et bien expliquées. L’assureur vous prend par la main et vous détaille tout ce qui est pris en compte dans ses garanties. Aussi, c’est la seule assurance qui garantie votre vélo lors d’une catastrophe naturelle ou un attentat. Les plus Garantie « catastrophes et attentats »

Explication précise des garanties Les moins 10 mois d’engagement

Pas d’assistance et protection juridique Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Non ASSISTANCE Non PROTECTION JURIDIQUE Non VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Oui (si interruption de travail de plus de 90 jours, invalidité permanente totale ou décès DOMMAGES MATERIELS Oui PROTECTION ACCESSOIRES Oui (si fixés au vélo)

Klinc

L’assurance avec garanties et couverture internationale Prix 14,24€ / mois (ou 151,45 / an)

Vol, casse, responsabilité civile et protection juridique Zurick Klinc est, au même titre que Cyclassur, un assureur qui propose une assurance personnalisée avec un grand nombre de garanties. Une autre force de Klinc est sa couverture internationale. Enfin, elle assure que vous paierez au maximum 230€ en cas de casse. Attention, tous les VAE ne peuvent pas être assurés. Consultez la liste de VAE pour savoir si le vôtre peut l’être. Les plus Grand nombre de garanties

Remplacement de vélo possible

Couverture internationale Les moins Liste de vélos limitée Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Oui ASSISTANCE Non PROTECTION JURIDIQUE Oui (jusqu’à 2000€) VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Non DOMMAGES MATERIELS Oui

QoverMe

L’assurance vélo électrique avec la meilleure assistance Prix 12,70€ / mois (152,39€ / an)

Vol, casse, assistance La force de QoverMe est son système d’assistance très complet. En plus d’être disponible 24h/24 tous les jours, l’assureur propose une aide en cas de panne. Un dépannage sur place peut se faire ainsi qu’un rapatriement. Aussi, si la réparation dure plusieurs jours, QoverMe rembourse la location d’un vélo (15€/jour max). Les plus Assistance 24h/24h, 7j/7

Remorquage en cas de panne

Remboursement à hauteur du prix du vélo (sans indice de vétusté) Les moins Pas de garanties « dommages corporels » Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Non ASSISTANCE Oui PROTECTION JURIDIQUE Non VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Non DOMMAGES MATERIELS Oui PROTECTION ACCESSOIRES Oui (si montant dépasse celui de la franchise)

hepster

L’assurance au meilleur rapport tarif/garanties Prix 12,46 € / mois (124,57 € / an)

Dommages matériels, usure, vol, assistance C’est un des meilleurs assureurs au niveau du rapport tarifs/garanties. Avec un abonnement annuel très compétitif pour ce que propose hepster, vous faites le choix d’une assurance abordable. Toutes les garanties de base sont présentes et suffisantes pour être sûr d’être bien indemnisé en cas de vol, casse, usure et une assistance 24h/24h. Les plus Le prix très attractif

L’assistance rapide

Toutes les démarches se passent en ligne Les moins Pas de protection juridique et responsabilité civile PROFITEZ DE 10% avec le code AOUT10 Voir l’offre Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Non ASSISTANCE Oui (24h/24h) PROTECTION JURIDIQUE Non VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Oui DOMMAGES MATERIELS Oui (+ usure si vélo < 3 ans)

BeProtekT

L’assurance VAE la plus efficace Prix 149€ / ans (ou 3 fois 50€)

Vol, casse, dommages corporels, assistance Ce qui caractérise cette dernière assurance, c’est son efficacité et sa rapidité. Les garanties comprennent notamment un service client très efficace. Aussi, le remboursement se fait rapidement avec un objectif de moins de 72h avec réception du dossier complet. Les plus Service client efficace

Remboursement en moins de 72h Les moins Pas de protection accessoire Garanties principales RESPONSABILITE CIVILE Non ASSISTANCE Oui (24h/24h) PROTECTION JURIDIQUE Non VOL Oui DOMMAGES CORPORELS Oui DOMMAGES MATERIELS Oui PROTECTION ACCESSOIRES Non

Les assurances vélo électriques dédiées ne sont pas les seules à protéger votre deux roues. La plupart des assurances habitation peuvent aussi vous assurer en cas de vol ou dommages (en option). Mais aucune ne propose d’assistance en cas de casse.

Il faut d’abord savoir que l’assurance pour les vélos électriques n’est pas obligatoire, si ce dernier est bridé à 25km/h et ne dépasse 250W de puissance. Mais prendre une assurance est fortement conseillé quand on connait la faciliter de voler un vélo et l’attrait qu’ont les voleurs pour l’électrique. Ainsi, si vous voulez opter pour une assurance, voici les critères à prendre en compte :

Le tarif : c’est un des éléments centraux de votre réflexion. En fonction de votre budget, vous avez la possibilité de choisir différentes formules avec plus ou moins de garanties pour un tarif différent.

: c’est un des éléments centraux de votre réflexion. En fonction de votre budget, vous avez la possibilité de choisir différentes formules avec plus ou moins de garanties pour un tarif différent. Le forfait : chaque forfait comprend un certain nombre de garanties et dépend de vos besoins. Voulez-vous être couvert en cas de dommages corporels ou souhaitez-vous une protection juridique ?

: chaque forfait comprend un certain nombre de garanties et dépend de vos besoins. Voulez-vous être couvert en cas de dommages corporels ou souhaitez-vous une protection juridique ? Le vélo : C’est un critère aussi très important. En fonction de sa vétusté, de son prix d’origine, l’assurance n’est pas la même.

: C’est un critère aussi très important. En fonction de sa vétusté, de son prix d’origine, l’assurance n’est pas la même. La facilité des démarches : un critère à prendre en compte pour éviter de s’embêter à constituer des dossiers longs et fastidieux afin d’être indemnisé.

: un critère à prendre en compte pour éviter de s’embêter à constituer des dossiers longs et fastidieux afin d’être indemnisé. Le suivi/l’assistance : le service client et l’assistance sont très importants. En cas de problème, certains assureurs vous laissent à vos dépens tandis que d’autres se déplacent pour vous aider.

Les raisons d e prendre une assurance vélo électrique

Les raisons de prendre une assurance pour vélos électriques sont nombreuses. On pourrait citer la tranquillité d’esprit ou la politique du « moindre mal ». C’est en tout cas pour nous un service indispensable notamment dans les grandes villes ou vous n’êtes jamais à l’abri d’un problème.

Aussi, les vélos électriques possédant des composants assez onéreux, vous serez bien content d’être indemnisé au cas où l’un d’eux lâche. Pour connaitre en détail l’ensemble des intérêts de passer le pas, vous pouvez retrouver notre article expliquant pourquoi assurer son vélo électrique ou plutôt pourquoi vous êtes à côté de la plaque si vous ne prenez pas d’assurance.

Questions Fréquentes sur les assurances pour vélos électriques

Quelles sont les garanties proposées par les assurances ? Il existe différentes garanties. Les garanties « de base » sont la protection contre le vol et les dommages matériels. Ensuite, on retrouve des garanties spécifiques à chaque assureur telles que la responsabilité civile, la protection juridique ou encore l’assistance de l’assureur. Quand est-ce qu’une assurance vélo électrique est obligatoire ? L’assureur pour un VAE est obligatoire si votre assistance dépasse 250W et qu’elle continue de s’activer au-delà de 25km/h. Pour souscrire une assurance vélo électrique, il faut se rendre sur le site de votre assureur et remplir les données nécessaires de votre vélo électrique. Puis, ce dernier vous donnera un devis puis un contrat à signer. Puis, on vous demandera de remplir un dossier afin d’être remboursé. Pour davantage d’informations, rendez-vous vous sur notre article sur En cas de vol, une des premières choses à faire est de contacter votre assurance.Pour davantage d’informations, rendez-vous vous sur notre article sur les démarches à faire en cas de vol Combien coûte une assurance ? Une assurance ne coûte pas le même prix en fonction du prix et de la vétusté du vélo que vous voulez assurer. Aussi, le prix de l’assurance dépend des garanties que vous souhaitez ajouter à votre contrat. La fourchette est donc extrêmement large mais pour un vélo de 1500€ assuré contre le vol, comptez autour d’une centaine d’euros par an.