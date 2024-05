On connait les marques les plus fiables d’électroménager et il n’y a pas Thermomix

Aujourd’hui, que ce soit avec l’inflation ou pour le respect de l’environnement, il vaut mieux investir dans de l’électroménager qui ne tombe pas en panne tous les quatre matins ! Une enquête révèle les marques dont les appareils électroménagers tombent le moins en panne.

La fiabilité des appareils électroménagers est une préoccupation majeure pour les consommateurs, surtout lorsqu’il s’agit d’investir dans des équipements destinés à durer plusieurs années. Selon une étude récente de 60 Millions de consommateurs, certaines marques se distinguent par leur faible taux de panne et leur durabilité.

Moulinex : une valeur sûre pour les aspirateurs et les robots de cuisine

Moulinex est une marque bien connue dans le secteur de l’électroménager, particulièrement appréciée pour ses aspirateurs et ses robots de cuisine.

Selon l’enquête, ces appareils se démarquent par leur robustesse et leur longévité. Si du côté du Cookeo, il n’y a pas photo, nous sommes plus surpris pour les aspirateurs qui restent très peu connus sur le marché. Les utilisateurs rapportent peu de pannes, et lorsque des problèmes surviennent, les pièces détachées sont facilement disponibles, ce qui facilite les réparations.

Les aspirateurs Moulinex sont réputés pour leur puissance d’aspiration et leur maniabilité. Attention cependant, ils ne se sont pas lancés sur le marché des aspirateurs sans fil. Tandis que les robots de cuisine sont appréciés pour leur polyvalence et leur fiabilité.

Siemens : fiabilité et innovation dans les réfrigérateurs

La marque Siemens est plébiscitée pour ses réfrigérateurs, qui affichent un taux de panne extrêmement bas. Les réfrigérateurs Siemens sont reconnus pour leur technologie avancée et leur efficacité énergétique.

Ils intègrent des fonctionnalités innovantes comme la régulation précise de la température et des compartiments de stockage adaptés à différents types d’aliments.

L’étude de 60 Millions de consommateurs souligne également la durabilité des réfrigérateurs Siemens. Les utilisateurs rapportent une grande satisfaction quant à la longévité de ces appareils, avec des pannes rares et des pièces détachées disponibles sur de longues périodes.

Sauter : les fours encastrables de confiance

Sauter, marque spécialiste de la cuisson, se distingue dans le domaine des fours encastrables. Elle offre des appareils fiables et durables. Les fours Sauter sont appréciés pour leur design ergonomique et leurs performances de cuisson exceptionnelles. Ils intègrent des technologies telles que la chaleur tournante et les programmes de cuisson automatiques, facilitant la préparation des repas.

Les utilisateurs de fours Sauter rapportent une satisfaction élevée, en grande partie grâce à la qualité des matériaux et à la robustesse des composants internes. Les pannes sont rares, et lorsque des problèmes surviennent, les services après-vente de la marque sont jugés efficaces et réactifs.

Nespresso Krups : Des machines à café fiables et performantes

Nespresso Krups est une marque incontournable pour les amateurs de café, offrant des machines à café fiables et performantes. Selon l’enquête, ces machines présentent un taux de panne très faible et sont faciles à entretenir. Les utilisateurs apprécient particulièrement la qualité du café, la rapidité de préparation et la simplicité d’utilisation des machines Nespresso Krups.

En plus de leur fiabilité, les machines à café Nespresso Krups bénéficient d’un réseau de services après-vente performant et d’une disponibilité étendue des pièces détachées. Cela garantit une durée de vie prolongée et une expérience utilisateur optimale.

Les critères d’évaluation de l’étude

L’étude de 60 Millions de consommateurs repose sur plusieurs critères essentiels pour évaluer la fiabilité des appareils électroménagers. Parmi ces critères figurent

Le taux de panne ,

, La satisfaction clients

La disponibilité des pièces détachées : un aspect crucial pour la maintenance et la durabilité des appareils.

En interrogeant 6 000 consommateurs, l’étude a pu recueillir des données précises sur différents types d’appareils, incluant les lave-vaisselles, réfrigérateurs, robots culinaires, fours encastrables, cafetières expressos, aspirateurs et lave-linges.