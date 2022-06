Le marché des écouteurs compte trop de produits, mais aussi trop de logos différents. En une balade sur Amazon, on se retrouve exposé à des dizaines de noms qui ne nous évoquent pas grand-chose. Pour y voir plus clair, ce n’est pas une mauvaise idée de se tourner vers les marques de référence. On vous a fait une sélection des meilleurs blasons vers lesquels se tourner.

Avec le succès immense des écouteurs TWS à travers le monde, il n’est pas étonnant de voir les entreprises se bousculer pour obtenir une part du gâteau. Depuis qu’Apple a mis un coup de pied dans la fourmilière en 2016, de nombreuses firmes qui ne s’intéressaient pas à l’audio ont visiblement changé d’avis. À présent, les spécialistes du son jouent des coudes avec des marques de téléphone et des fabricants d’électroniques au sens large.

Selon le cabinet d’analyse Canalys, plus de 68 millions de paires d’écouteurs TWS se sont vendues depuis la démocratisation de cette technologie. Ce succès ne risque pas de s’épuiser pour le moment. En effet, les ventes sur ce marché ont bondi de 17% pendant le premier trimestre de 2022.

Apple : un succès indéniable et planétaire

Commençons par la marque qui a déclenché le raz de marée. Avant ses fameux AirPods, Apple proposait en tout et pour tout une paire d’écouteurs filaires basiques et abordables pour accompagner ses iPhone. Les EarPods existent toujours et sont une référence dans leur catégorie. En 2016, c’est l’apparence de ces écouteurs Apple qui a servi de base à première génération d’AirPods. À l’époque, écouteurs Bluetooth rimait avec un design en tour de cou qui encombrait l’utilisateur. Autant vous dire que l’idée d’écouter de la musique avec deux oreillettes de 4 grammes et aucun fil a fait jazzer.

Pour être exactes, d’autres marques comme la firme japonaise Onkyo commercialisaient des écouteurs TWS avant la pomme. Cependant, les W800BT n’étaient pas aussi pratiques et n’ont pas profité de la même campagne marketing. Aujourd’hui, Apple propose trois paires d’écouteurs sans fil différentes, toutes à un prix élevé évidemment. Une fois la pilule passée, on reconnaît leur exemplarité au niveau des fonctionnalités ainsi que de l’intégration à l’écosystème de la marque. Notez que depuis le lancement des premiers AirPods jusqu’à maintenant, 19 millions d’unités se sont écoulées. Si l’on ajoute les ventes de Beats qu’Apple a rachetées en 2014, on atteint presque les 22 millions.

Samsung : l’alliance avec un spécialiste du son

Hors de question de laisser le champ libre à Apple, la firme sud-coréenne cherche aussi à accompagner ses smartphones avec des produits annexes. L’idée est simple, on vous offre une paire d’écouteurs pour l’achat du dernier téléphone Samsung. Pour les transducteurs de ses Galaxy Buds, elle s’appuie sur l’expertise de la marque AKG spécialisée dans l’audio qui appartient à la société depuis 2016. Depuis la sortie des premiers Galaxy Buds en 2019, quatre autres paires d’écouteurs TWS Samsung sont sorties. Toutes arborent un design rond et lisse et fonctionnent avec un codec propriétaire de Samsung en plus du SBC et du AAC. Et comme Apple, il faut un smartphone de la marque pour en profiter. En outre, Samsung vend des écouteurs filaires à bas prix avec son blason et celui d’AKG ainsi qu’un tour de cou Bluetooth lui aussi AKG.

Les Galaxy Buds 2 sont une très bonne solution pour ceux qui cherchent une paire d’écouteurs TWS dans le milieu de gamme

Sony : un géant de l’électronique avec un large catalogue

La multinationale japonaise possède de nombreuses cordes à son arc et l’audio en fait partie depuis bien longtemps. On parle de la marque derrière le Walkman ! À présent le lecteur cassette demeure bien lointain, mais Sony vend toujours du matériel pour écouter de la musique, y compris des écouteurs. La marque propose un large catalogue de produit allant des écouteurs filaires à moins de 10€ à leurs cousins qui proposent du son haute résolution. Bien sûr, le constructeur n’a pas manqué le tournant du sans-fil. Au contraire, il a contribué avec Apple et ses AirPods Pro à la démocratisation de la réduction de bruit active sur les écouteurs true wireless. En effet, ses WF-1000XM3 ont fait office de référence en la matière jusqu’au lancement des WF-1000XM4 en 2021. Les deux paires ont leurs places parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth du marché.

Jabra : une vision danoise des choses

Pas d’origine américaine ou asiatique cette fois, il s’agit d’une marque basée au Danemark. Il semble qu’au pays des lego et des vélos, on sait aussi faire de bonnes paires d’écouteurs. Outre ses casques pour les centres d’appel, Jabra a aussi un pied sur le marché des écouteurs grand public. On la connaît notamment pour ses modèles destinés aux sportifs regroupés dans la gamme « Active ». Notez que celle-ci existait bien avant que la marque se mette au sans-fil. Elle l’a inauguré avec les écouteurs filaires Jabra Active en 2012.

Après un premier modèle TWS en 2016 qui aujourd’hui paraît archaïque, la firme a développé son offre avec la gamme Elite t. Les trois produits et les deux déclinaisons sportives qu’elle comprend ont tous été des références au moment de leurs sorties. En 2021, elle a complété ce trio avec quatre nouveaux modèles calibrés pour plusieurs budgets. En outre, Jabra propose deux paires d’écouteurs sans fil tour de cou focalisées sur la captation de la voix.

Les écouteurs TWS de Jabra se caractérisent par la présence systématique de boutons physiques et par une signature sonore qui met en avant les basses.

Bose : un pied dans l’audio grand public depuis presque 60 ans

Difficile d’ignorer ce nom lorsqu’on parle d’audio. Fondée en 1964, cette entreprise américaine est surtout connue pour ses enceintes sans fil et ses casques à réduction de bruit. Toutefois, elle propose aussi des écouteurs. Pour la marque, le filaire n’a plus l’air d’actualité les concernant. Seuls les Bose Quiet Comfort 20 en vente depuis 2015 ont encore un câble Jack. En 2022, Bose vend deux paires d’écouteurs true wireless, un tour de cou sans fil et plus étonnant, des écouteurs pour améliorer son sommeil. Ce sont les deux premiers qui nous intéressent le plus. Les Bose Quiet Comfort et les Bose Sport Earbuds se destinent respectivement à la vie quotidienne et au sport. Dans les deux cas, ils brillent surtout pour la qualité de leur son. Dans un registre moins positif, ces écouteurs Bose affichent des prix élevés qui rappellent Apple.

Shure : l’oreille toujours fine même après 95 ans d’existence

Cette fois, on s’attaque à une référence absolue en ce qui concerne l’audio pour les professionnels. Shure fabrique des microphones que l’on trouve partout. Dans les salles de concert, les studios d’enregistrement et même sur le pupitre de discours du président des États-Unis. La firme n’a eu de cesse d’innover dans le domaine depuis 1931.

Ce lien avec la scène l’a amené à vendre des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus pour donner un retour son aux artistes pendant leurs performances. Ils ont la particularité d’être à l’envers dans l’oreille par rapport aux autres écouteurs et d’avoir des embouts à mémoire de forme qui procurent une isolation phonique remarquable. Si tout le catalogue de Shure est accessible au grand public, il conserve les prix du milieu professionnel. Pour vous donner une idée, une paire de SE846 Pro coûtent 999€ et un produit milieu de gamme comme les Shure SE535 atteint 449€.

Concernant le sans-fil, la marque propose des kits avec différents modèles d’écouteurs et des récepteurs Bluetooth. Puisque tous les écouteurs de la marque peuvent se détacher de leurs câbles, cela les rend tous fonctionnels avec. Plus récemment, Shure a lancé sa première paire d’écouteurs true wireless. Avec un tarif à 179€, les Aonic Free demeurent plutôt accessibles pour du Shure. Comme tous les écouteurs de la firme, ils profitent des embouts en mousse à mémoire de forme qu’on aimerait bien voir chez d’autres marques.

Sennheiser : la qualité allemande pour tous les usages

Il s’agit peut être de la firme avec le catalogue d’écouteurs le plus diversifié de cette sélection. On y trouve de tout :

Des true wireless et des modèles tour de cou pour le quotidien

et des modèles pour le quotidien Des modèles filaires très haut de gamme pour les audiophiles

pour les audiophiles Des écouteurs filaires accessibles entre 30 et 90€

entre 30 et 90€ Des tour de cou et des true wireless pour le sport

Et encore, on ne vous parle pas de son offre en matière de casques. Précisons que Sennheiser est aussi un fabricant emblématique de microphones depuis 1945. Ce qui en fait un concurrent important de Shure dans ce secteur.

JBL : l’accessibilité pour mot d’ordre

Concluons ce voyage parmi les dinosaures avec une marque née aux USA juste après la Seconde Guerre mondiale. Ici pas de haut de gamme, l’offre de JBL se veut accessible avant toute chose. Dans sa besace, une trentaine de modèles différents dont quelques paires d’écouteurs filaires, quelques tours de cou Bluetooth et une tripotée de true wireless. C’est rare d’en voir autant sous un même blason, on s’y perd presque aussi facilement que sur Amazon. On peut se dire qu’il y en a pour tous les goûts, néanmoins la plupart de ces écouteurs JBL se ressemblent. Si l’on doit parler d’une caractéristique de la marque, il s’agit de son goût pour la mise en avant des basses. Vous retrouverez souvent la mention « Pure Bass » sur les emballages de ses produits.

Xiaomi : encore plus accessible

Outre les paires d’écouteurs filaires autrefois destinées à accompagner ses smartphones, la marque propose depuis quelques années des modèles true wireless. Son offre sur ce marché ne cesse de s’enrichir. D’abord une alternative low cost à celle d’Apple, elle s’est diversifiée pour dépasser ce statut. Que ce soit sous l’étiquette Xiaomi ou celle de sa filiale Redmi, on trouve des écouteurs intra-auriculaires et d’autres au format ouvert. S’ils n’offrent pas la meilleure qualité sonore du marché, les écouteurs Xiaomi ont le mérite d’être très abordables.

Anker Soundcore : pas cher pour ce que c’est

Anker est un fabricant d’électronique chinois spécialisé dans les chargeurs et les batteries portables. Mais c’est aussi la société derrière des marques axées sur l’audio, les caméras et les vidéoprojecteurs. Respectivement Soundcore, Eufy et Nebula. Un véritable couteau suisse made in China !

Comme son nom l’indique, Soundcore s’occupe des produits autour de l’audio. La filiale propose une quinzaine de modèles true wireless qui vont des paires d’écouteurs pas chers à d’autres dans le milieu de gamme avec des prix compétitifs. La plupart sont riches en fonctionnalités et offrent une restitution sonore très satisfaisante pour leurs tarifs respectifs. On pense par exemple les Soundcore Liberty 3 Pro ou les Liberty Air 2 Pro. Ces derniers profitent d’une application complète, chose généralement réservée aux grandes marques.