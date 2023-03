La compacité : portable veut aussi dire facilement mobile !

Aujourd’hui, certaines enceintes pèsent légèrement plus de 200 g et tiennent dans la main ! Alors cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas considérer les enceintes pesant 2 kg, car tout dépendra de votre utilisation. Si vous achetez une enceinte dans l’optique de partir en vacances et de vous balader partout avec : il vaudra mieux privilégier un modèle léger et compact. En revanche, si vous souhaitez avoir une enceinte bluetooth disposant d’une qualité sonore plus poussée et que vous ne l’utiliserez qu’entre votre salon et votre chambre : les modèles plus imposants seront sûrement plus recommandés.