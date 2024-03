Le meilleur VPN pour le streaming fracasse ses prix pour quelques heures seulement !

À la recherche d’une solution VPN économique pour anonymiser ou sécuriser votre navigation en ligne ? Découvrez l’offre incroyable de PrivadoVPN, disponible pour moins de 2€ par mois, et en bonus trois mois offerts !

Originaire de Suisse, PrivadoVPN cherche à se faire une place dans un secteur dominé par des géants comme NordVPN, en mettant en avant une tarification compétitive. Après avoir eu l’occasion de tester PrivadoVPN, nous avons été impressionnés par la qualité et les fonctionnalités proposées. Une appréciation confirmée par l’évaluation de 4,1 sur 5 sur Trustpilot de la part des utilisateurs.

Profitez dès à présent de ce service VPN qui gère une grande partie de ses propres serveurs, et découvrez les bénéfices que cette offre a à vous proposer.

PrivadoVPN : deux offres à plus de 80% de réduction + 3 mois de gratuité

Pour les entreprises émergentes dans le secteur des VPN, se démarquer dans un marché saturé et dominé par de grands noms est un défi, souvent exacerbé par la difficulté de proposer des prix compétitifs. Cependant, PrivadoVPN réussit à s’imposer en adoptant une stratégie de prix très agressive : son meilleur plan est proposé à seulement 1,48€ par mois, incluant en plus trois mois gratuits. Avec cette offre, vous serez protégé durant 27 mois pour la modique somme de 40€.

Naturellement, cette promotion vient avec une garantie de remboursement sous 30 jours, vous donnant amplement le temps d’explorer les fonctionnalités du VPN et de former une opinion éclairée.

L’inscription est simplifiée par un éventail d’options de paiement, incluant les cartes de crédit, PayPal, et même les cryptomonnaies. Vous avez ainsi la liberté de choisir le moyen qui vous convient le mieux juste après avoir créé votre compte avec votre adresse mail. Le processus est rapide et se déroule sur une seule et même page, une approche qui met l’accent sur une expérience utilisateur agréable et pratique.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Si vous ne souhaitez pas vous engagez sur 24 mois, vous avez toujours la possibilité d’adhérer pour 12 mois seulement. Comme pour son acolyte, ce forfait vous offre trois mois de gratuité. Vous bénéficiez d’une réduction de 82% soit 2€ tout rond par mois, et 30€ pour 15 mois.

Attention cependant, l’offre n’est valable que quelques heures seulement, ne passez pas à côté !

PrivadoVPN, mieux que ses concurrents ?

Tout comme ses homologues, PrivadoVPN a pour fonction principale de privatiser votre connexion internet. Il y parvient en chiffrant vos informations personnelles et en vous assignant une nouvelle adresse IP située dans le pays de votre choix. Vous avez ainsi la possibilité de naviguer sans contraintes géographiques et d’éviter les limitations de débit imposées par certains fournisseurs d’accès à internet, en particulier sur les formules d’abonnement économiques.

Votre activité en ligne sera de ce fait sécurisée et de vous serez anonyme et indétectable sur le net. Pour vous donner un exemple concret. Si vous souhaitez regarder une série mais qu’elle n’est pas disponible en France, il vous suffit de délocaliser votre adresse IP dans le pays où celle-ci l’est. Et à vous les heures de binge-watching.

Par rapport à certains autres gros concurrents, PrivadoVPN possède un plus large éventail de fonctionnalités :

Données illimitées,

Appareils illimités,

Serveurs dans 64 villes,

Prise en charge de la diffusion en continu,

Jusqu’à 10 connexions,

Zéro-Log,

Bloqueur de publicités,

Prévention des menaces,

Controle parental.

Une confidentialité au top du top avec PrivadoVPN

En choisissant ce service, vous profitez du cadre législatif suisse, reconnu pour être parmi les plus rigoureux au monde en matière de protection de la vie privée. Cela signifie qu’aucune autorité ne pourra exiger d’accéder à vos informations personnelles. Ainsi, avec ce VPN, vous avez la garantie qu’aucun historique de navigation, aucune donnée de trafic, adresse IP ou requête DNS ne sera enregistré ou partagé avec des tiers.

En cas de pépin, une assistance 24h/24, 7j/7

Si vous trouvez que les sections FAQ ou les guides ne répondent pas entièrement à vos questions, vous pouvez vous reposer sur une assistance mail, disponible à toute heure, tous les jours de la semaine. Bien que certains puissent préférer l’option d’un chat en direct, il est à noter que les réponses par mail sont généralement envoyées en quelques minutes. Il est souvent plus avantageux de recevoir des réponses légèrement moins immédiates mais plus détaillées et précises.

Les plus Politique de confidentialité,

Tarif le plus bas du marché,

Meilleures fonctionnalités que certains autres VPN. Les moins Assistance par mail.

