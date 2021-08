Quel est le meilleur traducteur en ligne ?

Il arrive que la réalité dépasse les légendes. Longtemps après que les humains ont été punis, voyant leurs langages confondus pour avoir tenté d’ériger la tour de Babel, ils ont développé des outils de traduction numériques instantanés. Bientôt, il existera autant de portails de traduction en ligne que de langues sur Terre ! Déjà, tous les gros moteurs de recherche s’y sont mis : Yandex, Baidu, Bing et, bien sûr, Google. Mais il existe aussi LiguaVox, Wordreference, Tradukka, Lexicool, DeepL, Im Translator ou encore WorldLingo… Alors à quand le chantier de la prochaine tour montant jusqu’à la planète Mars ? Il semblerait que ce soit en cours… En attendant, quel est le meilleur service de traduction en ligne ? Difficile à dire. Néanmoins, on vous en a sélectionné quelques-uns, plus avancés sur certains aspects : intelligence artificielle, interface, spécialité, etc… À vous de choisir ensuite votre traducteur en ligne selon votre propre usage !

DeepL : le service de traduction numérique le plus précis

On commence évidemment avec la star des services de traduction en ligne. DeepL a été développé en 2017 par les concepteurs de Linguee. Outre une interface très intuitive qui permet de traduire 5 000 caractères d’un coup, DeepL est une brute de performance. Certes, ce n’est pas celui qui embarque le plus de langues (26 actuellement), mais il explose les scores aux tests de traduction. Qu’il s’agisse de poésie, de documentation technique ou académique, d’un discours écrit ou d’un article de presse, il passe devant tous ses concurrents.

En effet, nourri par les données du dictionnaire bilingue Linguee (romans, discours spécialisé, etc.), le logiciel utilise le Deep Learning pour gagner en subtilité. La connexion de ses réseaux neuronaux est soutenue par le 23e meilleur superordinateur au monde. Attention, cela ne signifie pas que l’outil est aussi performant qu’un cerveau humain (6 x 9 ?). Aussi, devrez-vous procéder à des vérifications si jamais vous préparez un document officiel ou académique. En revanche, si vous avez besoin de lire un article en entier dans une langue inconnue, DeepL est résolument la meilleure solution. Il parvient à retranscrire des idées assez profondes, même s’il n’est pas au point de saisir tous les registres de langage. Le service gratuit est déjà excellent, mais l’abonnement premium (entre 20 € et 30 €/mois) offre encore plus de fonctionnalités !

Google Translate : le service de traduction le plus complet

Celui-ci, tout le monde le connaît, car c’est un peu celui qu’on a tendance à utiliser par défaut lorsque l’on tape un mot à traduire sur Google. C’est son premier avantage : apparaître en haut de la SERP pour vous dépanner quelques lacunes de vocabulaire. Mais l’outil va beaucoup, beaucoup plus loin ! D’abord, il fonctionne pour 109 langues, et ce chiffre ne devrait pas tarder à augmenter. Certes, les performances varient en fonction du dialecte, notamment à cause du temps d’apprentissage et du nombre parfois limité de données. Cela dit, GG trad compense largement avec toutes les fonctionnalités qu’il propose. Déjà, son service gratuit traduit 5 000 caractères à la fois.

De plus, le logiciel est équipé pour traduire des documents entiers sous plus de dix formats divers. D’autre part, Google Traduction propose Google Lens, un service qui traduit à partir de l’écriture manuscrite sur écran (avec stylet par exemple). Son mode “interprète” a également le mérite d’être intéressant, au même titre que le Tap to Translate ou la traduction hors ligne de son application. Outre tous ces éléments, grâce au machine-learning, la différence de performances qui existe avec DeepL reste relativement minime.

Reverso : le meilleur assistant à la rédaction

Arrivé sur internet en 1998, Reverso fait partie des services à la traduction les plus connus. Pourtant, il ne ressemble guère à Google Trad ou à DeepL. En effet, la version gratuite ne permet de retranscrire que des extraits inférieurs ou égaux à 800 caractères. En outre, il ne prend en charge qu’une petite quinzaine de langues. Mais s’il figure dans ce top, ce n’est pas pour sa capacité bourriner de la trad instantanée. Au contraire, cet outil est davantage pensé pour vous accompagner lors de vos travaux rédactionnels ou d’apprentissage de langue. Avec son interface très agréable, le logiciel est bardé d’outils pour approfondir vos connaissances.

Dictionnaire classique, dictionnaire des synonymes et des expressions, tableaux de conjugaison, etc… À ce titre, ce qu’on apprécie le plus avec ces modules, c’est de les utiliser pour en savoir plus sur notre propre langue “in esse” (ou “maternelle”). Mais lorsque vous manipulez une langue étrangère, la fonction “correcteur” est capable de surligner automatiquement les passages licencieux et de vous rappeler la règle grammaticale qui vous met en défaut. Parfait pour les étudiants, les e-mails pro, et une bonne aide pour les rédacteurs de tout poil !

Systran : le spécialiste pour les professionnels

Celui-ci, nous ne le connaissions pas avant de mener nos investigations. Pourtant il se trouve que Systran a plus de cinquante ans, puisqu’il date de 1968 ! Son logiciel gratuit est tout à fait fonctionnel, qui peut traiter des passages de 2 000 caractères à la fois. À cet égard, l’auto-détection de la langue source est présente, cochée par défaut. Autre point positif : le portail est capable d’accomplir son office sur 55 langues, soit presque 30 de plus que DeepL. Certes, son service en ligne n’est pas le plus précis, et son module de reconnaissance vocale est encore perfectible.

Mais la vocation de Systran est avant tout de se faire valoir dans le milieu professionnel. En effet, il offre des moteurs de traduction spécifiques aux secteurs d’activité qui font appel à lui. Si vous regardez les témoignages, vous verrez des responsables Service International du Crédit Agricole ou des chefs informatiques de chez PSA. En outre, les tarifs s’adaptent en fonction de si vous êtes un indépendant, le CEO d’une PME internationale ou encore une équipe de localisation. Lorsque vous visitez la page pro, une fenêtre de chat s’ouvre instantanément pour recueillir votre besoin !

Microsoft traducteur : le plus pratique sur mobile Android

Nous avons décidé d’en mettre un dernier sur la liste, toujours en pensant à l’expérience utilisateur. Il se trouve que la particularité de Bing Translator est d’avoir très bien migré sur Android. Ainsi, en plus de proposer une interface de traduction instantanée plus que correcte, Microsoft intègre 60 langues à son service. Tout comme ses concurrents, il est capable de traduire des documents entiers. D’autre part, avec son API (Interface de programmation) gratuite (contrairement à celle de Google), il permet aux développeurs d’alimenter la traduction de leurs applications. Mais ce qu’on apprécie le plus, c’est quand on l’a nativement sur notre smartphone. L’application mobile est très lisible, et la reconnaissance vocale est vraiment nette.

En outre, la fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) est vraiment pratique pour voyager (seul Google Trad fait aussi bien à ce sujet). Enfin, notons que le traducteur fonctionne en synergie parfaite avec Skype et Word, autres logiciels de Microsoft. Avoir ça dans la poche quand on voyage, quoi de plus rassurant ?