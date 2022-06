Vous cherchez un site pour regarder des films, des séries ou encore des documentaires gratuitement sur Internet ? C’est facile grâce à de très nombreux sites de streaming légal. Voici notre liste non-exclusive de recommandations !

Le site Zone Téléchargement a récemment fermé ses portes. Véritable référence pour de nombreux amateurs de séries et films, il laisse un vide dans le web français. Et si c’était l’occasion de vous tourner vers l’offre de streaming légal ? Grâce aux nombreuses alternatives, vous pourrez toujours trouver une série, un film ou encore un documentaire pour regarder quand vous le souhaitez. Suivez le guide pour découvrir les meilleurs sites de l’Internet français pour le streaming légal.

Netflix : l’incontournable du streaming légal

Impossible de faire une telle liste des sites de streaming légal sans commencer par Netflix. Le géant américain du divertissement est l’option numéro 1 aujourd’hui pour ceux qui veulent voir des contenus en streaming légal. A partir de 8,99 euros par mois, vous pouvez découvrir un vaste catalogue de séries, films, documentaires ou encore animes. Au-delà des dizaines de milliers de contenus, Netflix continue d’améliorer son offre chaque mois avec de nombreux contenus exclusifs.

Pour réduire l’addition, vous pouvez partager un compte avec les membres de votre famille. Vous pouvez profiter de l’offre de streaming légal depuis votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou encore votre télévision connectée en HD et même ultra HD voir même aussi depuis votre casque de réalité virtuelle. L’occasion de voir des séries comme Stranger Things ou bien encore la Casa de Papel.

L’outsider Amazon Prime Video

Le géant du e-commerce ne sert pas qu’à vous proposer des livraisons en 24 heures. Vous pouvez aussi y découvrir une vaste offre de streaming légal. Avec Prime Video, Amazon offre ainsi un catalogue fourni de contenus que vous pouvez consulter légalement sur votre ordinateur, console, tablette, smartphone ou encore télévision connectée. L’entreprise propose une période d’essai de 30 jours puis un abonnement à 5,99 euros par mois. Il est aussi possible de vous abonner à l’année pour seulement 49 euros. Vous pouvez ensuite souscrire à des services additionnels comme la Ligue 1 de Football, OCS ou encore StarzPlay.

C’est une vaste plateforme de streaming légal, accessible en haute qualité et depuis n’importe où. La plateforme possède aussi des contenus exclusifs avec les Amazon Originals. Prime Video veut développer considérablement son offre dans les prochaines années comme avec la série sur le Seigneur des Anneaux.

AppleTV+ et Disney+ : une offre de streaming légal pour les adeptes

Deux autres grands services de streaming légal sont déjà disponibles en France : Disney+ et AppleTV +. S’ils devraient bientôt être rejoints par la concurrence, ces sites comptent déjà de nombreux adeptes grâce à leur offre fournie.

Apple TV+ propose surtout des contenus originaux de très grande qualité accessibles avec un abonnement de 4,99 euros par mois sans engagement. Si vous achetez un appareil de la marque à la pomme, vous bénéficiez aussi d’un abonnement gratuit d’un an. Accessible sur iPhone, Safari, télévision connectée… En revanche, ce n’est pas possible depuis Android ou Windows.

Disney+ est l’offre de streaming légal du géant du divertissement. C’est le site qui grimpe le plus vite du point de vue du nombre d’abonnements. On trouve relativement peu de contenus nouveaux par rapport à Netflix par exemple. Mais, le site offre un très large catalogue avec l’ensemble des œuvres de Marvel, Star Wars ou encore Pixar et bien sûr les incontournables de Disney comme Peter Pan, la Belle et le Clochard ou encore la Belle au bois dormant. L’abonnement, vous coûtera 8,99 euros par mois ou 89,90 euros par an, sans engagement. Des offres couplées sont disponibles avec Canal+ ou encore Free.

L’option française du streaming légal avec Salto

Salto, c’est la plateforme de streaming légal qui se présente comme l’alternative française aux géants américains du divertissement. Ce site de streaming illimité à la demande inclut le catalogue de nombreux géants français : TF1, M6 et bien sûr France Télévisions. Lancé officiellement en octobre 2020, ce site compte un catalogue de plus de 10.000 heures de contenu. L’idéal si vous souhaitez du contenu en version française avec des films, séries ou encore documentaires. L’offre solo, pour un seul utilisateur à la fois, est proposée à 6,99 euros par mois. Ensuite, pour 9,99 euros vous avez l’offre Duo pour deux personnes. Enfin, l’offre Tribu à 12,99 euros par mois, vous permet d’avoir jusqu’à 4 écrans en simultané.

Play TV : l’offre gratuite du streaming légal

Payer pour regarder des contenus en streaming légal n’est pas du tout une obligation sur Internet. C’est ce que montre le site Play TV, lancé dès 2009. C’est une offre 100% gratuite et légale qui permet de voir plus de 500 chaînes en temps réel. On y trouve des contenus français et étrangers, généralistes ou ultraspécialisés et couvrant de nombreuses thématiques à même de toucher un large public.

Si vous n’avez pas de télévision, Play TV constitue une alternative intéressante et qui permet même de faire des économies. En effet, vous n’avez techniquement pas besoin de payer la contribution à l’audiovisuel public de 138 euros par an. Pas besoin de s’inscrire pour regarder ce site gratuitement et légalement.

Pluto TV : l’offre internationale de streaming légal gratuit

La plateforme Pluto TV est un site ancien puisqu’il date de 2013. Géré par la société américaine Viacom, il propose une offre riche et variée à des clients internationaux. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ni de payer un abonnement. Son accès est très facile et entièrement gratuit, financé par la publicité. On y trouve beaucoup de Live TV et de la vidéo à la demande. Le catalogue est essentiellement composé de séries, de films et un peu de documentaires, diffusés directement en français. L’avantage du site c’est qu’il offre une très large gamme de chaînes pouvant convenir à toute la famille.

Molotov TV : une offre de streaming légal gratuite et payante

Molotov est désormais une application incontournable dans le paysage du streaming légal en France. Cela vous permet de regarder tous les programmes des chaînes de télévision françaises en live ou en différé. Vous pouvez y accéder sur votre PC, smartphone, télévision connectée ou encore tablette. Il est possible de mettre en pause un programme et de le reprendre ensuite.

L’offre de base de Molotov est gratuite mais une déclinaison Molotov Plus est disponible à partir de 3,99 euros par mois avec de nombreuses chaînes supplémentaires. Enfin, une dernière option, Molotov Extended est accessible à 9,99 euros par mois. Elle permet d’accéder à 110 chaînes de la TNT, 4 écrans en Full HD, bénéficier de l’enregistrement et replay.

Les sites de streaming des chaînes françaises

De nombreuses chaînes de la télévision française possèdent des sites internet qui vous permettent de revoir leurs contenus en streaming légal. Par exemple, France Télévisions possède le site Pluzz, 6Play pour le groupe M6 (W9, 6ter, Téva, Paris première M6) ou encore Arte+7 pour la chaîne Arte. Ils sont à chaque fois entièrement gratuits et demandent simplement une inscription rapide pour découvrir le contenu.

Avec MyCanal, le groupe Canal+ possède aussi un service de vidéo à la demande. Ce site de streaming légal est toutefois payant. Il faudra en effet souscrire à un abonnement à partir de 20,99 euros par mois mais vous pourrez aussi avoir accès à la chaine TV sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.