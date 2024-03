Vous voulez acheter un sèche-cheveux mais ne savez pas lequel choisir ? Nous avons créé un comparatif pour vous aider à faire votre sélection.

Si le sèche-cheveux fait partie intégrante de votre routine beauté, choisir le bon produit a toute son importance ! Et bonne nouvelle, de plus en plus de modèles offrent une qualité digne d’un salon de coiffure en alliant efficacité et protection du cuir chevelu. Il y en a pour tous les goûts (et tous les types de cheveux) ! Que vous souhaitiez un sèche-cheveux efficace pour vous sécher les cheveux rapidement le matin ou plutôt pour réaliser le brushing de vos rêves, suivez notre guide des meilleurs sèche-cheveux pour dénicher celui qui sera parfait pour vous.

Comparatif des Meilleurs Sèche-Cheveux Haut de Gamme

LAIFEN SWIFT SPECIAL

Le meilleur rapport qualité/prix pour un sèche-cheveux Note 9,3/10 sur notre test du Laifen Swift Special Au-delà de son séchage ultra-rapide qui ne surchauffe pas non plus votre cuir chevelu, le Laifen Swift Special est l’atout numéro 1 pour avoir des cheveux brillants et soyeux sans débourser une fortune. Coûtant habituellement 239,99€ (et en ce moment « seulement » 169,99 grâce à une promo de 70€), ce sèche-cheveux est une véritable alternative aux modèles haut-de-gamme comme le Dyson Supersonic Nural et ne fait aucun sacrifice sur les performances ! Les plus Séchage ultra rapide,

3 modes de température,

Systèmes de verrouillage magnétiques,

3 embouts différents,

Très silencieux,

Ultra léger,

Design,

Rapport qualité-prix. Les moins Le câble n’est pas très long,

L’étui de voyage est en option (23,99€),

Faut-il acheter le Laifen Swift Special ? Achetez si … Vous voulez un sèche-cheveux rapide et efficace .

Vous désirez un sèche-cheveux avec des accessoires.

Vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix. N’achetez pas si … Vous recherchez un sèche-cheveux sans-fil. Caractéristiques principales IONIQUE OUI ACCESSOIRE(S) Embout de séchage / diffuseur magnétique RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE OUI RÉGLAGE DE LA VITESSE OUI PUISSANCE 1600 W POIDS 407 G

Comparatif des Meilleurs Sèche-Cheveux Professionnels

BABYLISS PRO RAPIDO 399G

Le meilleur sèche-cheveux pour les cheveux longs et épais Note 9/10 : moyenne globale sur internet Marque reconnue dans le monde de la coiffure, BaByliss PRO propose des appareils aux performances irréprochables avec une attention toute particulière portée à l’ergonomie. Et le sèche-cheveux Rapido en est l’illustration parfaite. Les plus Léger,

Confort d’utilisation,

Nombreux embouts disponibles,

Où Acheter le BaByliss PRO Rapido 399g ?

Faut-il acheter le BaByliss PRO Rapido 399g ? Achetez si … Vous cherchez un sèche-cheveux léger et maniable .

Vous voulez un modèle qui prenne soin de vos cheveux grâce à une chaleur contenue.

Vous voulez un séchage ultra-rapide grâce à un moteur performant .

Vous aimez la mécanique. Le moteur de ce modèle a en effet été conçu en partenariat avec Ferrari (!). N’achetez pas si … Vous cherchez un appareil plutôt bon marché. Caractéristiques principales IONIQUE OUI ACCESSOIRE(S) TROIS EMBOUTS CONCENTRATEURS ET UN DIFFUSEUR RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE OUI RÉGLAGE DE LA VITESSE OUI PUISSANCE 2200 W POIDS 399 G

Comparatif des Meilleurs Sèche-Cheveux Pas Chers

PHILIPS BHD510/00

Le meilleur sèche-cheveux ionique Note 9/10 : moyenne globale sur internet Il ne faut pas se fier à son apparence simple, cet appareil signé Philips embarque les fonctionnalités essentielles pour un séchage de qualité ! Et pour couronner le tout, ce séchoir est proposé à un tarif raisonnable. Les plus Prix,

Peu bruyant,

Où Acheter le Philips BHD510/00 ?

Faut-il acheter le Philips BHD510/00 ? Achetez si … Vous voulez vous sécher les cheveux quotidiennement sans les abimer.

Vous cherchez un modèle qui protège la fibre capillaire.

Vous voulez vous débarrasser des frisottis après séchage. Philips propose une fonction ionique quadruplée qui limite les mèches rebelles. N’achetez pas si … Vous cherchez un sèche-cheveux polyvalent et pratique.

Vous utilisez la fonction air froid. Elle est peu adaptée sur ce modèle.

Vous avez besoin d’un câble d’alimentation relativement long. Caractéristiques principales IONIQUE OUI ACCESSOIRES UN CONCENTRATEUR ET UN DIFFUSEUR RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE OUI RÉGLAGE DE LA VITESSE OUI PUISSANCE 2300 W POIDS ‎930 g

Rowenta Compact Pro+

Le meilleur sèche-cheveux pro pas cher Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Le sèche-cheveux de chez Rowenta est un des seul sèche-cheveux destiné à un usage professionnel pour ce prix. Avec ses 2200 W et son débit d’air de 120 km/h, il est très compact sort du lot. On aurait simplement aimé plus de réglages. Et, pour moins de 50€, difficile de faire la fine bouche. Les plus Compact,

Appareil puissant. Les moins Seulement 2 vitesses,

Où Acheter le Rowenta Compact Pro+ ?

Faut-il acheter le Rowenta Compact Pro+ ? Achetez si … Vous avez besoin d'un produit abordable mais puissant. Son moteur AC de 2200W et ses 120km/h sont excellents pour cette gamme de prix.

La compacité est un argument de taille. En effet, à la fois petit et léger, il vous accompagnera partout. N’achetez pas si … Vous cherchez une fonction ionique. Son moteur n’en dispose pas.

Le nombre de réglage est important pour vous. Ici, c’est la simplicité qui est préférée avec seulement 2 vitesses et 2 choix de chaleur. Caractéristiques principales IONIQUE NON ACCESSOIRE(S) UN CONCENTRATEUR RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE OUI RÉGLAGE DE LA VITESSE OUI PUISSANCE 2200 W POIDS 1 kg

Comparatif des Meilleurs Sèche-Cheveux de Voyage

GHD FLIGHT

Le meilleur sèche-cheveux de voyage pour les cheveux fins Note 8/10 : moyenne globale sur internet Le GHD Flight est une référence dans l'univers des sèche-cheveux de voyage ! Léger et compact, il fait preuve d'efficacité malgré son petit format. Qui sait s'il ne va pas devenir votre futur compagnon de voyage ? Les plus Pochette de transport,

Anneau de suspension. Les moins Bruyant. Où Acheter le GHD Flight ? Faut-il acheter le GHD Flight ? Achetez si … Vous avez des cheveux fins et courts. Peu puissant, le GHD Flight est néanmoins idéal pour ce type de cheveux.

Vous recherchez un modèle compact et léger. N’achetez pas si … Vos cheveux sont épais, longs et/ou frisés. La puissance de ce modèle sera alors trop limitée. Caractéristiques principales IONIQUE NON ACCESSOIRE(S) UN EMBOUT RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE OUI RÉGLAGE DE LA VITESSE OUI PUISSANCE 1400 W POIDS 422 G

Les critères techniques pour bien choisir un sèche-cheveux

Entre tous les modèles existants sur le marché des sèche-cheveux, faire son choix n’est pas une mince affaire ! C’est pourquoi considérer les fonctionnalités indispensables a toute son importance. Voici celles qui peuvent vous aider à vous décider dans votre achat.

Vitesses et températures variables Pouvoir régler la température de son appareil est l’un des points principaux à considérer dans l’achat. Une température élevée permet de ne pas perdre de temps à se sécher les cheveux le matin. C’est un gage d’efficacité ! Et une température plus faible associée à un flux d’air léger permettront d’obtenir un brushing bien travaillé. Cette température convient en plus très bien aux cheveux fins.

Puissance Les watts sont l’un des indicateurs de la puissance de l’appareil. Mais il ne faut pas se fier seulement à cette information ! Le moteur qui équipe le sèche-cheveux joue aussi sur la puissance. De plus en plus de séchoirs emportent des moteurs digitaux qui augmentent l’efficacité tout en préservant la fibre. C’est ainsi le cas du modèle de Dyson. En général, un sèche-cheveux annoncé à 2000 W ou plus garantit un séchage efficace.

Volume sonore C’est bien souvent un défaut que l’on reproche aux sèche-cheveux, leur bruit conséquent en fonctionnement. Heureusement quelques appareils sortent du lot à ce niveau-là. Dans notre classement il s’agit du Dyson Supersonic et du Panasonic EH-NA65.

Fonction ionique Finir son séchage avec des cheveux ternes et électriques c’est loin d’être le top. Heureusement, la diffusion d’ions négatifs contrebalance les ions contenus dans les cheveux pour un rendu sans frisottis ! Et aujourd’hui la plupart des appareils disposent de cette fonction bien utile.

Touche d’air froid C’est le petit plus qui peut tout changer. Un flux d’air froid qui vient fixer votre coiffure pour finaliser votre séchage en beauté ! Les boutons varient selon les modèles. L’idéal est un bouton qui une fois enclenché vous permet de ne pas rester appuyé le doigt dessus pendant son utilisation.

Embouts variés Les embouts (ou buses) sont indispensables pour une maîtrise totale de votre coiffure et changer de style au gré de vos envies. Pour un fini lisse, les concentrateurs fins sont à privilégier. Ils offrent un séchage beaucoup plus précis. Et pour créer de belles boucles rebondies c’est le diffuseur qui entre en jeu !

Questions Fréquentes sur les sèche-cheveux

Quelle est la meilleure marque de sèche-cheveux ? Si GHD et Dyson font fureur dans le monde professionnel, Babyliss est une valeur sûre et plus abordable. La marque se caractérise en effet par une longue durée de vie, des innovations qui préservent le cheveux et un design souvent soigné. Quel est le meilleur sèche-cheveux de 2023 ? Le Dyson Supersonic et le GHD Helios se disputent la première place du classement des meilleurs sèche-cheveux de 2022. Ces deux produits sont à la fois puissants et polyvalents. Le Dyson l’emporte légèrement sur la partie design et confort d’utilisation. Les sèche-cheveux abîment-ils les cheveux ? Fut un temps, la réponse était clairement oui. Mais depuis quelques années, les fabricant ont fait d’énormes progrès qui permettent de préserver le cheveux. Cela se voit à travers des innovations comme le revêtement céramique, une distribution plus homogène de la chaleur mais aussi à la fonction ionique de certains modèles. Envie d’une mise en forme comme à la sortie du coiffeur ? Pour obtenir un joli résultat, passez une brosse sous vos cheveux et en même temps descendez le long de la mèche avec votre séchoir. N’oubliez pas d’accrocher le concentrateur fin à votre sèche-cheveux ! Il suffit ensuite de répéter le même geste section par section. Quel est le meilleur sèche-cheveux sans fil ? Si les lisseurs sans fil ont connu un essor récemment, il n’en va pas de même pour les sèche-cheveux. Même le top du top du sèche-cheveux, le Dyson Supersonic, est filaire. Quant à GHD, BaByliss ou Remington elles restent également attachées à l’option filaire. À voir ce que l’avenir nous réserve en matière de sèche-cheveux sans fil ! Quel sèche-cheveux choisir ? Si le choix de votre sèche-cheveux doit se faire en fonction de votre type de cheveux, on vous conseille dans tous les cas d’opter pour un modèle avec revêtement céramique. Celui-ci permettra une diffusion uniforme de la chaleur et donc un meilleur respect de vos cheveux. Pensez également aux accessoires disponibles au moment de votre choix. Quel sèche cheveux acheter pour moins de 100 euros ? On peut trouver des modèles de qualité et très performants même sous les 100 euros. Preuve en est avec le Remington PROluxe qui embarque un moteur AC ! Et bonne nouvelle il existe des sèche-cheveux puissants qui ne dépassent pas la barre des 50 euros comme le Philips BHD510/00 ou encore le BaByliss Speed Pro 2000 ! Pourquoi acheter un sèche cheveux à plus de 200 euros ? On trouve entre 100 et 200 euros une large sélection de sèche-cheveux à la fois puissants, rapide et légers. Au-delà de 200 euros, les produits proposés sont bien souvent très innovants et permettent une réduction du temps de séchage ou un soin du cheveux qui permet d’obtenir une chevelure plus douce.