ExpressVPN

L’un des meilleurs VPN qui mérite un essai

Pour faire un test d’ExpressVPN, pas d’essai gratuit disponible malheureusement. Il se contente d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, comme la plupart des offres VPN : rien d’exceptionnel à première vue. Nous l’avons retenu en raison de la clarté des conditions d’annulation. Elles sont transparentes et bien expliquées sur le site internet du VPN. Et dans les faits, ExpressVPN vous rembourse rapidement, et ne vous pose aucune question sur les raisons de l’annulation. ExpressVPN fait de plus partie des meilleurs VPN actuels.