Avast One Essentiel

Le meilleur antivirus gratuit pour Mac

Tarifs GRATUIT / Pour la version « Essentiel »

45 € / pour la première année (offre « Individuel »)

Nous avons récemment testé la suite Avast One pour Windows en version payante, une suite de sécurité complète qui nous a convaincus par son efficacité, ses performances et son élégance (oui, ça compte !). Même son de cloche pour la version gratuite donc, qui prend le nom Avast One Essentiel, avec sans surprise des fonctionnalités manquantes par rapport à sa grande soeur. On reste ainsi sur le moteur de détection imparable de Avast et son couple antivirus / pare-feu. Il manquera cependant de nombreuses fonctions de cyberconfidentialité (mots de passe, achats en ligne, connexion WiFi, etc), de nettoyage de fichiers et le VPN sera cette fois-ci limité à 5 Go par mois. Mais si vous n’avez besoin que de l’essentiel, alors cette version gratuite d’Avast One vous suffira amplement.

Les plus Gratuit

Multi-supports

Efficacité de la protection

Interface élégante Les moins Forcément moins de fonctions

VPN limité à 5 Go par semaine