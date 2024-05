Le meilleur accessoire pour votre Air Fryer coûte moins de 20€ !

Vous avez envie de vous munir d’un Air Fryer mais l’idée de le nettoyer vous botte moins ? Nous avons peut-être trouver une solution qui devrait vous plaire.

Les friteuses sans huile, connues sous le nom d’Air Fryers, ont révolutionné la cuisine en permettant de préparer des plats croustillants avec peu ou pas d’huile. Toutefois, ces appareils présentent un inconvénient majeur : le nettoyage. Les résidus alimentaires et les graisses peuvent s’accumuler, rendant la tâche fastidieuse. Pour contrer ce problème, un accessoire se présente comme une solution incontournable.

Les feuilles de cuisson : une solution plus que pratique

Pour faciliter l’entretien de votre Air Fryer, des feuilles de cuisson en papier sulfurisé sont désormais disponibles. Ces feuilles offrent une solution pratique pour éviter que les aliments ne collent aux parois et pour simplifier le nettoyage. Vendues en lots de 120 pièces, elles sont actuellement en promotion sur Amazon pour 15,99€ au lieu de 19,99€.

Caractéristiques des feuilles de cuisson

Matériau de qualité alimentaire

Fabriquées en parchemin de qualité alimentaire, ces feuilles n’altèrent pas le goût des aliments. Elles sont également résistantes à l’huile et à l’eau, et peuvent supporter des températures allant jusqu’à 220 °C, ce qui les rend adaptées à diverses méthodes de cuisson.

Dimensions et design

Chaque feuille mesure 20 x 20 cm et possède des bords surélevés de 4,5 cm, conçus pour protéger la cuve de la friteuse. Ce design empêche les aliments de coller aux parois, ce qui rend le nettoyage beaucoup plus simple et rapide.

Utilisation dans l’Air Fryer mais pas que !

Dans la friteuse sans huile

Ces feuilles de cuisson sont particulièrement utiles pour ceux qui utilisent fréquemment leur friteuse sans huile. Elles permettent de cuire une variété d’aliments tels que des frites, des pizzas ou des moelleux au chocolat sans se soucier d’avoir à récurer l’Air Fryer après chaque utilisation.

Autres applications

En plus de leur utilisation dans les friteuses sans huile, ces feuilles peuvent être employées dans des fours, des cuiseurs vapeur ou des poêles. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour une cuisine propre et efficace.

Malgré tout cet accessoire ne doit pas vous empêcher de nettoyer votre Air Fryer régulièrement pour éviter des intoxications ou autre problème de santé.