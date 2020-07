Du temps de Megaupload, le célèbre site de téléchargement illégal de Kim Dotcom, il fallait être capable de s’y retrouver. C’est là qu’est apparu Mega Search. Depuis, le concept a fait des petits.

C’est une époque que les moins de 15 ans ne peuvent pas vraiment connaître. En 2012, le FBI fermait les portes de MegaUpload, une oasis pirate du web qui hébergeait des millions de contenus. En 2013, il rebondissait avec « Mega ». Mega Search est un moteur de recherche spécialisé qui répondait donc à un besoin évident. Retour sur sa genèse du moteur de recherche de contenus illégaux pour ordinateur.

C’est quoi Mega Search ?

Mega, le nouveau service de téléchargement de Kim DotCom, hébergeait de nombreux contenus en tout genre. Pour s’y retrouver, Mega Search proposait donc aux utilisateurs de trouver puis télécharger de la musique, des films, des séries, des applications mêmes des fichiers ISO, permettant potentiellement d’installer des logiciels souvent piratés.

Un moteur de recherche de contenu pirate

Le moteur de recherche affichait le ton dès sa page d’accueil en présentant des contenus piochés au hasard sur Mega. Au-delà de cet aperçu bien entendu non exhaustif, le site offrait alors aux utilisateurs l’opportunité de réaliser leur propre recherche afin de trouver le contenu qui les intéresse. Des filtres permettent alors d’affiner la recherche, selon le type de contenu qui vous intéresse.

Mega Search, l’approche communautaire

Lors de son lancement, Mega-Search avait fait face à l’ire de Kim DotCom. En effet, le moteur de recherche, bien que non officiel, s’appuyait sur l’iconographie officielle. Une approche qui pouvait laisser entendre qu’il s’agissait vraiment d’un site lié. Le géant du net avait donc déréférencé les contenus qui avaient été recensés par le moteur de recherche. Pour pallier à ce problème, Mega Search avait alors décidé de jouer sur sa très importante communauté. Ici, il n’y a pas de super-algorithme très performant. Ce sont les utilisateurs qui individuellement recensent le contenu et permettent ainsi au site de le cataloguer.

Le problème de la légalité de Mega Search

Le site Mega Search s’est aussi adapté aux désirâtes de Kim DotCom en changeant ses visuels. Très vite, il a proposé des dizaines de milliers de contenus, tout en précisant “ne pas être lié à mega.co.nz“, tout en ajoutant “n’héberger aucun fichier physique sur ses serveurs“. Afin de se prémunir d’un point de vue légal, un formulaire permettait aussi de signaler des liens illégaux. L’utiliser faisait simplement disparaître les liens du moteur de recherche, pas les contenus de MegaUpload. Officiellement Mega.nz est désormais toujours en activité, mais le site est très largement tombé dans l’oubli.

Mega Search, quelles alternatives en 2020 ?

À l’heure actuelle, les alternatives reliées à Mega Search ne sont donc plus reliées à Mega. L’ambition est plutôt de proposer aux utilisateurs un Meta moteur de recherche, permettant de rechercher sur le web une multitude de contenus, selon ce que les internautes recherchent. En voici cinq qui possèdent un fort potentiel.

AIO Search : disponible avec des extensions navigateur

C’est un moteur de recherche qui utilise d’autres moteurs de recherche, mais aussi les torrents, les services d’hébergement de fichier et même les sites de streaming afin d’identifier les contenus que vous cherchez. Il est aussi disponible avec des extensions pour Chrome et Firefox. Cela permet notamment de rechercher avec des mots-clés, une fonction d’autocomplétion et de nombreuses autres options.

Rapidshare Search Shared Files : une recherche intuitive

Rapidshare est un outil d’hébergement de fichiers qui contient de nombreux documents. À travers le moteur de recherche, vous pouvez identifier les musiques ou les films, que vous cherchez de façon très intuitive. La recherche s’effectue à travers plus de 60 sites d’hébergement, dont Mega.nz, mais aussi MediaFire ou encore Drop.io. On apprécie aussi particulièrement le fait qu’il n’y ait pas une quantité excessive de publicités comme sur d’autres sites.

FilePursuit : le meilleur successeur de Mega Search

C’est un outil particulièrement de contenu et surtout multiforme. Ce moteur de recherche se décline en effet aussi sous forme d’application. Avec FilePursuit, on tient peut-être l’un des meilleurs successeurs de Mega Search, qui vous permet de retrouver un fichier ou un document en quelques secondes. On y trouve une très grande quantité de liens sur à peu près tous les types de fichiers. Là encore, c’est l’aspect communautaire qui prédomine. D’un point de vue fonctionnel, c’est comme si vous étiez sur Google ou Bing. Une approche qui est donc très intuitive.

Torrents.io . pour les torrents

Pour ceux qui privilégient les fichiers torrents, alors c’est le site torrents.io qui constitue une solution idéale. Il s’agit d’un outil qui collecte les informations sur les principaux sites de torrents comme The Pirate Bay, 1337X ou RARBG. Là encore, ce sont des données qui s’accumulent avec les informations fournies par les internautes.

SearchFTPS : les contenus sur serveurs FTP

C’est l’un des meilleurs outils pour ce qui est d’indexer les données présentes sur les serveurs FTP présents sur Internet. Au final, cet outil, alimenté par des utilisateurs qui indiquent les documents qu’ils partagent est sans doute la plateforme la plus utilisée et contenant la plus large de base de données sur Internet.