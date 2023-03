Un PC portable refroidi à l’eau ? L’Erazer Beast X40 dévoile son kit de watercooling externe !

Medion met à disposition des acheteurs de son PC portable Erazer Beast X40 un kit de watercooling externe permettant de refroidir la bête même lorsque vous jouez à des jeux gourmands ou que votre ordinateur puise dans ses ressources pour tourner.

Si vous débarquez complètement, un watercooling est un système de refroidissement pour votre processeur – fonctionnant grâce à un circuit d’eau. On retrouve généralement ce type de mécanisme dans les PC fixe de gamer et c’est là qu’intervient Medion. La marque complète son PC portable gamer surpuissant d’un kit optionnel de watercooling externe. Comment ça marche et surtout est-il efficace ?

L’Erazer Beast X40 : un PC portable idéal pour les jeux-vidéos !

Rapidement – avant de se lancer dans l’étude de ce watercooling – effectuons ensemble un petit détour pour décrire l’Erazer Beast X40. Ce PC portable possède tous les atouts d’un véritable PC dédié aux jeux-vidéos :

Core i9-13900HX,

GeForce RTX 4090,

Écran de 17,3 pouces (2500 x 1600),

32 Go de RAM.

Bref, un beau bébé de 2,8 kilos coûtant 4 699 €… qui pourrait bien (sur)chauffer si vous y lanciez des jeux gourmands… Fort heureusement, Medion a la solution à vos problèmes et vous propose en option (quasi obligatoire) un kit de watercooling externe permettant de refroidir votre précieux ordinateur pour 249 € !

Du RGB tout partout pour coller aux standards du gaming

L’Erazer Beast X40 s’équipe facilement de son kit de refroidissement hydraulique. L’alimentation se fait directement sur le boîtier de watercooling et un autre câble liant le kit au PC permettra de recharger votre appareil.

Mais le câble qui nous intéresse le plus est celui apportant l’eau au sein de votre ordinateur (photo de droite). Grâce à un système d’aimant, il se connecte très aisément aux deux extrémités. Assurez vous tout de même qu’il soit bien enfoncé, car lors de notre premier test, l’embout connecté au kit de refroidissement devait avoir un léger jour et de l’eau coulait sous le boîtier.

En dehors de ce souci d’installation, le kit de watercooling s’installe facilement et ne nécessitera pas de démonter l’intérieur de votre PC pour le brancher.

Un watercooling externe efficace !

Lorsqu’on lance le PC sans watercooling et sans démarrer de jeu, la température tourne autour des 60°C. Le même test effectué avec le kit de refroidissement hydraulique fait chuter la température de l’ordinateur à 47 degrés (soit une différence de 13°C).

En jeu, sans watercooling l’Erazer Beast X40 est monté jusqu’à 76°C et a chuté à minimum 57°C avec le kit externe (en moyenne, il rôdait autour des 60-65°C).

La baisse maximum enregistrée a donc été de 19°C entre une utilisation avec watercooling et une version basique sans refroidissement externe. Même sans prendre la valeur maximum comme mètre étalon, on peut constater une véritable baisse d’au moins 10°C grâce à l’utilisation du watercooling.

Le remplissage se fait par-dessus avec de l’eau distillée

Un watercooling puissant, mais bruyant…

Sans faire tourner de jeu, le PC est très peu bruyant : entre 40 et 50 décibels. À titre de comparaison, un chuchotement génère 50 décibels. L’Erazer Beast X40 ne fait donc pas le bruit d’un airbus lorsqu’il démarre. Mais bien sûr, si vous achetez ce PC, c’est pour jouer aux jeux-vidéos, le faire chauffer et potentiellement utiliser le refroidissement hydraulique.

Malheureusement, le watercooling n’est pas des plus discrets au démarrage… Alors attention, on n’est pas non plus sur un bruit insupportable au point d’éteindre le PC, mais on entend tout de même le ventilateur tourner – atteignant en jeu les 60 décibels – et pour une option à 250 € on aurait peut-être souhaité ne pas l’entendre du tout…

En dehors du chipotage sonore – qui est normal et ne vous gênera plus une fois que vous aurez le son du jeu ou un discord ouvert avec vos amis – le watercooling de Medion rempli parfaitement son rôle de refroidissement : c’est à se demander pourquoi il n’est qu’une option ?