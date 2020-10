Un aspirateur robot qui se charge de nettoyer efficacement votre maison, mais qui surveille aussi la maison en faisant des patrouilles. C’est ce que propose Trifo avec son modèle Max.

Dans la maison connectée, on retrouve de nombreux aspects pour rendre votre maison intelligente. La sécurité en est une, tout comme le nettoyage automatique. Trifo réussit à combiner les deux avec Max, son nouveau robot aspirateur qui se charge aussi de sécuriser votre maison en réalisant des patrouilles, mais aussi en se mettant en alerte en cas de son inhabituel ou de la présence d’un intrus. Présentation de ce modèle innovant…

Trifo Max est avant tout un excellent robot aspirateur

Ne vous y trompez pas. Max est avant tout un robot aspirateur performant. Avec sa puissance d’aspiration de 3.000 Pa, sa brosse principale et sa brosse secondaire équipée de 6 branches, il peut nettoyer efficacement les moindres recoins de votre maison. Trifo propose aussi une version PET SKU encore plus puissante avec ses 4.000 Pa de puissance d’aspiration. Ce dernier modèle est avant tout pensé pour les propriétaires d’animaux domestiques. Il aspire effectivement très bien les poils d’animaux ainsi que les saletés les plus tenaces.

Côté technique, l’aspirateur robot est doté d’un système de vision intelligente et de capteurs afin qu’il puisse savoir à tout moment où il se trouve. Il peut ainsi éviter les obstacles, cartographier votre maison et décider du meilleur itinéraire à suivre. L’application Trifo Home permet non seulement de programmer le nettoyage de votre domicile, mais aussi de vérifier les endroits dans lesquels l’aspirateur robot est passé. Notez qu’il est aussi compatible avec Alexa.

Une caméra de sécurité intégrée pour votre maison

L’originalité de Max est bien évidemment sa capacité à sécuriser votre domicile. Doté d’une intelligence artificielle, d’un micro et d’un haut-parleur, le robot aspirateur vous informe s’il entend un son inhabituel ou s’il détecte la présence d’un intrus. Des messages d’alerte peuvent alors être envoyés, mais aussi l’enregistrement d’une vidéo. L’aspirateur robot est effectivement doté d’une caméra qui peut vous montrer la vidéo en direct et enregistrer un événement. Il est aussi possible de programmer l’organisation de patrouilles de votre domicile à des heures déterminées.

Côté prix, il faut compter 399 euros pour le modèle Max et 449 euros pour la version Max Pet pour les propriétaires d’animaux domestiques. Un tarif plutôt compétitif au regard de notre comparatif des meilleurs robots aspirateurs dans lequel apparait notamment son prédécesseur, le Trifo Lucy. L’entreprise américaine a d’abord lancé son robot aspirateur en Grande-Bretagne, mais indique que celui-ci sera prochainement disponible dans le reste de l’Europe sans donner de date précise toutefois. Il sera possible de se procurer le robot aspirateur sur Amazon.