Naruto, Full Metal Alchemist ou encore One Piece. Les animes ont pris une place importante dans la culture populaire actuelle. Cependant, comment les voir facilement ? De nombreux sites existent désormais, comme Mavanime.

Voir des animes japonais en VOSTFR (Version Originale Sous Titrée en Français) ou en VF (Version Française) avec une bonne qualité peut parfois ressembler à un défi de taille. De nombreux sites de streaming gratuit existent avec une offre pléthorique mais la qualité peut être variable. Mavanime possède un profil intéressant qui devrait retenir votre attention. Même si son audience reste encore plutôt confidentielle pour l’instant, voici pourquoi vous devriez vous y intéresser de plus près.

C’est quoi le site de streaming Mavanime ?

Commençons tout d’abord par la présentation de ce site. Comme l’indique son nom, Mavanime est une plateforme qui propose des films et des séries produits par les studios d’animation japonais, c’est à dire des animes. Le site vous propose de télécharger ou de regarder en streaming de nombreux contenus de façon totalement gratuite. Mavanime fonctionne comme un gigantesque annuaire recensant un très large catalogue de contenus. Les contenus ne sont pas directement hébergés par Mavanime mais par des plateformes extérieures. Il faut donc parfois accepter de patienter un peu pour voir les contenus.

Aujourd’hui Mavanime fait partie des références du web français pour les internautes qui veulent voir des animes en VOSTFR ou en VF, en qualité normale ou en HD. Le site est entièrement gratuit et sans inscription. En revanche, vous verrez régulièrement des publicités en pop-up, même si celles-ci ne sont pas forcément très invasives.

En bas de la page de Mavanime, on trouve aussi des commentaires publiés par d’autres internautes. Mavanime compte une vaste communauté de membres très actifs ce qui permet d’avoir des actualisations régulières du contenu proposé.

Comment ça marche Mavanime ?

Pour regarder des contenus sur Mavanime, c’est très simple. Entrez l’adresse du site dans votre navigateur (voir ci-dessous). Vous arrivez alors sur la page d’accueil qui propose une interface particulièrement simple et intuitive. Au milieu de la page, vous trouvez les douze derniers épisodes d’animes qui ont été référencés. En-dessous, le site vous propose de trier les contenus par popularité ou par date.

Dans la barre de navigation en haut, vous avez plusieurs options « Liste animes VF », « liste animes VOSTFR », « films », « épisodes OAV » et « calendrier sortie ». Vous pouvez l’utiliser pour affiner votre recherche. Enfin, si vous avez le nom précis de ce que vous voulez voir, il est aussi possible d’avoir recours au moteur de recherche interne du site.

Il est aussi possible de télécharger les épisodes sur le payer. Parmi les résolutions proposées, on trouve souvent 480 et 720p. Attention, il n’est pas possible de télécharger absolument tous les contenus, cela dépend de la plateforme qui héberge le contenu qui vous intéresse. Le site peut parfois être en maintenance ou faire face à des serveurs surchargés.

On apprécie particulièrement que, contrairement à de nombreux autres sites similaires, Mavanime n’essaie pas de vous piéger en rendant difficile le lancement de la vidéo à cause de players multiples ou de publicités.

Le site de streaming gratuit d’animes est-il légal ?

Sans surprise, puisqu’il s’agit d’un site gratuit qui propose du contenu payant, Mavanime n’est pas un site légal d’un point de vue des autorités. Lorsque vous naviguez sur Mavanime, vous prenez donc le risque d’être en infraction avec la loi. Toutefois, il est particulièrement rare que ce soit les consommateurs de sites de streaming qui soient sanctionnés. En général, ce sont plutôt les administrateurs qui sont dans le viseur des autorités judiciaires et des ayant-droits.

Parfois, les contenus peuvent être indisponibles. S’ils ont fait l’objet d’un signalement à un fournisseur Internet, ils peuvent être bloqués ou désindexés par les moteurs de recherche. Les administrateurs de Mavanime se montrent souvent réactifs pour proposer de nouvelles versions des fichiers.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Mavanime

Si vous voulez limiter le plus possible les risques, il est recommandé d’utiliser un VPN ou un proxy pour vous connecter à Mavanime. Même s’il est peu probable que vous ayez des problèmes, dissimuler votre identité numérique lorsque vous naviguez sur des sites illégaux est plus sûr. Cela permet de vous protéger. Vous êtes aussi moins vulnérables à une éventuelle attaque informatique. Si on vous demande de payer, de télécharger un fichier ou de donner votre identité, soyez prudents, vous n’êtes sans doute pas sur Mavanime. Vérifiez donc bien l’adresse que nous allons vous indiquer ci-dessous.

Quelle est l’adresse de Mavanime ? Maintenant que vous êtes arrivés jusque-là dans votre lecture, vous voulez sans doute pouvoir vous connecter à Mavanime en toute sécurité. L’adresse actuelle pour regarder des animés en VOSTFR ou VF sur Mavanime est : https://www.mavanimes.co/. Vérifiez bien que l’adresse est correcte, notamment avec l’ajout du s. En raison de la vigilance des ayants-droits, il peut être nécessaire de disposer d’une nouvelle adresse. Cet article sera mis à jour si c’est le cas.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Mavanime ?

Bien sûr, il est aussi possible que vous ne trouviez pas le contenu qui vous intéresse sur Mavanime. Aucun site de streaming pour des animes ne peut contenir absolument tous les contenus qui existent. Peut-être que Mavanime est aussi temporairement indisponible. Si vous avez un problème, il existe en tout cas de nombreuses alternatives qui sont à votre disposition. Voici plusieurs sites qui pourraient vous intéresser pour regarder des animes en VOSTFR ou en VF.

Parmi les bons sites connus, on trouve par exemple VostFree qui est sans doute l’un des plus célèbres aujourd’hui avec un très vaste catalogue, du contenu VOSTFR et VF. Le site est très bien organisé et permet de repérer rapidement ce que l’on veut voir et même de faire de belles découvertes.

VoirAnime est aussi un site connu au nom qui ne laisse aucun doute. Entièrement gratuit et très accessible, il propose tous les animes et mangas les plus connus afin de permettre aux fans de découvrir les nouveaux épisodes immédiatement ou presque.

11anime est une autre plateforme de streaming pour voir des animes bénéficiant d’une très bonne réputation auprès des internautes. Celui-ci s’est toutefois longtemps spécialisé dans le manga One Piece. Mais on peut aussi y voir Dragon Ball, en VOSTFR ou en VF. Le site propose aussi de nombreuses petites fonctionnalités très pratiques.

Bien sûr, vous pouvez aussi vous tourner vers les plateformes payantes qui proposent de nombreux animes dans leurs catalogues comme Disney+, Amazon Prime Video, Netflix ou bientôt Paramount+. L’offre est très large.