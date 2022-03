Matter : le nouveau standard pour la maison intelligente est reporté à l’automne 2022

Matter, le protocole qui permet d’unifier vos appareils connectés connaît un nouveau retard. La Connectivity Standards Alliance (CSA) qui supporte le projet, a indiqué avoir besoin d’un peu plus de temps pour s’assurer que les différents outils nécessaires au déploiement et au bon fonctionnement du standard soit en mesure de répondre aux attentes du marché.

Attendu fin 2020, puis espéré courant 2021 et finalement prévu début de l’été 2022, voilà que le protocole Matter est à nouveau reporté. Soutenu par les GAFAM mais aussi par plus de 240 autres entreprises, Matter est en passe de révolutionner le secteur de la domotique. Il permet d’unifier tous les objets connectés et d’étendre l’écosystème actuel d’une maison intelligente en utilisant à peu près tous les produits du marché. Suite au nouveau report annoncé par la Connectivity Standards Alliance , la mise en place d’une neuvième session de test a été prévue au printemps. Elle devrait permettre de s’assurer de l’efficacité du projet et d’en finaliser le développement avant sa commercialisation.

Lancement de Matter repoussé pour la 3e fois

Ce report serait nécessaire à la finalisation du kit de développement logiciel (SDK) fourni aux fabricants. Il faut dire que les plateformes prêtes à adopter ce nouveau standard sont de plus en plus nombreuses, et afin d’offrir l’interopérabilité que Matter promet, le code a dû être revu. Michelle Mindala-Freeman, membre de la CSA, explique que même si l’ensemble des fonctionnalités de Matter sont complètes, il faut plus de temps pour travailler sur certaines spécificités du SDK (tels que les fonctions de contrôle d’accès, l’attestation et la sécurité des appareils, les fonctions d’interaction avec les appareils) afin de « stabiliser, ajuster, et améliorer la qualité du code ».



Le SDK devrait être terminé au second semestre 2022, avec une version du protocole disponible dès le mois de juin. Cependant ne sautons pas de joie tout de suite car il ne s’agira pas de la version définitive, comme prévu originellement, mais d’une version 0.9. Toutefois notons que cette version devrait permettre aux fabricants de travailler sur une base fiable et leur permettre de lancer leurs produits sereinement en attendant la version 1.0.

Matter : près 130 appareils compatibles

Si le projet a pris du retard, c’est aussi parce que Matter a tout mis en œuvre pour la construction et la vérification de plus de 16 plateformes de développement (systèmes d’exploitation et chipsets) afin que le protocole soit lancé avec une chaîne d’approvisionnement saine. Les plateformes seront alors compatibles entre-elles pour prendre en charge les nouveaux appareils, les applications et les écosystèmes de Matter.

Cette année devrait voir apparaître de nouveaux produits certifiés Matter. Rappelons qu’à l’heure actuelle ce sont 130 appareils dans 15 catégories de 50 entreprises qui font partie du premier déploiement déjà en cours de test. Parmi ces appareils connectés, nous retrouvons des ampoules, des prises et des interrupteurs intelligents, des serrures, des thermostats, des stores, des téléviseurs etc. Lors du dernier CES, de nombreuses marques ont déjà annoncé que plusieurs de leurs produits seraient compatibles avec ce protocole. Amazon Alexa et Apple Homekit, ont de même déjà adhéré à la nouvelle norme de connectivité que Matter fournira. Même chose pour Google Home, Samsung SmartThings et Tuya, l’un des plus gros fournisseurs de services de plateforme de développement IoT.

Il nous tarde donc de voir apparaître ce nouveau protocole. Son utilisation permettra aux maisons intelligentes et à la domotique de proposer divers périphériques basés sur des écosystèmes IoT fiables et sécurisés. Grâce à cela, les usagers éviteront les problèmes de compatibilité entre appareils et gagneront du temps dans l’utilisation de l’écosystème de leur maison.