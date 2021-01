C’est bien connu, un matelas confortable est essentiel pour assurer un sommeil de qualité. Cette quête perpétuelle de confort a d’ailleurs poussé l’homme à utiliser tous les matériaux imaginables pour rendre son lit propice à un sommeil qualitatif. Des peaux de chèvre aux plumes en passant par le coton et la laine, les matelas n’ont cessé d’évoluer au fil de millénaires.

Et, aujourd’hui encore, les innovations émergent constamment en matière de literie. Entre les prouesses de la mousse à mémoire de forme, les améliorations significatives apportées aux lits à ressorts ou encore les solutions dites « hybrides », sans oublier les matelas connectés, la literie au 21e siècle devient de plus en plus sophistiquée et intelligente.

Dans cet article, nous retraçons les innovations de ces dernières années dans le domaine de la literie, tout en expliquant comment à leur façon, elles aident à créer un environnement de sommeil idéal.

Bref historique sur la technologie des matelas

L’apparition des lits à ressorts hélicoïdaux au début du XXe siècle est sans doute le progrès technologique qui a véritablement lancé l’industrie moderne du matelas. Si les premiers spécimens, faits de ressorts en acier recouverts de laine, de fibres naturelles ou de tissu doux pour le rembourrage, étaient basés en partie sur le système de ressorts utilisé dans la construction de chariots, ils n’arrivaient pas à satisfaire les besoins d’un grand nombre de dormeurs.

Cela a conduit les fabricants à travailler à l’amélioration de la technologie à ressorts. Cela dit, entre temps, ces anciens lits à ressorts ont commencé à être remplacés par les matelas en mousse à mémoire de forme remplie de polyuréthane, qui sont apparus dans les années 1980. Aujourd’hui, le domaine de la literie propose un large choix, toujours dans l’objectif de favoriser votre sommeil.

Les options disponibles comprennent des lits en latex naturel ou synthétique, en fibres organiques ou encore des combinaisons hybrides de différents types. Toutes ces nouvelles technologies et innovations ont littéralement consacré une nouvelle façon de dormir, et rangé au passé les limitations associées aux vieux matelas à ressorts, ainsi qu’à ceux en mousse de mauvaise qualité.

Les dernières innovations en matière de matelas

De nombreuses marques de literie travaillent depuis quelques années sur des technologies pouvant favoriser une bonne nuit de sommeil. Ici, nous passons en revue les principales innovations (plus ou moins récentes) en literie. Certaines concernent les matériaux de fabricants, et d’autres, l’ingénierie ou encore les applications d’aide au sommeil.

Les matelas à ressorts ensachés

La technologie de ressorts ensachés individuellement est une évolution du matelas à ressorts traditionnel. Composé de ressorts en acier reliés par un câblage métallique, ce dernier présente comme principal inconvénient de ne pas conférer une bonne indépendance aux dormeurs qui partagent le lit, notamment les couples. Avec les anciens lits à ressorts, même un mouvement minimal d’un partenaire ferait en effet rebondir et bouger l’autre.

L’avènement des ressorts ensachés individuellement vient corriger ce défaut, car, en créant des bobines individuelles et en les enveloppant dans du tissu, les marques de literie ont trouvé un bon moyen d’isoler efficacement les mouvements de chaque dormeur. Cette innovation entre généralement dans la fabrication de matelas hybrides, avec la combinaison de différentes technologies de literie (mousse en latex naturel ou synthétique, mousse à mémoire de forme, mousse polyuréthane, etc.).

Les matelas en mousse de latex synthétique

La mousse de latex est largement considérée comme la crème de la crème, en raison non seulement de ses propriétés hypoallergéniques et hyper-réactives dérivées de la sève des hévéas, mais également de sa capacité à fournir un soutien progressif tout en allégeant la pression et en repoussant doucement le poids corporel. Seulement voilà, les matelas en mousse de latex naturel ont l’inconvénient d’être coûteux.

Heureusement, l’innovation dans la technologie des mousses a donné lieu à une alternative plus abordable : les mousses en latex synthétique, qui sont parfois utilisées en combinaison avec les mousses en latex naturel, à mémoire de forme ou d’autres technologies de literie pour former des solutions hybrides. Grâce aux récentes innovations, les mousses en latex synthétiques d’aujourd’hui offrent toute la réactivité de leurs homologues en latex naturel, en plus des propriétés de contournage de la mousse à mémoire de forme.

Mousse à mémoire de forme

Innovation issue de la NASA, la mousse à mémoire de forme est très certainement l’une des principales avancées en matière de matériau de literie. Elle fut initialement développée pour améliorer le confort des sièges des astronautes, mais s’est rapidement avérée très utile en literie également.

Efficace pour soulager la pression sur les parties clés, y compris vos hanches et vos épaules, cette mousse s’adapte à votre corps lorsque vous êtes allongé dessus, mais reprend sa forme originelle une fois le poids corporel est retiré. Mais, en plus de fournir un soutien personnalisé par sa capacité à épouser votre physique unique, la mousse viscoélastique réagit avec la température corporelle et a tendance à retenir la chaleur.

C’est justement sur cet aspect que se penchent les innovations en matière de technologie à mémoire de forme. Les fabricants multiplient les approches pour atténuer la rétention de la chaleur, ceci, non seulement grâce à l’injection de gels rafraîchissants, mais aussi à la réalisation de perforations dans la mousse.

Certaines mousses à mémoire de forme possèdent une structure cellulaire innovante qui favorise une bonne respirabilité, mais augmente aussi considérablement leur capacité à s’adapter et à se conformer à votre corps. Ainsi, avec les nouvelles mousses viscoélastiques, chaque muscle, chaque courbe et chaque point de contact entre vous et le matelas est mieux soutenu et équilibré. Ce faisant, les points de pression sont plus complètement atténués, et les mouvements sont mieux absorbés.

Les matelas et surmatelas thermorégulés

Pour déclencher le sommeil, la température corporelle baisse, et un environnement de sommeil trop chaud est susceptible de perturber ce processus et de vous maintenir éveillé. C’est ce qui explique le fait que beaucoup se plaignent d’une mauvaise qualité de sommeil, en particulier lors des nuits chaudes de l’été.

Les fabricants ont pour cela travaillé à la mise au point d’une technologie de refroidissement qui comprend notamment des infusions faites à l’aide de gels qui réagissent à la chaleur corporelle, pour se transformer en liquide de refroidissement lorsque vous avez trop chaud. Ou alors, lorsque la température de votre corps est normale, ces gels restent dans un état semi-fluide.

Les lits dotés de ces innovations de refroidissement offrent un effet plus actif que même le matelas le plus respirant ne peut offrir. Ces infusions réduisent considérablement les problèmes de régulation de la température, et favorisent plus que jamais l’obtention d’une bonne nuit de sommeil.

En outre, notons que certains surmatelas thermorégulés offrent un effet réchauffant pour assurer un sommeil de qualité durant les nuits froides d’hiver. Ils utilisent à cet effet des éléments chauffants, qui sont généralement de petits fils métalliques tissés sur la surface du surmatelas ou des tubes qui transportent de l’eau chauffée.

En définitive, pour les personnes qui, pour diverses raisons (réaction aux médicaments, température ambiante, ménopause…), ne peuvent pas contrôler leur température corporelle, les matelas et surmatelas thermorégulés constituent un investissement intelligent.

Les matelas sur mesure

Les matelas sur mesure sont une des avancées en matière de literie. Ils ne sont pas à confondre avec les matelas proposés en gamme variée et qui offrent aux dormeurs une sélection d’options prédéterminées, dont le choix de fermeté, de hauteur ou encore de design.

Dans ce cas-ci, un logiciel connecté à un matelas muni de multiples capteurs détermine lui-même le matelas idéal selon votre morphologie. Une cartographie 3D identifie les points de pression les plus importants de votre corps lorsque vous êtes en position couchée. Cette technologie permet de proposer un matelas capable d’atténuer ces points de pression, de manière à obtenir une solution sur mesure assurant un confort maximal.

Particulièrement adaptés aux personnes ayant des besoins et préférences uniques, les matelas fabriqués sur mesure vous donnent la totale liberté de définir le niveau de personnalisation du début à la fin. De plus, vous avez la possibilité de choisir les matériaux, la forme et d’autres options importantes. Le matelas lui-même peut généralement être dans des tailles standard ou personnalisées.

Les matelas connectés et applications d’aide au sommeil

Il s’agit sans doute de la dernière innovation en matière de matelas. Même s’il n’y a pas définition normalisée, il est juste d’assimiler le matelas connecté à un matelas qui dispose de capteurs pour analyser et fournir des informations sur la qualité de votre sommeil et, dans certains cas, améliorer activement celle-ci. Cela étant dit, les matelas intelligents actuellement disponibles sur le marché peuvent proposer des fonctions telles que :

Le suivi du sommeil et du corps (à travers la mesure de la durée et des cycles de sommeil, le suivi de données de santé comme la fréquence cardiaque et la respiration ou encore la collecte de données biométriques sur les mouvements de votre corps…)

(à travers la mesure de la durée et des cycles de sommeil, le suivi de données de santé comme la fréquence cardiaque et la respiration ou encore la collecte de données biométriques sur les mouvements de votre corps…) Le suivi environnemental (à travers la surveillance de la température, du bruit et de la lumière dans votre chambre)

(à travers la surveillance de la température, du bruit et de la lumière dans votre chambre) Le contrôle climatique (chauffage/refroidissement) pour empêcher le matelas de devenir trop chaud ou trop froid

pour empêcher le matelas de devenir trop chaud ou trop froid Les fonctionnalités anti-ronflement

Les ajustements automatiques de fermeté pendant la nuit et/ou l’intégration de composants de pointe dans les couches de soutien ou de confort . Ainsi, à l’aide des données collectées par les capteurs et logiciels, le matelas connecté peut modifier automatiquement son niveau de fermeté ou la température de manière proactive, sans que vous ayez besoin de vous réveiller

pendant la nuit et/ou l’intégration de . Ainsi, à l’aide des données collectées par les capteurs et logiciels, le matelas connecté peut modifier automatiquement son niveau de fermeté ou la température de manière proactive, sans que vous ayez besoin de vous réveiller Intégration à des systèmes domotiques comme Amazon Alexa et Google Home (pour entre autres un ajustement des paramètres du matelas avec votre voix) et la connexion à d’autres appareils connectés (éclairage, thermostats et serrures de porte)

comme Amazon Alexa et Google Home (pour entre autres un ajustement des paramètres du matelas avec votre voix) et la (éclairage, thermostats et serrures de porte) Fonctionnalités audio, avec l’ajout d’options spéciales comme les alarmes intégrées, les programmes de médiation, les sons réconfortants ou encore la possibilité de connecter le lit à un système stéréo domestique

Les progrès en matière de matelas intelligents sont soutenus par le développement d’applications qui comprennent des fonctionnalités avancées d’amélioration du sommeil. Ceci est rendu possible par le fait que de nombreux matelas intelligents se connectent à votre réseau Wi-Fi domestique, et peuvent par conséquent s’intégrer facilement aux applications.

Matelas et nanotechnologie

Certains fabricants utilisent les applications de la nanotechnologie pour concevoir leurs matelas. C’est le cas par exemple de Nanotech qui a utilisé une très fine feuille de tubes de carbone pour mettre au point une substance qui réagit avec la mousse à mémoire de forme pour l’empêcher de s’effondrer sous le poids corporel et lui permettre de retrouver sa forme plus rapidement.

Quel futur pour les matelas ?

Même si les innovations actuelles révolutionnent déjà significativement notre façon de dormir, les prédictions annoncent que les matelas du futur embarqueront des nouveautés dont certaines peuvent sembler tout droit sorties de la science-fiction.

C’est notamment le cas du système d’autonettoyage qui permettrait aux matelas de se nettoyer sans intervention humaine, ceci, en utilisant une technologie semblable aux aspirateurs d’aujourd’hui. Une telle innovation ne serait qu’être utile quand on sait que l’accumulation de peaux mortes, d’acariens et de débris divers entraine non seulement des maladies, mais aussi une augmentation du poids des matelas (environ 30 % de plus qu’au moment de son achat après 10 ans).

De même, il est attendu que les matelas du futur surveillent et contrôlent en permanence le niveau de chaleur dans la pièce, afin d’ajuster automatiquement leur température de sorte à permettre aux dormeurs de dormir confortablement aussi bien pendant les froides soirées d’hiver que les chaudes nuits estivales. Ils incorporeront pour cela des capteurs de pointe. Les couettes et oreillers pourraient un jour également accueillir un système comparable, afin de modifier potentiellement leur température pour toujours avoir un côté frais.

Par ailleurs, en plus des innovations en matière de matelas, les progrès annoncés pour les applications domotiques suggèrent que la chambre à coucher recevra une bonne dose de technologie dans les années à venir, et l’impact sur nos habitudes de sommeil se fera forcément sentir. Les fabricants

Conclusion

En définitive, la technologie des matelas évolue à un rythme rapide, ce qui illustre une prise de conscience de plus en plus croissante quant à l’importance du sommeil pour une vie saine et énergique. Ainsi, les lits d’aujourd’hui accueillent chaque année des innovations – dont certaines peuvent être particulièrement étonnantes – qui font définitivement passer le sommeil à un tout nouveau niveau de confort, tout en offrant au corps le soulagement de la pression, le soutien et la relaxation musculaire dont il a besoin pour recharger ses batteries.

Cela dit, vous devez noter que certaines de ces innovations peuvent pimenter le prix des matelas. Il est de ce fait judicieux de bien mûrir votre réflexion avant de prendre toute décision d’achat.

Du reste, même s’il est difficile de se prononcer avec précision sur les prochains développements en matière de technologie des matelas, on peut, partant des avancées actuelles, légitimement s’attendre à ce que les lits de demain soient de plus en plus intelligents et capables de répondre aux besoins spécifiques des dormeurs.