Le meilleur matelas Emma est à un prix tout doux qui fera dormir sur un nuage

On le voit partout, il est signé Emma, il fait des ravages auprès des consommateurs et surtout, il est aussi douillet et agréable que les petits rayons de soleil en ce moment. Le hybride II n’est pas élu meilleur matelas en France pour rien. Et pour bien faire, la marque casse son prix cette semaine !

Si vous trouvez que votre sommeil est souvent interrompu, peut-être que vos pensées y sont pour quelque chose, mais ce n’est pas le seul facteur ! La clé d’une nuit reposante peut également résider dans une literie de qualité.

Emma se dédie à améliorer vos nuits en concevant des produits de literie haut de gamme. La marque allemande jouit d’une excellente réputation, soutenue par la satisfaction de clients à la recherche des bras de Morphée. Pour des nuits tranquilles et réparatrices, Emma vous offre une promotion choc sur son meilleur matelas. Mais attention, il faut faire vite, certaines tailles sont déjà en rupture de stock !

Matelas Hybride II Plus Emma : -40% sur le matelas classé n°1 « Meilleur matelas » en France en 2023 et en 2024 !

Si la marque est reine pour proposer des bons plans sur sa literie, ça faisait très longtemps qu’elle n’avait pas offert un prix aussi bas sur son matelas phare. Une promotion tellement alléchante que certaines tailles sont déjà en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez, il reste encore de quoi vous faire plaisir si vous ne tardez pas trop.

Proposé habituellement à 666,50€ pour un 90x190cm sur le site, le matelas Hybride II Plus est actuellement au prix de 399,90€ soit une réduction de 40%. À noter aussi : vous bénéficiez de 100 nuits d’essai, 10 ans de garantie avec la livraison et retour gratuit, ainsi que la possibilité de payer en plusieurs fois, via Alma. Donc si vous n’êtes pas satisfait vous avez toujours la possibilité de le renvoyer après vos 100 nuits de test ! Et ce gratuitement.

L’Hybride II Plus d’Emma : Ça vaut vraiment le coup ?

« Un soutien suprême pour un confort parfait ». Voilà ce qu’Emma s’engage à offrir avec l’Emma Hybride II. Se démarquant nettement des autres offres de la marque par sa qualité supérieure, ce matelas demeure néanmoins accessible grâce à son tarif compétitif. La combinaison de deux technologies révolutionnaires, la mousse à mémoire de forme et les ressorts ensachés, lui permet de s’ajuster parfaitement à chaque type de dormeur et position de sommeil. Alors, tient-il vraiment toutes ses promesses ?

Il offre 7 zones ergonomiques .

. Il assure une répartition de la pression idéale.

Il dispose de 4 couches développées par les experts du sommeil de la marque. La face supérieure est dotée d'une mousse à mémoire de forme qui s'adapte instantanément à votre morphologie, offrant un soutien ferme à votre dos, tout en enveloppant vos épaules et vos hanches.

développées par les experts du sommeil de la marque. La face supérieure est dotée d’une mousse à mémoire de forme qui s’adapte instantanément à votre morphologie, offrant un soutien ferme à votre dos, tout en enveloppant vos épaules et vos hanches. Il garantit une respirabilité optimale.

optimale. Il améliore son engagement envers l’éco-responsabilité avec une réduction de 54% d’émissions de carbone. Le matelas le plus écologique d’Emma.

L’Hybride II Plus dispose également d’une housse thermorégulatrice favorisant un environnement thermique idéal.

Distingué par l’UFC Que Choisir dès sa sortie en 2023, ce matelas haut de gamme se distingue par plusieurs qualités notables. Extrêmement agréable, il assure un soutien remarquable de la colonne vertébrale pour tous les types de corpulence et positions de sommeil.

Grâce à sa structure mixte, combinant la mousse à mémoire de forme et les ressorts ensachés, ce matelas tire parti des forces de ces deux technologies : il assure une aération optimale et un niveau de confort supérieur. Il se distingue également par sa réactivité, facilitant les mouvements et les changements de position. Il offre aussi une excellente indépendance de couchage, un avantage clé pour ceux qui partagent leur lit. Cependant, bien qu’offrant un support adéquat pour la plupart, il pourrait se montrer un peu moins performant pour les personnes de grande taille préférant dormir sur le ventre. Mais ce n’est qu’un très léger détail.

Les plus Ergonomie,

Durabilité,

Protection,

Confort +++,

Très bonne régulation de la température,

10 ans de garantie et 100 nuits d’essai. Les moins Pour les grands gabarits un peu moins de confort sur le ventre.

Sinon RAS.

Dépêchez-vous la semaine du Sommeil chez Emma touche bientôt à sa fin et les ruptures de stock défilent, il serait bête de passer à côté d’un matelas aussi performant à ce prix-là !