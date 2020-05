Le constructeur de vélos électriques, MATE, s’est associé à la marque de vêtements Moncler pour réaliser un VTT électrique pensé pour les environnements extrêmes, le Genius 2020.

Mate Bike est devenu célèbre pour ses modèles de vélos électriques robustes et pensés pour le tout terrain. Le Mate X est même devenu une référence dans son domaine alliant puissance, vitesse et tout terrain. L’entreprise danoise s’est lancée, avec la collaboration de l’ancienne marque française devenue depuis italienne, Moncler, pour lancer un nouveau modèle particulièrement extrême. Une campagne de financement participatif a été lancée.

Mate X Moncler Genius 2020 toujours à l’état de prototype

C’est sur la plateforme Indiegogo que l’entreprise de Copenhague a lancé une campagne de financement participatif pour son nouveau modèle baptisé Mate X Moncler Genius 2020. Pour le moment, l’équipe dispose d’un prototype fonctionnel. Le modèle sera commercialisé en édition limitée avec une quantité extrêmement limitée de 1.000 modèles qui seront disponibles en précommande sur la page Indiegogo ou, plus tard, chez quelques rares revendeurs agréés.

Toute la production de ce produit exceptionnel sera réalisée à la main. Un VTT électrique exceptionnel conçu aussi bien pour les environnements urbains que pour les environnements extrêmes en montagne. Loisirs et adrénaline sont donc au programme. Ce vélo électrique est pliable pour un transport facile. Le Mate X Moncler Genius 2020 est aussi le modèle le plus puissant et rapide du constructeur danois.

Des détails très soignés et des caractéristiques impressionnantes

Le Mate X Moncler Genius 2020 utilisera un moteur de 250 Watts ou de 1.000 Watts à performances optimisées. L’accélérateur permet à ce modèle d’atteindre des vitesses pouvant atteindre 52 km/h lorsqu’il est déverrouillé. Il utilise une batterie de 48 Volts offrant un couple important pour grimper des côtes de montagne. L’autonomie annoncée est de 110 km pour une seule charge sur terrain plat. Une application permet de personnaliser son expérience et de suivre ses performances. Deux coloris sont disponibles : un blanc immaculé et chromé et un noir profond.

Cependant, ce VTT électrique se distingue aussi par les détails très soignés de ses finitions, par exemple, ses soudures lisses ou de son écran LCD étanche. Il est possible de régler le niveau des suspensions selon son poids et le type de terrain que vous rencontrez. Les freins sont hydrauliques avec des plaquettes à ajustement automatique de l’usure. Il faudra compter 2.499 euros en précommande pour la version 1.000 Watts et 2.299 pour la version 250 Watts. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de septembre prochain.