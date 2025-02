Top 7 des Masques de Ski (2025) pour allier style et performance sur les pistes !

Pour n’importe quel sport de glisse, l’équipement est la première chose à laquelle penser. Le masque en est l’un des plus importants et de nombreux modèles existent pour tous les gouts.

Pendant les sports d’hiver, la sécurité et le style prime pour un confort sans danger. Afin d’y parvenir, un accessoire est indispensable : le masque. En protégeant contre les UV ravageurs qui se reflètent sur la neige, ils permettent de descendre les pistes peu importe le temps. Avec un prix allant de 30€ à plus de 300€, voici une sélection des meilleurs modèles pour la saison à venir.

Nous ne nous attarderons pas sur les meilleurs masques premiers prix à moins de 50 €, dans la mesure où beaucoup se valent. Celui que nous proposons dans ce comparatif nous a paru être au meilleur rapport qualité/prix possible pour des skieurs occasionnels.

1 – Masque de ski Wedze 500 HD : le meilleur à petit prix

C’est la nouveauté de la saison 2024, le masque de Décathlon se place déjà comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Difficile de rivaliser avec le tarif qu’il propose. Affiché à 30€, il est idéal pour assurer une protection complète des yeux contre les intempéries et le soleil. Son grand champs de vision et son système anti-buée en font un très bon produit que l’on ne peut que recommander.

Couleur de l’écran : 4 coloris disponibles

Traitement anti-rayure : non

Caractéristique de la monture : ventilée

Transmission de la lumière (VLT) : NC

Écran : cylindrique

Conditions de luminosité : NC

OTG (over the glasses) : oui

Protection UV : 100 %

Mousse : double densité

Prix : 35 €

Traitement anti-buée : oui

2 – Masque Line Miner de Oakley : le confort à bon rapport qualité/prix

Avec sa grande taille, le masque de la marque connue pour ses lunettes peut se targuer d’être particulièrement confortable. La vision périphérique est large et les personnes avec des grosses têtes n’auront aucun mal à le porter.

Côté protection, le Line Miner embarque une bonne gestion de la lumière et un anti-buée efficace. Il coûte 165 €, ce qui en fait un bon milieu de gamme. Mais il est actuellement à moitié prix sur la boutique de la marque, ce qui le rend d’autant plus intéressant !

Couleur de l’écran : noir

Traitement anti-rayure : non

Caractéristique de la monture : O-Matter (sans pression autour du nez)

Transmission de la lumière (VLT) : 5,5%

Écran : cylindrique

Conditions de luminosité : lumière brillante

OTG (over the glasses) : oui

Protection UV : 100 %

Mousse : molletonnée polaire triple densité

Prix : 165 €

Traitement anti-buée : oui

3 – Masque Oakley Fall Line M : confortable sur tous les points !

On retrouve un autre masque d’Oakley qui, en plus de procurer une vision périphérique étendue, embarque un écran qui ajuste les contrastes et améliore ainsi la visibilité. Ultra-résistant aux chocs, il répond aux normes ANSI Z87,1 et EN 166, tout en restant aussi léger et flexible que possible, même en période de froid polaire.

Enfin, le confort est assuré par une mousse triple couche avec doublure molletonnée, une sangle réglable avec doublure en silicone et une encoche pour les lunettes de vue. Sautez dessus : le Fall Line M est disponible à -30 % sur le site vendeur !

Couleur de l’écran : blanc, vert, rose, noir

Traitement anti-rayure : non

Caractéristique de la monture : invisible

Transmission de la lumière (VLT) : 19%

Écran : cylindrique de catégorie 2

Conditions de luminosité : ensoleillement moyen

OTG (over the glasses) : oui

Protection UV : 100 %

Mousse : triple couche

Prix : 219 €

Traitement anti-buée : oui

4 – Masque Zonula de POC : une protection complète

POC, spécialiste des équipements de glisse, change la donne avec le masque Zonula. Grâce à son verre miroir interchangeable, adaptez votre protection UV aux conditions météo en un instant.

Conçu pour tous les styles de ski, des descentes engagées aux sorties entre amis, ce modèle combine performance et confort. Fidèle à son exigence de qualité, la marque suédoise, fournisseur des plus grands athlètes, propose ici un masque ultra-adaptable.

Couleur de l’écran : orange ou bleu

Traitement anti-rayure : oui

Caractéristique de la monture : adapté aux visages larges

Transmission de la lumière (VLT) : 20-22%

Écran : sphérique de catégorie 2

Conditions de luminosité : ensoleillement moyen

OTG (over the glasses) : NC

Protection UV : 100 %

Mousse : triple couche

Prix : 229 €

Traitement anti-buée : oui

5 – Masque POC Nexal : une protection faciale à toute épreuve !

POC produit des masques sophistiqués, adaptables à toutes les conditions météorologiques. Grâce aux traitements hydrophobes, oléophobes et anti-rayures des verres, soleil, neige et vent ne vous feront ni chaud ni froid aux yeux. Mention spéciale à la couverture de l’os zygomatique qui offre une protection élargie du visage.

La ventilation est désactivable, et les accroches siliconées à l’intérieur de la sangle vous aident à maintenir le masque contre tout type de casques !

Couleur de l’écran : 11 coloris disponibles

Traitement anti-rayure : oui

Caractéristique de la monture : ventilation ajustable

Transmission de la lumière (VLT) : NC

Écran : cylindrique

Conditions de luminosité : par tous les temps

OTG (over the glasses) : oui

Protection UV : 100 %

Mousse : triple couche

Prix : 240 €

Traitement anti-buée : oui

6 – Masque Line Miner Pro d’Oakley : changez de verres selon le temps !

Si la marque Oakley est autant représentée dans ce comparatif, ce n’est pas pour rien. Non seulement ce modèle offre une vision large et contrastée, mais il permet de changer d’écran en deux temps trois mouvements selon la luminosité. La technologie de verre Prizm aide à réduire la distorsion optique, la réfraction et la réflection.

On apprécie l’effort de concevoir une monture éco-responsable à base de bio-résine et une sangle en polyester recyclé, à la fois flexible et facilement fixable grâce aux 6 aimants intégrés. Sa résistance aux impacts répond aux normes ANSI Z87.1, EN 174 et ISO 18527-1:2022.

Couleur de l’écran : 9 coloris disponibles

Traitement anti-rayure : NC

Caractéristique de la monture : flexible

Transmission de la lumière (VLT) : deux verres amovibles

Écran : large

Conditions de luminosité : par tous les temps

OTG (over the glasses) : oui

Protection UV : 100 %

Mousse : triple densité à doublure polaire

Prix : 300 €

Traitement anti-buée : oui

7 – Masque Smith Optics 4D MAG et 4D MAG XL : le haut-de-gamme

Le masque le plus haut de gamme de la marque Smith est parmi ce qu’il se fait de mieux dans sa catégorie.

Avec un grand choix de couleur pour tous les gouts, ses caractéristiques donnent envie : changement d’écrans pour la luminosité en un claquement de doigt, protection avec une vision parfaitement nette, ventilation et anti-buée dernier cri. Pour 340€, c’est le nec plus ultra du masque en termes de performances et de confort. Testé et approuvé par l’équipe cet hiver!

4D MAG 4D MAG XL

Couleur de l’écran : 22 coloris disponibles

Caractéristique de la monture : ventilation ajustable

Écran : large

OTG : non

Mousse : triple couche

Traitement anti-buée : oui

Traitement anti-rayure : non

Transmission de la lumière (VLT) : deux verres amovibles

Conditions de luminosité : par tous les temps

Protection UV : 100 %

Prix : 340 € Couleur de l’écran : 16 coloris disponibles

Caractéristique de la monture : format XL

Écran : large

OTG : oui

Mousse : triple densité

Traitement anti-buée : oui

Traitement anti-rayure : non

Transmission de la lumière (VLT) : deux verres amovibles

Conditions de luminosité : par tous les temps

Protection UV : 100%

Prix : 370 €

Quels sont les critères importants pour choisir son masque de ski ?

Vous hésitez à réaliser un achat de masques de ski sur internet ? Voici quelques indications pour y voir plus clair sans l’aide d’un vendeur :

Forme du masque

Cylindrique, sphérique ou torique, chaque forme propose diverses caractéristiques visuelles, notamment concernant l’éblouissement et la vision périphérique. En outre, ils sont plus ou moins bien adaptés à la largeur de visage.

OTG

Over The Glasses : cela indique simplement qu’il est possible de skier ou snowboard avec vos lunettes de vue derrière le masque.

Luminosité

Quelle est la transmission lumineuse de l’écran ? Comment les contrastes sont-ils rendus ? À quel degré d’ensoleillement le verre est-il le mieux adapté ? Les écrans sont-ils interchangeables ? Voici les questions à vous poser pour optimiser le confort visuel à votre sensibilité rétinienne.

Protections annexes

Aujourd’hui les verres d’écran bénéficient souvent de traitements supplémentaires qui augmentent votre confort visuel et leur durabilité : anti-buée, anti-rayure, anti-reflets, etc. Une ventilation désactivable est également souhaitable.

Confort

C’est le plus difficile à envisager de loin, mais quelques indices ne trompent pas : les possibilités d’ajustement, la stabilité de la fixation, l’adhérence au casque et la présence de mousse avec doublure vous aideront à choisir un masque agréable à porter !