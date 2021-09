R-PUR lance FiiT, un nouveau masque réutilisable et personnalisable

Avec l’obligation du port du masque, ces derniers sont devenus indispensables dans notre quotidien. La startup française R-PUR, spécialisée dans les masques et la lutte contre la pollution de l’air, dévoile sa toute nouvelle gamme de masques, FiiT. Après la lignée des Nano, elle a misée sur un accessoire pratique, design et intelligent. Un masque considéré comme un « nouvel accessoire de mode connecté doté d’une filtration inégalée » qui se démarque de la concurrence.

Bons Plans : Réduction exclusive pour le lancement 🔥

Les précommandes sont disponibles depuis le 21 septembre à un prix de 99€ au lieu de 129€. Cette réduction de 25% est limitée dans le temps, alors n’attendez pas. La livraison de votre nouveau masque se fera dès novembre.

FiiT, le masque qui risque de chambouler la hiérarchie

Les nouveaux masques développés par R-PUR sont dotés de plusieurs avantages qui les démarquent des concurrents : en plus d’utiliser une technologie de filtration de pointe, le masque FiiT se veut intelligent et un véritable accessoire de mode.

Technologie de filtration brevetée

La startup R-PUR n’en est pas à son coup d’essai. Fondée en 2016, elle a fait de la lutte contre la pollution de l’air son fer de lance. En développant des technologies innovantes afin de filtrer toujours mieux l’air, elle est arrivée en 2017 à développer la « nanofiltration », une technique de filtration 10 fois supérieure au FFP3. Cette technologie brevetée a déjà conquis plus de 60 000 utilisateurs. Le masque FiiT est doté de cette innovation capable de faire barrière aux nanoparticules de 20

nanomètres avec ses 8 couches de filtration qui protège contre virus, particules fines, gaz, odeurs…

« FiiT a justement été pensé pour apporter la meilleure protection associée au meilleur niveau de respirabilité. En faire un objet beau et agréable à porter favorise cette adoption au quotidien et donc son efficacité. » Matthieu Lecuyer, GM R-PUR

Un masque comme accessoire de mode

L’avantage principal du masque FiiT est sa discrétion et sa personnalisation. Comparé aux autres gammes de la marque, le FiiT est moins imposant et plus passe partout. Destiné aux citadins, il est aussi complètement personnalisable. Il est possible de changer la couleur et l’ensemble des pièces qui constitue le masque. Le confort et le style sont donc les maitres-mots de la marque.

Un masque connecté et écoresponsable

Un dernier atout de ce masque anti covid est la possibilité de le réutiliser. Il suffit de changer le filtre tous les 6 à 12 semaines selon l’utilisation. Pour savoir quand votre filtre est usé, une application disponible sur IOS et Android permet de suivre son état et de savoir quand le changer. Cette dernière permet aussi de connaître d’autres données tel que la qualité de l’air ou encore votre degré d’exposition.