Marshall renouvelle sa gamme d’enceintes de salon Homeline

Après avoir rafraîchi son enceinte portable star avec la Marshall Emberton II, Marshall a profité de son 60ème anniversaire pour dévoiler les nouvelles versions de ses enceintes de salon de la puissante gamme Homeline.

Les enceintes pour la maison Homeline sont les enceintes se rapprochant le plus du design emblématique des amplis Marshall. Elles abandonnent ainsi l’utilisation nomade pour s’installer avec classe dans n’importe quel intérieur. Trois ans après la dernière version, les enceintes Action, Stanmore et Woburn reviennent avec quelques améliorations notables au niveau de l’acoustique, mais aussi de la connectivité.

Le son Marshall, amélioré

De par leurs gabarits imposants, les enceintes de la gamme Homeline sont les plus puissantes de la marque. Pour cette troisième génération, Marshall assure avoir repensé la conception interne des trois modèles : en travaillant notamment sur la position des tweeters (les haut-parleurs dédiés aux aigus) ainsi que sur de nouveaux guides d’onde, les différents modèles génèrent un son toujours plus puissant et équilibré.

La grande nouveauté de la gamme réside dans les réglages de compensation de placement, qui adaptent ainsi le son selon la position des enceintes dans l’espace : hauteur par rapport à l’utilisateur, proximité avec un mur notamment. La toute nouvelle fonction Dynamic Loudness assure ainsi un équilibre sonore, quel que soit le volume.

Une connectivité repensée avec le Bluetooth LE Audio

Les enceintes Homeline de 3eme génération seront les premières de la marque à embarquer la technologie Bluetooth LE Audio dans le cadre d’une future mise à jour. Grâce à cette nouvelle norme, le Bluetooth est encore plus performant pour les applications audiophiles, avec une qualité sonore bien supérieure et une portée toujours plus longue grâce au codec L3.

Il faudra cependant attendre quelques mois avant que cette mise à jour soit possible par l’utilisateur, qui pourra l’installer via l’application mobile Marshall. À noter que la plus grande des trois enceintes, la Woburn III, sera la seule à intégrer un port HDMI pour la connecter à un téléviseur.

Les enceintes Marshall Action III, Stanmore III et Woburn III seront prochainement disponibles aux tarifs respectifs de 269€, 369€ et 569€.