Il aura fallu moins de deux ans à Marshall pour proposer une deuxième version de son enceinte portable emblématique avec la Marshall Emberton II, disponible depuis le 3 mai. Ce nouveau modèle débarque alors que la marque fête cette année ses 60 ans, une bonne occasion pour remettre sur le devant de la scène son enceinte la plus vendue. Puissance, qualité sonore, autonomie : Marshall transforme-t-il l’essai avec cette Emberton II ?

On aime… Un son puissant et relativement équilibré

Son utilisation simplissime

Son design et sa conception

Son autonomie importante On aime moins… Une distortion du son à haut volume

Son application, anecdotique

Les réglages d’égalisation insuffisants

Caractéristiques techniques de la Marshall Emberton II

Poids 0,7 kg Dimensions 68 x 160 x 76 mm Couleurs disponibles Noir, Noir et cuivre, Cream, Forest Puissance 2 x 10 watts Sensibilité 87 dB @ 1 m Réponse en fréquence 60 Hz – 20 kHz Étanchéité IP67 Autonomie 30 heures Temps de recharge 3 heures pour charge complète ( recharge rapide 20 min / 4 heures) Prix de lancement 169€

Un design emblématique

La Marshall Emberton II reprend le design de sa prédécesseuse, très minimaliste et pourtant si caractéristique de Marshall. La grille, l’inscription Marshall, le bouton doré, on reste en terrain connu. La seule différence plaira aux fans de la marque : le silicone texturé entourant l’enceinte se rapproche ici encore plus du tolex des amplis emblématiques Marshall. Un gain de personnalité appréciable ! Niveau poids, on reste autour des 700 grammes, sa portabilité n’est donc pas en danger.

La Emberton II se couple de la même manière que le premier modèle. Laissez votre doigt appuyé contre le gros bouton doré, l’enceinte s’allumera sur un bruit de guitare. Lancez de préférence la recherche Bluetooth sur votre source en premier (téléphone, ordinateur) et appuyez ensuite sur le bouton d’appairage de la Emberton jusqu’au signal sonore. L’enceinte devrait apparaitre dans la liste des appareils Bluetooth à proximité et vous pourrez vous y connecter.

À noter l’ajout de quelques améliorations logiciels qui vous faciliteront la vie. Ainsi, pour les appareils Android qui supportent la norme Association Express, il n’y aura pas forcément besoin d’aller lancer la recherche d’appareils Bluetooth à proximité : une notification visuelle avec une photo de l’enceinte s’affichera sur votre téléphone vous demandant si vous voulez vous y connecter. Et si vous avez installé l’application, dont nous vous reparlerons, un bouton « Configurer » vous y redirigera. Pratique !

Ergonomie : toujours d’une simplicité enfantine

Sur ce nouveau modèle, le bouton multidirectionnel présent sur le dessus de l’enceinte portable est encore votre porte d’entrée vers toutes ses fonctionnalités. Il sert ainsi à l’allumer, à régler le volume et à passer d’une piste à l’autre. À noter que si vous avez plusieurs enceintes Marshall connectées en Bluetooth à votre téléphone, une double pression sur ce bouton vous permettra de passer de l’une à l’autre sur votre téléphone. Utilisation très spécifique certes, mais bonne à savoir !

La jauge précise de batterie est toujours présente sur le côté de l’appareil, tout comme la prise USB-C afin de la recharger ou tout simplement la connecter à l’alimentation. Le câble USB/USB-C est bien sûr fourni pour une recharge sur votre ordinateur ou bloc d’alimentation. Rien de neuf sous le soleil.

Une résistance à l’eau et à la poussière IPX67

Évolution par rapport à la première version, la Emberton II offre une résistance à l’eau et à la poussière IP67 (contre IPX7 précédemment). Dans les faits, l’enceinte est maintenant protégée contre la poussière, en plus d’être étanche à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Comme nous l’avions précisé dans le test du précédent modèle, il s’agit avant tout d’une protection contre une immersion temporaire et accidentelle, pas une incitation à nager avec l’enceinte. Vous pourrez ainsi l’utiliser au bord de la piscine, en pleine nature ou même sous la douche sans aucun souci.

L’application Marshall Bluetooth : anecdotique

L’enceinte Marshall Emberton II est désormais compatible avec l’application Marshall Bluetooth. Pour les autres produits Marshall, celle-ci sert notamment à affiner certains réglages (paramètres de veille, isolation phonique, égaliseur) ainsi qu’à appairer plusieurs enceintes et écouteurs ensemble. Ici, on est à affaire au minimum syndical : une option d’égalisation sonore assez pauvre (cf. partie égaliseur de ce test), un contrôle de la musique ainsi que de la fonction Stack. Cette dernière permet de connecter la Emberton II à d’autres enceintes Emberton II afin de décupler la puissance sonore. (ndlr : nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité, ne disposant que d’une Marshall Emberton II pour ce test).

On a donc un peu de mal à vous conseiller d’utiliser cette application, si ce n’est pour vérifier d’éventuelles mises à jour du firmware. Sachant que vous contrôlerez votre musique via vos applications dédiées (Spotify, Deezer, Soundcloud), le contrôle offert par celle de Marshall Bluetooth est donc superflu, surtout qu’il ajoute une latence perceptible par rapport aux dites apps. On s’en passera donc.

Marshall Emberton II vs Emberton I : une qualité sonore en progrès

Une fois en condition, on retrouve le son auquel nous a habitués Marshall avec la Emberton. Une signature sonore percussive qui nous étonne encore dans une taille aussi réduite. La Emberton II fait donc toujours le pari de basses imposantes, mais plus précises que sur la première version : le reste des fréquences n’est ainsi plus étouffé par les basses comme cela pouvait être le cas sur la Emberton première du nom.

Le son gagne ainsi en clarté avec des médiums plus présents (voix, guitares, synthés) et plus détaillés. À haut volume, on perd cependant en précision : les basses se mettent en retrait, pour préserver l’enceinte, et les aigus deviennent un peu trop brillants et sibyllins. Il faudra donc trouver le bon volume pour garder une qualité sonore correcte.

Nous l’avons testé sur différents styles de musique et la puissance du son nous semble mieux gérée par la Emberton II. Bien que Marshall ait une identité rock, la musique électronique est très adaptée à ce nouveau modèle, aidée par un meilleur équilibre sur tout le spectre. Les sonorités rock et métal sont elles aussi puissamment retranscrites, mais les guitares saturées sont un véritable crash test pour ce type d’enceinte portable, qui connaissent leurs limites sur des morceaux de musiques très chargés. Les musiques pop/folk et acoustiques gagnent aussi en clarté avec des aigus un peu plus précis, mais la différence n’est pas non plus flagrante.

Enfin, la Marshall Emberton II offre à nouveau la spatialisation du son avec sa technologie propriétaire True Stereophonic. Le son est alors diffusé de chaque côté de l’enceinte pour une écoute possible à 360°. La promesse est ici tenue si vous êtes positionné en face et derrière l’enceinte, mais moins sur l’un des côtés : le rendu sonore perd en intensité avec des basses légèrement en retrait et une réponde en fréquence moins équilibrée.

L’égaliseur : on s’en passerait

Il est maintenant légion de proposer une fonction d’égalisation sur tous les appareils audios. Marshall propose ainsi sur son application Marshall Bluetooth une sélection parmi 3 réglages d’égalisation.

Marshall : la signature sonore voulue pour les ingénieurs de Marshall, celle qu’on vous a décrite dans le paragraphe ci-dessus.

la signature sonore voulue pour les ingénieurs de Marshall, celle qu’on vous a décrite dans le paragraphe ci-dessus. Push : les bass et les aigus sont boostés pour « un son encore plus lourd ». Dans les faits, les médiums sont donc en retrait (notamment certaines mélodies) et le son est encore plus percutant. On retrouve ainsi le déséquilibre de la Emberton première du nom avec ce profil, mais avec un peu plus de clarté.

les bass et les aigus sont boostés pour « un son encore plus lourd ». Dans les faits, les médiums sont donc en retrait (notamment certaines mélodies) et le son est encore plus percutant. On retrouve ainsi le déséquilibre de la Emberton première du nom avec ce profil, mais avec un peu plus de clarté. Voice : ici, les médiums sont boostés pour notamment se focaliser sur la voix et le chant. Ce mode est pour nous anecdotique sur la Emberton II, car la voix ressort déjà bien sûr tous les styles musicaux que nous avons pu tester.

Mais surtout, ces réglages font pâle figure face à ceux déjà présents sur des applications comme Spotify ou Deezer, qui en plus de proposer davantage de préréglages, permettent de régler les fréquences manuellement. Cette option est d’ailleurs proposée pour le casque Marshall Monitor II A.N.C. une fois couplé à l’application.

Elle est certes réservée aux utilisateurs les plus pointilleux, mais elle a le mérite d’offrir un contrôle accru sur le son. On aurait donc aimé voir cette granularité possible ici et on préférera les réglages de ces applications musicales à ceux de Marshall, en attendant une éventuelle future mise à jour.

Batterie et autonomie de la Marshall Emberton II : un gain de 50%

C’est l’une des améliorations majeures de cette Emberton II et pourtant pas la plus tape-à-l’œil : l’enceinte offre un gain en autonomie de 50 % par rapport au précédent modèle. De 20 heures, vous passerez donc 30 heures d’autonomie possible en une seule recharge.

Bien sûr, celle-ci dépendra avant tout du volume auquel vous réglerez l’enceinte : à pleine puissance, comptez davantage sur environ 25 heures d’utilisation, ce qui est déjà amplement suffisant. On imagine donc la trentaine d’heures facilement atteignable à volume modéré.

La recharge complète est toujours à hauteur de 3 heures alors que la recharge rapide subit une légère régression sur ce modèle : 20 minutes de charge vous feront gagner 4 heures d’autonomie, contre 5 heures pour la Emberton première du nom.

Marshall Emberton vs Marshall Emberton II : laquelle choisir ?

Même si l’objectif de Marshall sera de remplacer la première version de la Emberton par celle-ci, la première version sera disponible pendant encore un petit moment dans les échoppes. La question se pose donc : quel modèle choisir entre la Marshall Emberton I et Emberton II ?

Il y a fort à parier que le prix du premier modèle baissera maintenant que le nouveau est disponible (prix de lancement 169€), et vu les évolutions timides qu’il apporte, on serait tenté de vous dire d’attendre cette baisse de prix pour profiter d’une des meilleures enceintes portables du marché.

Cependant, si vous êtes tatillon sur la qualité sonore et l’autonomie (30h contre 20h), on vous conseille de sauter le pas sur cette Marshall Emberton II, qui nous a convaincu à bien des égards.