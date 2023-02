Marre de Twitter, Facebook et Instagram ? 5 Alternatives pour Sortir des Réseaux Classiques !

Bien des réseaux sociaux existent en dehors des mastodontes du secteur. Si vous ne voulez pas intégrer les grandes sociétés que sont Meta, Twitter ou TikTok ou que vous souhaitez découvrir des nouvelles plateformes sociales, on vous en conseille 5 ici !

Elon Musk et son Twitter Blue vous terrifient ? Facebook vous semble être devenu une plateforme vieillissante et vous ne voyez même plus les publications de vos amis sur le fil d’actualité Instagram ? Il est peut-être venu le temps d’explorer de nouveaux horizons et de laisser une chance à des réseaux sociaux alternatifs venus challenger les stars du milieu.

BeReal, le petit parmi les grands

BeReal est un réseau social français créé par Alexis Barreyat et Kévin Perreau. L’origine du projet vient d’un constat simple : Instagram n’est pas authentique. Les photos y sont toujours retouchées et prises pour mettre en avant un moment spécifique (souvent valorisant) de la vie des internautes.

Or, les créateurs étaient désireux de proposer un Instagram de tous les jours, qui ne glorifierait pas spécialement les utilisateurs. Le Monde a titré son article dédié « L’Instagram de la vie moche« , mais on pourrait tout autant l’appeler « l’Instagram de la vie normale« .

Son fonctionnement est simple, tous les jours, à une heure aléatoire, vous recevez une notification de l’application pour vous prendre en photo. Une fois cette alerte reçue, vous aurez deux minutes pour capturer le moment et le partager avec vos amis. L’application prend 2 photos simultanées : un selfie et une photo de ce qui est face à vous.

Que se passe-t-il au-delà des deux minutes ? Absolument rien, donc pas de panique. Vous pourrez prendre une photo huit heures après si vous le désirez. Une mention « Late » indiquant que vous avez pris la photo « X temps après l’alerte » s’affichera en dessous de votre photo, mais rien de plus. À vrai dire, la majorité des utilisateurs prennent leur photo en dehors de la plage horaire définie par l’application et ça n’en rend pas les photos moins authentiques.

Selfie sur Insta versus selfie sur BeReal

Locket, dynamisez votre écran d’accueil et celui de vos amis

Locket n’est pas un réseau social, mais plutôt un outil de partage de photos. Contrairement à Instagram et BeReal, vous ne pouvez avoir que 5 contacts ! Alors, certes, on peut trouver difficile de ne garder que 5 personnes avec qui partager ses photos, mais il faut savoir que vos images seront plus exposées que jamais…

En effet, il ne s’agit pas à proprement parler d’une application, mais d’un widget.

C’est quoi un widget ?



Mélangeant les termes window (fenêtre) et gadget, les widgets sont les parties visibles d’une application sur un écran d’accueil. Il peut s’agir d’une simple barre de recherche, d’un onglet météo, ou d’un logo permettant d’accéder à l’application.

Locket est donc un widget animé qui fera défiler les photos des 5 contacts choisis sur votre écran d’accueil. Ce réseau social permet donc de varier votre fond d’écran en visualisant exclusivement des moments de vie de personnes qui comptent pour vous.

Ello, le Pinterest alternatif pour les artistes

Ello est un site dédié aux artistes pour y exposer ses créations. Comme sur Pinterest, les utilisateurs peuvent poster leurs dessins, tricots, photographies, etc. Ils devront ensuite identifier leur œuvre avec des hashtags afin de pouvoir la faire figurer parmi celles des autres créateurs sur le même sujet.

Le but est de donner un espace d’expression aux artistes et de les mettre en avant. Tous les trimestres, le réseau social sort un magazine papier intitulé ironiquement « Not for Print« et pioche les plus belles œuvres d’art parmi les créations des utilisateurs du monde entier.

Le réseau social achète également toutes les semaines 3 œuvres créées par des utilisateurs du réseau puis les offre aléatoirement à des membres de la communauté – l’objectif étant de promouvoir des artistes au sein du réseau social.

Une des nombreuses œuvres disponibles sur Ello

Clubhouse, l’espace de débat public

Vous cherchez un espace de débat comme les « Spaces » de Twitter, mais ailleurs que sur le réseau social d’Elon Musk ? Clubhouse est sans doute l’application faite pour vous. Concrètement, il s’agit de salons de discussion axés sur une thématique précise.

Les espaces de dialogue peuvent contenir jusqu’à 5 000 participants et fort heureusement tout le monde ne parle pas en même temps. Pour ce faire, vous devrez lever la main et attendre que l’administrateur vous donne la parole (vous pouvez aussi créer des espaces exclusivement pour vos amis et ne pas accueillir d’inconnus).

L’application est certes pratique pour créer des débats mais possède quelques risques… Les discussions sont enregistrées sans que cela soit rappeler à chaque débat. Sur le papier, cette sauvegarde des données est temporaire et ne doit servir qu’à la modération, mais l’application étant chinoise, on ne peut garantir que les enregistrements ne soient utilisés à d’autres fins…

! ATTENTION !



Les réseaux-sociaux alternatifs suivants peuvent être des solutions pour sortir des applications et sites classiques, mais sont également des repères pour ceux qui en ont été bannis (complotistes, extrémistes, etc.).

Mastodon, le Twitter bis

Devenu populaire suite au rachat de l’oiseau bleu par Elon Musk, le réseau social Mastodon s’est vite imposé comme le repère des personnes fuyant (ou bannies de) Twitter. Possédant un peu plus d’1,6 million d’utilisateurs, Mastodon est une copie quasi conforme du réseau social d’Elon Musk.

Le langage diffère, mais le principe reste le même :

On publie des toots au lieu de tweets,

On favorise au lieu d’aimer,

On stimule au lieu de retweeter.

On y retrouve un système de hashtags pour référencer les messages.

La vraie différence se situe dans le système Fediverse qu’utilise Mastodon. Il s’agit d’une sorte de place centrale réunissant plusieurs réseaux sociaux au même endroit. Ainsi, les fans de musiques retrouveront Funkwhale, les amateurs de vidéos verront PeerTube et les photographes en herbes iront sur PixelFed, directement depuis l’interface de Mastodon.

Toutefois, faites attention à ce que vous trouverez sur ce réseau social, car étant composé de milliers d’autres réseaux sociaux, Mastodon est aussi connu pour accueillir des plateformes complotistes dont un certain Truth Social appartenant à Donald Trump…

POV : tu venais pour des blagues et tu n’as que des teams premier degré…

MeWe, l’anti-Facebook

MeWe est un réseau social créé par Mark Weinstein. Sur le principe, il ressemble peu ou prou à la plateforme de Mark Zuckerberg : les utilisateurs peuvent y poster des messages, des vidéos, des photos, chacun y possède une page personnelle (comme un mur Facebook) et peut intégrer des groupes de discussion sur des sujets précis.

Mais alors quelles sont les différences avec le réseau social du groupe Meta ? L’absence de publicité et l’utilisation des données. MeWe n’utilise pas de cookies ni de logiciel espion. De plus, il s’engage à ne pas vendre les données des utilisateurs à des sites tiers.

Sur le papier, le réseau social peut sembler attrayant, et à bien des égards, il l’est, mais, comme pour Mastodon, il faut se méfier de ce que l’on peut y trouver. En effet, MeWe a connu deux grosses vagues d’arrivées ces dernières années :

La première en 2019, suite à la campagne de bannissements de Facebook de comptes anti-vaccins.

La seconde dure depuis 2020, et accueille en grande partie des supporters de Donald Trump et des adeptes du mouvement QAnon (mouvement politique complotiste d’extrême droite).

