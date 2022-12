Les vélos tout terrain électriques (ou VTTAE) sont des modèles à part dans le monde des vélos. Pour les adeptes de descente, de free ride ou encore d’enduro, le choix d’un VTTAE se base sur des critères bien différents des vélos de ville ou de course. Ainsi, pour vous faire une idée des meilleurs modèles existants sur le marché, voici une liste des marques les plus fiables et sûres de VTT électriques.

Les marques de VTT sont souvent distinctes des marques classiques de vélos électriques qui peuvent vous tromper en utilisant la dénomination « VTT » pour des modèles inadaptés au tout terrain. Nous en avons fait les frais lors de notre test du vélo pliable Fiido M1 pro, qui se présente comme un VTT, mais est très loin d’en avoir les qualités ! Afin d’y voir plus clair, nous avons épluché toutes les marques de VTTAE sur leur site officiel (ou sur des sites spécialisés comme bikester.fr) et avons sélectionné pour vous les plus fiables, sûres et reconnues sur le marché.

Haibike, les vélos destinés aux sportifs

Créée en 1995, la marque allemande Haibike s’est spécialisée dans les vélos pour sportifs. Fait d’armes marquant : en 2012, Sabine Spitz décroche la médaille d’argent de Cross Country au JO de Londres avec un vélo Haibike. De la même manière, le freerider professionnel Sam Pilgrim, utilise aussi la gamme de vélo Xduro pour ses compétitions.

Côté VTT électrique, on n’est pas en reste. Avec un grand nombre de références, Haibike balaye tous les sports de montagne en vélos : enduro, cross-country, free ride ou descente, il y en a pour tous les goûts. Mais la majorité des modèles se positionnent comme du haut de gamme et le prix qui va avec. Comptez au moins 3 000€ pour vous offrir les faveurs d’une VTTAE Haibike.

Giant, le géant asiatique pour tous les goûts

Leader sur le continent asiatique, la marque d’origine taïwanaise propose une gamme très large de vélos électriques, dont de très bons VTT électriques. Elle sponsorise d’ailleurs plusieurs freeriders, prouvant la qualité de ses modèles tout terrain.

Le choix de VTTAE est très important puisqu’il existe pas moins de 30 modèles différents allant de 700€ à plus de 12 000€.

Cube, la Deutsche Qualität

Référence en Europe, cette enseigne originaire de Bavière en Allemagne propose des VTT électriques pour tous les niveaux, des débutants aux pros de Cross-country. Les modèles sont nombreux et font de la marque une des plus complètes du marché.

Niveau tarif, on est là encore dans une gamme assez large allant de 700€ à plus de 7 000€. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Rockrider, la durabilité à prix contenu

Qui ne connait pas Décathlon ? Cette enseigne française a beau toucher à tous les sports, elle a réussi à se faire une place de choix dans certaines niches. Dans le domaine des VTT électriques par exemple, ses modèles « Rockrider » présentent un des meilleurs rapports qualité-prix. Affichés entre 1000€ et 2500€, les vélos Décathlon sont reconnus pour leur durabilité et leur facilité d’utilisation. Une marque idéale pour débutants et le grand public de tous âges.

Cannondale, je veux l’avoir et je l’aurai

Fondée en 1971 par Joseph S. Montgomery, Cannondale n’est à ce moment qu’une petite entreprise perdue dans le Connecticut (Etats-Unis) qui fabrique des sacs et accessoires pour le camping et les férus de vélo. Rien ne laissait présager le fait que la marque devienne aujourd’hui l’un des plus gros distributeurs de vélos électriques dans le pays de l’Oncle Sam. En effet, ses modèles de vélos haut de gamme présentent des qualités et des performances inégalables.

L’enseigne propose dans sa gamme une vingtaine de VTTAE, affiché entre 3 000 et 10 000€. Les retours sont unanimes : ces vélos figurent parmi les meilleurs du marché.

Moustache, le plus gros acteur français du vélo électrique

Cocorico ! Née en 2012 dans les Vosges, la marque Moustache a fait des vélos électriques sa spécialité. Emmanuel Antonot, l’un de ses fondateurs, a quitté les cycles Lapierre pour se consacrer aux VAE. Et on peut dire qu’il a eu le nez creux puisqu’en 2019, Moustache a vendu plus de 40 000 ventes de vélos par an et un chiffre d’affaires avoisinant 50 millions d’euros.

Ce n’est que très récemment que Moustache a lancé sa gamme de VTT électrique avec 5 références sortie en 2021. Parmi elles, on peut par exemple parler du « Samedi 29 Trail » , un VTTAE aussi polyvalent que performant.

VTT électrique Samedi 29 Trail de Moustache

Nakamura, l’entrée de gamme performante

Vous n’avez probablement pas beaucoup entendu parler de Nakamura. C’est normal. Cette marque est en réalité le nom de la gamme de vélos développée par Intersport. L’enseigne de sport propose donc 8 vélos tout-terrain électriques d’entrée de gamme qui varient en fonction de leur usage, avec cadre rigide (pour les randonnées tout terrain) ou cadre suspendu (pour les plus sportifs). Ce sont des modèles idéals pour les budgets restreints ou les débutants.

Lapierre, l’entreprise française spécialisée dans le cyclisme sportif

Lapierre est une entreprise française très connue dans le milieu professionnel du cyclisme pour être une marque traversant les générations. Créée en 1946, elle a commencé à se faire connaître pour ses VTT dans les années 80. Elle équipe de nombreux cyclistes professionnels comme le champion du monde de descente pour la dixième fois Nicolas Vouilloz. Aussi, depuis 2013, elle possède sa propre équipe professionnelle de descente : la Team Lapierre Gravity Republic.

Sa gamme de VTT électriques est extrêmement performante. Adaptés à tous types de sports tout terrain, que ce soit du Trail, de l’Enduro ou du « All-Mountain », les modèles vont de 2 000€ à 9 000€.

Sunn, la qualité au détriment de la quantité

À l’origine, cette marque française a été créée en 1882 sous le nom « MX FRANCE » par Max Commencal. Ce n’est que quelques années plus tard que l’enseigne spécialisée dans les VTT et BMX décide de s’appeler « Sunn » dans l’objectif de s’internationaliser (le nom s’apparente au soleil, obvisously).

Dans les années 90, la marque a créé son équipe de pilote de BMX et VTT et compte aujourd’hui une dizaine de cyclistes professionnels. Sunn a d’ailleurs remporté un très grand nombre de compétitions de VTT avec la dernière en date, Théo Galy, Champion de France Enduro 2020.

Contrairement aux autres marques, Sunn ne mise pas sur la quantité pour sa gamme de VTT électrique. En effet, alors que Moustache, Giant ou Cube proposent plus de 20 modèles, Sunn, lui, n’a choisi de commercialiser que 3 modèles. Un VTT électrique Enduro et deux pour le « All-Mountain ».

Scott, le spécialiste des sports de montagne

Connue à l’origine pour ses bâtons de ski, la marque Scott s’est depuis fait un nom dans le milieu du cyclisme. Créée aux États-Unis par l’Américain Ed Scott dans les années 50, elle est aujourd’hui basée en Suisse et compte plus d’une centaine de références de vélos.

Scoot s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine des VTT électriques, notamment avec son best-seller, le « Spark eRIDE ». Vendu autour de 2 000€, c’est le modèle de référence pour pratiquer le cross-country.

Pour retrouver les meilleures modèles de VTT électrique, on vous conseille de faire un tour sur le site officiel des marques ou sur celui de revendeurs spécialisés comme Bikester.fr.