Air Fryer défectueux et retirés du marché, quelles marquent sont concernées ?

Durant la pandémie de COVID-19, un appareil électroménager a pris le devant de la scène : le Air Fryer. Avec les confinements qui ont contraint beaucoup de personnes à cuisiner chez elles plutôt que de sortir au restaurant, sa popularité a grimpé en flèche.

Cependant, des inquiétudes liées à la sécurité ont été soulevées par les consommateurs : selon un examen des données de la Consumer Product Safety Commission mené par USA TODAY, plus de 3 millions de friteuses à air de diverses marques ont été rappelées en raison de risques d’incendie et de brûlures. Parmi les 259 rapports d’incidents analysés, environ 20 % comportaient des blessures nécessitant des premiers soins ou une visite aux urgences. On vous explique.

Quelles marques sont concernées ?

Rassurez-vous, la plupart des incidents proviennent tout droit de nos amis américains. À la mi-mars, Best Buy a procédé au rappel de plus de 250 000 friteuses à air et fours à friteuses à air de la marque Insignia en Amérique du Nord. Ce rappel a fait suite à une vingtaine de rapports faisant état de produits prenant feu, brûlant, fondant ou brisant du verre. Les modèles Insignia concernés avaient été vendus entre novembre 2021 et novembre 2023. Ce n’était pas la première fois que Best Buy avait retiré ces friteuses du marché, car en avril 2022, près de 700 000 unités avaient déjà été rappelées.

Si cette marque n’est pas disponible sur le sol français, il y en a une autre qui a fait également l’objet d’un rappel et qui se vend en France. En février, environ 2 millions d’Air Fryer Cosori ont été rappelées en raison d’un problème de câblage défectueux, après des rapports signalant des appareils qui prenaient feu, brûlaient, fondaient, surchauffaient ou émettaient de la fumée. Certains consommateurs ont également rapporté des brûlures mineures et des dégâts matériels. Les friteuses visées par ce rappel ont été vendues entre juin 2018 et décembre 2022 chez plusieurs détaillants en magasin ou en ligne.

Pour le moment, il semblerait que ces rappels n’aient eu lieu que sur l’autre rive de l’océan Atlantique. Mais si votre appareil fait partie des modèles concernés, vous pouvez obtenir gratuitement un produit de remplacement dès à présent en contactant le fabricant par téléphone ou en visitant son site web. Plusieurs modèles de tailles variées sont inclus dans ce rappel. Le numéro de modèle peut être trouvé au bas de votre appareil.