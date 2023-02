MarioGPT : l’IA qui créé des niveaux infinis de Super Mario Bros gratuitement !

Here we go ! Des développeurs de l’université de Copenhague ont créé et entrainé une intelligence artificielle qui se sert de GPT-2 pour générer des niveaux infinis de Mario Bros.

Vous avez fini à 100 % Super Mario Bros et êtes à la recherche de nouveaux défis impliquant le plombier italien ? Des développeurs de l’université de Copenhague ont peut-être trouvé la solution pour vous permettre de jouer indéfiniment ! Une IA se basant sur GPT-2 permet en effet de générer des niveaux à l’infini.

Mario après 3 heures passées au royaume champignon

Super Mario Maker version hardcore

Si l’IA Mario se sert du même principe et de la même souche que ChatGPT, elle s’en différencie dans son exécution. En effet, il ne suffit pas de lancer MarioGPT pour obtenir ses niveaux interminables.

Avant de jouer, il faudra entrer des lignes de codes et savoir manier le logiciel Python 3.8. Vous pouvez, d’ores et déjà, télécharger le code source sur Github. Les développeurs ont déjà enregistré 250 niveaux – qui s’alternent au fur et à mesure de votre avancée – que vous n’aurez qu’à entrer dans le code fourni.

Selon SlashGear, quelques bugs peuvent exister. Étant générés aléatoirement à partir d’une ligne de code basique, les blocs ne prennent pas nécessairement en compte les autres blocs qui les entourent et peuvent créer des niveaux injouables… Pour cela, il suffit de relancer le programme et espérer avoir un niveau finissable (normalement 88% des niveaux le sont).

Quelques exemples de schémas de jeux !

Source : Shyam Sudhakaran pour Github

Le fonctionnement de MarioGPT

Tout comme ChatGPT, cette IA a besoin d’entraînement et n’existe que grâce à sa base de donnée. Plus les joueurs entreront des combinaisons de jeux et plus MarioGPT se complexifiera et proposera des niveaux intéressants.

L’IA ne se sert pour le moment que de codes basés sur deux jeux pour générer ses niveaux : Super Mario Bros et Super Mario Bros 2. C’est la raison pour laquelle il ne comprend que des modèles de tuyaux, de plateformes basiques et un seul type d’ennemi. Toutefois, en offrant son code source à tous, les développeurs espèrent bien booster la création de niveau en mettant les joueurs à contribution.