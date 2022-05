Le marché du reconditionné est en plein essor

Plus économiques et vertueux, les produits reconditionnés ont le vent en poupe auprès des consommateurs français. Après les smartphones reconditionnés, c’est au tour de nouveaux produits comme les consoles de jeux, d’être concernés par ce phénomène qui attire de plus en plus d’adeptes dans ce contexte de crise des semi-conducteurs qui ne faiblit pas .

Smartphones, tablettes, consoles de jeux, ordinateurs et autres objets connectés font aujourd’hui partie de notre quotidien. Les usages du digital s’intensifient et ces équipements numériques sont devenus indispensables entraînant de fait, une production exponentielle impactant considérablement l’environnement.

Selon un rapport de l’ADEME, le numérique aujourd’hui représenterait en France 2,5% de son empreinte carbone totale, soit 16,9 millions de tonnes de CO2 par an. Le « consommer mieux » est devenu un enjeu majeur qui pousse de plus en plus de français vers des produits électroniques reconditionnés offrant alors une bonne alternative écologique mais aussi économique.

Qu’est qu’un produit reconditionné ?

Il s’agit d’un objet qui a déjà été mis sur le marché et utilisé, qui est envoyé dans un centre de recyclage pour être remis dans un état optimal. Des techniciens vérifient son fonctionnement, réparent ce qui doit l’être et le remettent dans un emballage neuf. Le produit ainsi reconditionné est ensuite remis sur le marché et accessible à tous.

Quelle différence entre reconditionné et d’occasion ?

Notons toutefois qu’il y a une différence entre le marché du reconditionné et celui de l’occasion : c’est la garantie. Le distributeur de produits reconditionnés engage sa responsabilité en vous vendant le produit dans un état optimal. Un technicien est chargé d’examiner et de réparer le produit afin qu’il soit dans un état conforme à celui attendu par le client. Ainsi, le produit acheté a été vérifié par un professionnel. Le produit proposé par le vendeur est sous une garantie contractuelle, sa fonctionnabilité et sa durabilité sont donc assurés.

L’autre avantage c’est le prix. En effet, le marché du reconditionnement vous permet de vous offrir les derniers-nés de la technologie au meilleur prix. Enfin, le reconditionnement est une solution écologique qui permet d’allonger la durée de vie de nos équipements électroniques, de réduire les émissions de CO2 et les déchets électroniques de la planète.

Le marché des consoles reconditionnées s’envole

La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui frappe l’industrie automobile, informatique et électronique depuis plus de deux ans maintenant a favorisé de nouvelles tendances de consommation. C’est ce qu’on pu observer de nombreux reconditionneurs qui ont vu une hausse de trafic significative sur leurs plates-formes.

Le secteur du jeu vidéo n’est d’ailleurs pas épargné et la situation pourrait perdurer encore plusieurs années, et même s’aggraver encore, en raison du contexte mondial actuel. C’est le cas notamment de l’entreprise nippone Nintendo, qui a annoncé aujourd’hui même qu’elle s’attendait à de nouvelles ruptures de stock pour sa console phare la Nintendo Switch.

En effet, selon Nikkei Asia*, l’entreprise aurait réduit de 10% ses prévisions de vente de Switch pour l’année fiscale 2022 par rapport à l’année précédente. La situation est d’autant plus regrettable que la demande reste accrue. Dans ce contexte, se rediriger vers un reconditionneur reste une bonne alternative pour pallier à la crise des semi-conducteurs et une excellente opportunité d’acheter une Nintendo Switch fonctionnelle à moindre prix. Vous en trouverez par exemple chez BackMarket.

Alors que la pénurie des semi-conducteurs continue de mettre à mal plusieurs industries, elle nous contraint à repenser notre économie et nos modes de consommation, valorisant alors l’économie circulaire permettant de limiter la consommation et le gaspillage, et dont les reconditionneurs sont devenus aujourd’hui les acteurs majeurs.

