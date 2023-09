Nintendo : le problème majeur des manettes enfin corrigé pour la Switch 2

Nintendo est au cœur de toutes les rumeurs concernant sa Switch 2 ou Focus, mais un brevet dévoilé le 7 septembre semble confirmer l’arrivée d’une nouvelle console et surtout rectifier le problème majeur des manettes (joy-cons).

Si vous possédez une Switch depuis longtemps ou que vous avez beaucoup joué sur une courte période, vous avez probablement été exposé au « joy-con drift ». Il s’agit sans doute du problème le plus répandu sur les manettes Nintendo et il pourrait bien prendre fin à la sortie de la prochaine console nippone.

C’est quoi le « joy-con drift » ?

Vous n’êtes peut-être pas familier avec ce terme, mais vous l’avez probablement déjà expérimenté. Au bout d’un certain temps d’utilisation, à forcer sur la manette (que ce soit pour fuir des monstres trop fort sur Zelda : Tears of the Kingdom ou pour prendre des raccourcis sur Mario Kart 8), le stick se détériore.

On ne parle pas ici des potentielles traces d’ongles qui pourraient creuser le plastique, mais bien d’un problème mécanique qui entraine une lente dérivation du stick d’un côté… Pour faire simple, lorsque votre manette est atteinte du « joy-con drift », vous pouvez poser la manette, ne plus la toucher et quand même voir votre personnage avancer lentement dans une direction…

Vous pouvez déjà le régler avec du WD40… mais bon ça serait tout de même mieux de ne pas avoir à le faire.

Un brevet pour des nouvelles manettes ?

Le brevet a été publié le 7 septembre et révèle un joy-stick à fluide magnétorhéologique. Concrètement, il y aurait un liquide qui véhiculerait les ondes d’un champ magnétique pour assurer la fiabilité des déplacements et ne plus subir une détérioration des matériaux.

Cette amélioration de la console est très attendue, on espère donc que la solution trouvée par Nintendo sera efficace et règlera définitivement le problème du « joy-con drift ».