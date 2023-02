Maison dépliable en moins d’une heure : une solution à la crise du logement en France ?

Très populaires aux États-Unis et en Chine, les tiny houses (littéralement maisons minuscules) ont vu leur modèle évoluer au cours des années. De la petite maison en bois au container mobile, les inventions se multiplient et ont donné naissance plus récemment aux maisons pliables. Déjà disponibles outre-Atlantique, ces domiciles pliants ont fait leur arrivée dans l’Hexagone, à l’image de Little Giant Modular, une solution toulousaine présentée comme un moyen de régler la question de la crise du logement en France.

Vous cherchez un logement, mais vous n’en trouvez pas ? La solution vient peut-être de cette société toulousaine Little Giant Modular. Le concept est simple : à partir de 25 000 euros, vous pourrez recevoir un module de panneaux préfabriqués et construire vous-même en à peine une heure votre maison.

Alors, que les loyers augmentent et que l’offre de location se raréfie, les maisons pliables peuvent-elles incarner une solution miracle à la crise du logement ?

Pliez votre maison en toute simplicité !

Maison pliable, un marché en pleine expansion

En 2021, le marché des maisons pliables a généré un peu plus de 7 milliards de dollars en 2021 et cela devrait atteindre les 16,8 milliards d’ici 2031. Si le secteur est en plein boom, ce dernier nous vient tout droit des États-Unis : 2/5ᵉ du marché mondial des maisons pliables sont actuellement situés en Amérique du Nord, selon un rapport intitulé « Foldable Houses Market« .

Ce mode de vie est tellement répandu que même Elon Musk avait partagé être en possession d’une tiny-house à 50 000 $, dans laquelle il aurait vécu 2 ans. Mais petit à petit, le concept a gagné l’Europe et trois exemples de marques ont retenu notre attention :

Tenfold (Royaume-Uni) : bien plus pratique qu’une maison pliable qui ne met qu’une heure à se construire, les habitats Tenfold se déplient et s’assemblent tout seuls. Point faible ? Le prix (évidemment), il faudra compter plus 170 000 euros pour 20 m²…

MADi (Allemagne) : la marque propose des maisons en A (en tipi) pour moins de 30 000 €. On cite la marque en dernière, car une fois construites, ces maisons sont difficilement repliables et ont plutôt pour objectif de rester fixées à un endroit.

(Allemagne) : la marque propose des maisons en A (en tipi) pour moins de 30 000 €. On cite la marque en dernière, car une fois construites, ces maisons sont difficilement repliables et ont plutôt pour objectif de rester fixées à un endroit. Brette.Haus (Lettonie) : qui propose des modules de préfabriqué dépliables (voir image à la une). Chaque mètre carré coûte 1000 € et peut, en option, s’équiper de panneaux photovoltaïques.

(Lettonie) : qui propose des modules de préfabriqué dépliables (voir image à la une). Chaque mètre carré coûte 1000 € et peut, en option, s’équiper de panneaux photovoltaïques. Little Giant Modular (France) : présentée comme « la première société » à avoir déployé des maisons pliables en France. La marque toulousaine permet de se construire un domicile en à peine une heure !

Tenfold, la maison qui se construit toute seule.

Les catastrophes naturelles :



L’un des cas d’usages possibles pour ces maisons pliables pourrait être lié aux catastrophes naturelles.



Elles permettraient soit de proposer rapidement des logements de substitution aux personnes sinistrés, soit de partir avec sa maison en cas d’annonce d’une catastrophe imminente.

Domicile pliable, quels avantages ?

La question du coût

La société française Little Giant Modular propose des habitats allant de 25 000 € à 32 000 € pour les petites surfaces et pouvant monter jusqu’à 114 000 € pour 140 m². À titre de comparaison, une maison container coûte sensiblement le même prix (environ 31 500 € pour 30 m²).

Pour se différencier, la société toulousaine envisage d’équiper ses maisons pliables de panneaux photovoltaïques. Cet ajout se répercutera inévitablement dans le prix final de la maison, mais pourrait permettre à votre logement d’alléger la facture d’électricité.

Des frais supplémentaires ?



Que ce soit pour les maisons container ou pour les domiciles pliables, la construction de fondations et vivement recommandé.



Comptez entre 100 et 170 € le m² !

La mobilité et la rapidité de déploiement

Les maisons pliables ne sont peut-être pas moins chères que leur concurrent direct (les maisons container), mais présentent un avantage majeur : des travaux rapides et simples !

La construction d’une maison container peut durer jusqu’à 7 mois, si l’on prend en compte les travaux d’isolations et d’équipements en eau/électricité.

Avec les maisons pliables, pas de problème. Votre logement sera construit en quelques heures, voir maximum quelques jours dans le cas de la marque MADi qui propose des maisons au toit en A (plus difficile à assembler que les toitures plates).

POV : tu construis ta maison traditionnelle tout seul…

Malgré le problème du coût à grande échelle, la maison pliable reste une solution à prendre au sérieux, car elle est rapidement constructible et démontable. En effet, ces logements peuvent en théorie être transportés n’importe où. « En théorie » puisqu’en France, il vous sera demandé d’avoir un permis de construire pour poser votre maison pliable quelque part.

Emmenez votre maison n’importe où !

Retrouvez aussi notre découverte de la minimaison écologique Ikea

L’isolation et la durabilité

Comme on peut le voir sur différentes vidéos de présentation, les murs de certaines maisons pliables n’ont pas l’air des plus épais. La société toulousaine équipe quant à elle ses modèles de murs en polyuréthane, un matériau réputé pour sa capacité isolante.

Dans le même registre d’idée, les maisons sont-elles suffisamment solides/durables ? Si certains modèles de tiny-houses ou maisons pliables semblent peu résistants, Patrick Barriere assure que ses logements peuvent durer entre 20 et 30 ans (à condition de les entretenir). En outre, les matériaux peuvent être facilement remplacés et ainsi permettre de repartir sur un nouveau cycle de 20/30 ans.

Parois fines ? L’isolation ne vaut probablement pas celle d’une véritable maison…

Une solution à la crise du logement ?

On a vu les avantages par rapport à une maison classique ou aux containers, par exemple, mais est-ce que la maison pliable peut réellement contribuer à atténuer la crise du logement en France ?

Face à la hausse des loyers

S’acheter un logement ou simplement le louer devient de plus en plus cher dans la plupart des grandes villes. À Kingston (au nord de New York), la construction de maison pliable a permis de loger des personnes n’étant plus en capacité de rester en ville. Le prix des logements avait explosé et atteignait 300 000 $ pour s’offrir une maison… Le salaire médian des habitants étant de 60 000 $ annuel, ils ne pouvaient contracter des prêts que de 240 000 $ maximum : impossible donc de se loger dans la ville. Les maisons pliables à moindre coût ont ainsi pu servir d’alternative !

Alors que le prix des loyers en France ne cesse d’augmenter – on ne vous parle même pas du prix l’immobilier – les maisons pliables pourraient devenir une alternative sérieuse de logement en répliquant ainsi l’exemple de Kingston.

Un logement facilement déployable pour les sans-abris ?

Patrick Barriere, PDG de Little Giant Modular, expliquait à France 3 Régions que ses logements pliables pourraient servir (entre autres) à loger les sans-abris. Selon lui, cette solution pourrait être « financée par les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » du dernier projet de loi de finance », (ndlr. dont le montant s’élève à 2,67 milliards €).

À titre d’exemple, si l’intégralité du budget passait dans l’achat de maisons pliables : 106 800 T3 basiques pourraient être produits. De quoi accueillir de nombreuses familles créchant pour le moment dans la rue ou chez des marchands de sommeil peu scrupuleux…

Combien de sans-abris en France ?

Selon la fondation de l’Abbé Pierre, il y aurait aujourd’hui 300 000 sans abris en France.

La solution proposée par Little Giant Modular ne mettrait ainsi pas à un terme à la crise de logement, mais pourrait atténuer son ampleur. (106 000 maisons pliables maximum pour accueillir 300 000 personnes)

Cette solution permettrait aussi aux mairies de s’échanger les maisons pliables en fonction des besoins afin de rentabiliser au mieux les logements.

Ces maisons facilement déployables – mais relativement coûteuses – peuvent être un moyen de pallier la crise du logement en France. Reste à savoir si les pouvoirs publics exprimeront la volonté d’investir massivement dans ces infrastructures pour mettre un terme à un problème persistant.