L’expresso broyeur Magnifica Plus de De’Longhi perd 200€ sur Boulanger

On continue de vous partager les offres incroyables à l’occasion des 70 ans de Boulanger. Et celle-là devrait ravir les aficionados de bon café. L’expresso broyeur Magnifica Plus de De’Longhi est à -25%.

L’expresso broyeur De’Longhi Magnifica Plus est actuellement en promotion pour célébrer les 70 ans de Boulanger. Cette machine haut de gamme vous offre une expérience café unique, avec une réduction de 25% qui la rend plus accessible.

Que vous soyez un amateur d’espresso corsé ou de boissons lactées onctueuses, cette machine est parfaite pour préparer un café digne des meilleurs baristas directement chez vous.

L’expresso broyeur De’Longhi Magnifica Plus à -25% sur Boulanger

Vous rêvez d’une expérience café haut de gamme à domicile ? Grâce à cette offre spéciale 70 ans de Boulanger, le De’Longhi Magnifica Plus est proposé avec une réduction exceptionnelle de 25%, soit à 599€ au lieu de 799€.

Cet expresso broyeur est conçu pour satisfaire les amateurs de café les plus exigeants en combinant technologie avancée, confort d’utilisation et personnalisation.

ACHETEZ la De’Longhi Magnifica Plus

Cette machine est l’une des meilleures ventes de De’Longhi et sur Boulanger. Elle est idéale pour préparer toutes sortes de boissons, du simple espresso aux délicieuses boissons lactées, avec une facilité d’utilisation qui enchantera toute la famille. Cette offre est à durée limitée, alors n’attendez pas pour transformer votre quotidien avec un café de qualité barista.

Pourquoi opter pour la De’Longhi Magnifica Plus ?

La De’Longhi Magnifica Plus est plus qu’une simple machine à café. Voici quelques raisons pour lesquelles elle se distingue et est un vrai coup de cœur pour les amateurs de café :

Réservoir d’eau pratique : avec une capacité de 1,9L, le réservoir d’eau se trouve en façade, ce qui facilite son remplissage. Il est également équipé d’un témoin de réservoir vide pour vous éviter toute mauvaise surprise.

Jusqu’à 18 recettes disponibles : avec la possibilité de préparer 8 recettes de café et 9 recettes lactées, cette machine couvre une large gamme de boissons, allant de l’espresso au flat white, en passant par le cappuccino, le latte macchiato et bien d’autres.

Carafe à lait amovible : le système de boissons lactées est équipé d’une carafe à lait amovible, vous permettant de préparer vos boissons lactées préférées facilement et de conserver le lait directement au réfrigérateur pour garder la fraîcheur.

Personnalisation avancée : le panneau de commande tactile en couleur permet de créer des boissons personnalisées. Vous pouvez ajuster la taille, l’intensité, et la température du café, ainsi que créer et enregistrer jusqu’à 4 profils différents pour toute la famille.

Broyeur robuste en acier : le broyeur en acier incassable offre une excellente durée de vie et préserve les arômes du café en permettant de choisir parmi 13 niveaux de finesse de mouture, pour s’adapter à chaque variété de café.

Double service : l’expresso broyeur peut préparer simultanément deux tasses de café, un atout pratique pour les matins chargés.

PROFITEZ DE -25% sur Boulanger