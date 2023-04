Honor lance le Magic5 Pro et donne des nouvelles de son premier smartphone pliable : le Magic Vs !

Annoncé en février 2023 lors du MWC de Barcelone, le Magic5 Pro est enfin disponible à la vente dans une offre généreuse !

Honor lance officiellement son smartphone Magic5 Pro et en dévoile un peu plus sur son prochain smartphone pliant ! Entre qualités techniques, prises en main rapides et offres d’achat intéressantes, on fait le point des différentes informations entourant les smartphones de la marque chinoise.

Honor Magic5 Pro : un photophone avant tout

Honor a surtout mis l’accent sur la qualité photographique de son smartphone :

3 appareils photos principaux de 50Mpx ,

, 1 appareil photo ultra-grand angle de 50Mpx également,

également, 1 téléobjectif toujours de 50 Mpx !

La marque chinoise ajoute à cela un zoom couvrant une plage de x3,5 à x100 et un écran à la fois qualitatif (Certifié HDR10+ et IMAX Enhanced) mais aussi « reposant ». Concrètement, le Magic5 Pro allie diverses technologies atténuant les émissions de lumières bleues et soulage ainsi les risques de fatigue oculaire.

Un appareil photo imposant, mais très performant !

Une offre d’achat généreuse

Commençons par le plus intéressant : l’offre d’achat ! Le Magic5 Pro est vendu à un prix de 1 199 € sur la plupart des sites, mais profite de réductions et de bons plans sur certains sites !

La Fnac, par exemple, vous permet d’avoir 100 euros de réduction et d’obtenir en plus une tablette HONOR Pad 8 (valant +300 €) sans surcoût lors de l’achat du smartphone !

Le concours de photographie

HONOR lance également un concours de photographies « Honor Magic Moments » permettant de potentiellement se partager 15 000 €. Pour cela, il suffit de poster des photos sur des thématiques spécifiques comme la nature, les animaux, les moments de vies, etc. et de partager avec le #HonorMagicMoments jusqu’au 6 août 2023.

Les plus férus de cinéma connaissent sûrement le Nikon festival reposant peu ou prou sur le même principe… Le concours est ouvert à tous ce qui est une bonne chose, mais comprenez que s’il vous est ouvert, il est également accessible aux professionnels. On retrouve par exemple parmi les vainqueurs de l’année précédente : Ao Zhuowen, un professionnel de la photographie.

HONOR Magic Vs : le futur smartphone pliable

Lors de la soirée de lancement du Magic5 Pro, Honor a également présenté son smartphone pliable : le Magic Vs ! Ce smartphone est un fold – il se plie comme un livre – et possède 3 écrans.

Deux écrans côte à côte qui se plient et un au dos pour utiliser son smartphone comme un smartphone classique une fois que celui-ci est plié.

Notre prise en main rapide aura permis de voir que la pliure centrale ressort quelque peu sur les fonds d’écrans blancs, mais reste globalement peu visible sur toutes les autres teintes. Véritable point satisfaisant : on notera qu’il n’y a pas de jour entre les deux parties du smartphone une fois plié !

Lors du lancement de son smartphone Find N2 Flip – pliure horizontale – OPPO nous expliquait qu’il ne se lançait pas dans le Fold en Europe à cause la compatibilité de certaines applications. En effet, des applications prévues pour un affichage vertical se prêtent souvent assez mal au jeu du Fold et se voient recentrées au milieu (en plein dans la pliure) avec des bandes noires sur les côtés.

On attendra d’avoir le Magic Vs dans les mains avant d’en tirer des conclusions, mais ce point sera inévitablement à surveiller lors des tests !