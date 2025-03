Machines à laver : un nouvel indice va bouleverser vos achats dès avril

Un nouvel indice de durabilité fera son apparition sur les lave-linges dès le 8 avril 2025. Plus complet que l’indice de réparabilité, il veut nous aider à choisir des appareils plus fiables, plus solides, et surtout plus durables.

Dès le mois prochain, lorsque vous achèterez une machine à laver, vous verrez apparaître une nouvelle note : l’indice de durabilité. Il s’agit d’une évolution de l’indice de réparabilité, déjà présent sur plusieurs catégories d’appareils électroménagers depuis 2021. Mais ici, il ne s’agit plus seulement de savoir si l’on pourra réparer un appareil, mais bien d’évaluer sa longévité globale : robustesse, accès aux pièces, qualité de fabrication, etc.

L’indice de durabilité : un pas de plus vers la fin de l’obsolescence programmée ?

Concrètement, ce nouvel indice prendra la forme d’une note sur 10, accompagnée d’un code couleur allant du marron au vert (moins durable à plus durable). Il sera obligatoire pour tous les lave-linges commercialisés en France à partir du 8 avril 2025.

Ce nouvel outil va permettre à chacun de faire un choix plus éclairé au moment de l’achat. Fini les mauvaises surprises avec un appareil qui lâche au bout de trois ans. Avec l’indice de durabilité, on pourra repérer les modèles les plus fiables et durables, tout en comparant plus facilement les offres.

D’après les premiers retours, les consommateurs seraient déjà sensibles à ce type d’information. Comme le souligne le Gifam, les produits affichant une bonne note de réparabilité ont vu leurs ventes progresser plus vite que les autres. On peut donc s’attendre à un effet similaire, voire amplifié, avec ce nouveau système.

Un indice plus complet, mais encore perfectible

Contrairement à l’ancien indice, celui-ci prend en compte des critères plus larges : robustesse des matériaux, accès à la documentation technique pour la réparation, durée de disponibilité des pièces détachées, facilité d’entretien, etc. L’objectif est de valoriser les produits bien pensés pour durer dans le temps, et non ceux qui misent tout sur le remplacement rapide.

Il s’agit d’une initiative prévue par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec). Le déploiement de l’indice se fera progressivement sur d’autres produits : les téléviseurs ont déjà commencé à l’afficher en janvier 2025.

Voilà comment l’indice se présentera sur la fiche produit.

Pour plus d’infos sur les critères de calcul et les produits concernés, vous pouvez consulter la fiche officielle sur le site ecologie.gouv.fr ou le décryptage réalisé par Que Choisir.

Un bon signal, mais la vigilance reste de mise

Ce nouvel indice ne résoudra pas tous les problèmes d’un coup de baguette magique. Il reste basé sur des données transmises par les fabricants eux-mêmes, ce qui suppose une certaine transparence de leur part. Des contrôles sont prévus, mais la confiance reste un enjeu.

Côté consommateurs, il faudra aussi prendre l’habitude de regarder cette note avant d’acheter, au même titre que l’étiquette énergétique. Mais si l’on veut vraiment lutter contre le gaspillage et l’obsolescence, c’est une étape importante vers une consommation plus responsable.

Et vous, que pensez-vous de ce nouvel indice ? Fera-t-il pencher la balance lors de vos futurs achats ? Dites-le nous en commentaire !