La machine à pain Moulinex est à un prix croustillant pour les ventes de printemps d’Amazon

Une machine pour faire son pain ça vous a toujours tenté mais vous n’osiez pas encore sauter le pas ? Amazon vous régale avec une offre sur Moulinex qui pourrait bien vous convaincre !

Découvrez le plaisir de faire du pain maison avec la Machine à petits pains Moulinex Home Bread Baguette. Elle offre 16 programmes pour une variété de pains délicieux. Conçue pour des résultats homogènes et croustillants, elle permet de préparer jusqu’à 1,5 kg de pain frais, avec la possibilité de choisir entre 3 niveaux de dorage pour satisfaire toutes les préférences.

Et pendant les ventes flash de printemps Amazon, cette belle bête est à prix tout doux. Mais attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 25 mars !

Moulinex Home Bread Baguette : la machine à pain à -17% sur Amazon

Faites le bonheur de vos proches en leur offrant du pain frais et des baguettes savoureuses tous les matins. Cette machine propose 16 programmes automatiques permettant de concocter une variété de recettes telles que des pains frais, des pains spéciaux, des gâteaux, de la pâte à pizza, des confitures, et même des pâtes, le tout sans avoir besoin de surveiller.

Pour les amateurs de baguettes, elle inclut trois programmes spécifiques ainsi que tous les accessoires nécessaires pour réussir vos créations boulangères.

Et pour parfaire le tout, Amazon la propose en propose la machine à pain Moulinex à prix croustillant. Au lieu de payer votre machine à pain 179,99€, vous pourrez l’avoir pour quelques euros de moins, c’est-à-dire à 149,99€. Soit une réduction de 17% et 30€ d’économisés !

À savoir que cette machine à pain Moulinex est choix d’Amazon et bénéficie d’une excellente note de 4,5 pour plus de 6000 votes sur le site marchant. Comme d’habitude, les retours sont gratuits sur Amazon et vous avez également la possibilité de payer en 4x sans frais. Enfin, l’offre est valable seulement jusqu’au 25 mars, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter !

Moulinex Home Bread Baguette : qu’est-ce que ça vaut ?

Pour les amoureux de pain frais, cette machine représente l’équilibre parfait entre efficacité et praticité à la maison. Fini l’attente devant la boulangerie locale pour déguster des baguettes croustillantes au petit-déjeuner.

Avec le Home Bread Baguette, créer des pains de qualité équivalente chez soi devient un jeu d’enfant. Les adeptes de la cuisine seront charmés par la diversité des programmes offerts, permettant d’explorer une large palette de goûts et textures. De plus, ceux qui sont sensibles au gluten ou souhaitent diminuer leur apport en sel trouveront également leur bonheur grâce à ses options adaptées.

Profitez de pains et de baguettes maison toujours frais et à la croûte parfaite et explorez une multitude de recettes pour toutes les occasions.

Obtenez jusqu’à 8 baguettes dorées et croustillantes avec les accessoires fournis.

Large gamme de pains , y compris des options sans gluten , ainsi que des gâteaux , de la pâte à pizza , des confitures , et plus encore.

Avec une capacité allant jusqu’à 1,5 kg , cette machine est idéale pour les besoins de toute la famille.

Bénéficiez d’un engagement de réparabilité de 15 ans à prix équitable.

Insérez simplement vos ingrédients , choisissez votre programme, et laissez la machine faire.

Fonction de départ différé .

Grâce à sa cuve antiadhésive amovible , le nettoyage est un jeu d’enfant, et elle est même compatible avec le lave-vaisselle.

La machine est accompagnée d’un livre de recettes, d’un verre doseur, d’une cuillère de mesure, d’un pinceau, de pales, et de tout le nécessaire pour créer des baguettes.

Programmes 3 programmes pour la préparation de baguettes : baguettes, baguettes sucrées (pour les pains viennois, les pains au lait, etc.), cuisson de baguette

8 programmes pour le pain : pain basique, pain français, pain complet, brioche, pain rapide, pain sans gluten, pain sans sel, pain aux oméga 3

4 programmes pour d’autres préparations : pâte à pizza, gâteau, confiture, pâtes fraîches

1 programme de cuisson Puissance ‎1650 Watts Volume 1,5 Litres Poids 7,6 kg Longueur / Largeur / Hauteur (en cm) 29,3 x 27,5 x 33 Niveau sonore ‎1 dB

Les plus Machine polyvalente,

16 programmes,

Ajout d’ingrédients supplémentaires en cours de route,

Facilité d’utilisation,

Qualité du pain,

Baguettes croustillantes. Les moins Le bruit peut parfois être gênant.

Vous avez jusqu’au 25 mars pour profiter de cette offre, ne tardez pas !