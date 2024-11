La machine expresso automatique Krups est à prix réduit sur Amazon

La marque Krups est bien connue des aficionados du café pour ses machines automatiques qui allient simplicité et excellence. Avec son modèle Expresso Full Auto, la marque française offre une machine capable d’avoir le goût authentique du café chez soi. Et si vous avez envie d’en profiter, elle est actuellement en promotion chez Amazon.

Compacte et puissante, cette machine expresso assure une parfaite extraction des arômes grâce à son broyeur intégré et sa pression de 15 bars. Actuellement en promotion sur Amazon, la Krups Expresso Full Auto est proposée à un prix réduit, une occasion en or pour profiter d’un café de qualité sans quitter la maison.

Krups Expresso Full Auto: un modèle haut de gamme à -36% sur Amazon

Vous aimez le café et souhaitez reproduire chez vous le bon café à l’italienne ? La Krups Expresso Full Auto est faite pour vous. Actuellement, ce modèle est à 269,99€ au lieu de 419,97€.

Équipée d’un broyeur à grains intégré, elle garantit un café toujours frais, aux arômes riches et intenses. Plus besoin de dosettes : cette machine expresso automatique moud les grains à la demande.

ACHETEZ la Krups Expresso Full Auto

Pour ceux qui apprécient la polyvalence, la Krups Expresso Full Auto est également compatible avec plusieurs types de grains et d’intensité de mouture, vous permettant de personnaliser votre expérience café selon vos envies.

Atouts de la Krups YY8125FD : une machine intuitive pour un café parfait

Krups, marque française renommée, propose depuis longtemps des machines à café de haute qualité, réputées pour leur fiabilité et leur design élégant. La Krups YY8125FD (Expresso Full Auto) s’inscrit dans cette lignée, en alliant performance et simplicité. Voici ce qui fait de ce modèle un choix judicieux pour tout amateur de café :

Un broyeur intégré pour un café toujours frais : grâce à son broyeur en acier inoxydable, la Krups YY8125FD moud les grains à la demande, juste avant l’extraction. Cela garantit une fraîcheur inégalée et des arômes intenses, comparables à ceux d’un expresso barista.

: grâce à son broyeur en acier inoxydable, la Krups YY8125FD moud les grains à la demande, juste avant l’extraction. Cela garantit une fraîcheur inégalée et des arômes intenses, comparables à ceux d’un expresso barista. Une pression de 15 bars pour une extraction parfaite : avec une pression idéale de 15 bars, cette machine permet une extraction en profondeur des arômes, créant un expresso riche et équilibré. Le résultat ? Une crème épaisse et une tasse parfaitement infusée.

: avec une pression idéale de 15 bars, cette machine permet une extraction en profondeur des arômes, créant un expresso riche et équilibré. Le résultat ? Une crème épaisse et une tasse parfaitement infusée. Réglages personnalisables : la Krups YY8125FD propose différents réglages de mouture et d’intensité, permettant d’adapter le café à votre goût. Que vous aimiez un expresso fort ou un café plus doux, cette machine s’ajuste à vos envies pour offrir la tasse parfaite.

: la Krups YY8125FD propose différents réglages de mouture et d’intensité, permettant d’adapter le café à votre goût. Que vous aimiez un expresso fort ou un café plus doux, cette machine s’ajuste à vos envies pour offrir la tasse parfaite. Un entretien facile : conçue pour simplifier le quotidien, cette machine inclut un programme de nettoyage et de détartrage automatique, prolongeant ainsi sa durée de vie tout en assurant un goût constant.

: conçue pour simplifier le quotidien, cette machine inclut un programme de nettoyage et de détartrage automatique, prolongeant ainsi sa durée de vie tout en assurant un goût constant. La qualité Krups : à l’origine, Krups est une marque allemande, fondée en 1846 par Robert Krups. Elle est devenue une référence dans le domaine de l’électroménager, notamment grâce à ses balances de haute précision et ses machines à café. En 2001, Krups a été intégrée au Groupe SEB, un leader français du petit électroménager, tout en conservant son identité et son savoir-faire.

PROFITEZ DE -36% sur Amazon

Aujourd’hui, bien que d’origine allemande, Krups bénéficie de l’expertise et de l’innovation du Groupe SEB, ce qui lui permet de proposer des produits de qualité.