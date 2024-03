Le prix de cette machine à laver passe à l’essorage grâce à cette offre de Rakuten

Rakuten fait une super promo : 390€ de moins sur la machine à laver Whirlpool W8 W946WR. Une belle occasion pour renouveler votre lave-linge !

Si vous en avez assez des petits tracas avec votre vieille machine à laver et que vous cherchez un remplacement sans vous ruiner, il y a une super affaire à saisir. Même après la fin des soldes, Rakuten propose une promo sur la machine à laver Whirlpool W8 W946WR. Il s’agit d’un modèle Classe A, idéal pour les familles nombreuses.

Direction Rakuten pour profiter des -390 €

La machine à laver Whirlpool W8 W946WR est en promo : de 849,00€, son prix chute à 488,57€, ce qui vous fait économiser 360,43€ grâce à 42% de réduction. Mais attendez, il y a encore mieux ! Avec le code PRINTEMPS30, profitez de 30€ de réduction supplémentaire.

C’est le moment idéal pour changer votre vieille machine à laver par ce modèle récent, sans dépenser une fortune.

À noter : en plus de l’économie de 390€, la livraison est offerte directement chez vous, sans frais supplémentaires.

Machine à laver Whirlpool W8 W946WR : ça vaut quoi ?

La machine à laver Whirlpool W8 W946WR FR révolutionne le soin du linge avec ses technologies innovantes.

Préservez l’éclat de vos vêtements plus longtemps

Avec le système Autodose Whirlpool, la machine à laver prend automatiquement la bonne quantité de détergent et d’adoucissant nécessaire pour le lavage. Il vous suffit simplement de remplir le réservoir prévu à cet effet : la machine à laver gère le dosage à chaque cycle, vous n’avez donc pas à y penser.

Technologie 6ᵉ sens : pour un lavage plus intelligent

La technologie 6ᵉ SENS a pour but d’optimiser le lavage. Elle ajuste automatiquement l’eau et la température selon la charge de linge et le type de tissu, garantissant ainsi un lavage efficace tout en économisant de l’eau et de l’énergie.

Gardez votre linge frais avec FreshCare+

La technologie FreshCare+ utilise la vapeur et le mouvement du linge après le lavage pour garder vos vêtements frais et sans odeur pendant 6 heures après la fin du cycle. Cela signifie que même si vous oubliez de sortir votre linge tout de suite, il restera frais et moins froissé. Vous avez plus de liberté pour vaquer à vos occupations sans vous soucier de votre linge.

Nettoyage vapeur : doux et efficace pour les peaux sensibles

La technologie Hygiène Vapeur utilise la vapeur pour purifier votre linge en éliminant les bactéries, ce qui est idéal pour les peaux sensibles. Sans utiliser de détergent, juste de la vapeur chaude, elle désinfecte vos vêtements. Recommandée par l’Allergy Association UK, c’est la solution parfaite pour un linge propre et sain.

Rafraîchissement vapeur : vos vêtements comme neufs en 20 minutes

La technologie Steam Refresh redonne vie à vos vêtements en seulement 20 minutes, sans passer par un cycle de lavage complet.

Idéale quand vos habits ont juste besoin d’être rafraîchis, cette option diffuse de la vapeur qui détend les fibres, élimine les odeurs et lisse les plis, le tout rapidement et facilement.

Capacité de charge 9 kg Classe énergétique Classe A Vitesse d’essorage 1400 tours/min Niveau sonore (essorage) 71 dB (A) Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 84.5 / 64.3 cm Poids 83 kg

Bref, c’est sans hésiter une très bonne machine à laver sur le marché qui mérite toute votre attention autant par son aspect écologique, rappelons qu’elle bénéficie de la Classe A, son aspect silencieux et surtout son très bon rapport qualité-prix !