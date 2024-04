N’abimez pas votre machine à laver : 5 gestes « anodins » à ne surtout pas faire

Avant de mettre vos assiettes à la machine à laver, vous avez tendance à les passer sous l’eau ? Et bien, vous avez totalement faux. Si vous voulez éviter de faire exploser votre facture d’eau, suivez nos conseils.

Les lave-vaisselles sont des appareils extraordinaires qui non seulement nettoient efficacement la vaisselle, mais offrent aussi une commodité fortement appréciable (la vaisselle à la main, bof). Pourtant, beaucoup d’entre nous ne les utilisent pas de manière optimale. Voici donc une liste des choses à éviter de faire avec votre lave-vaisselle.

1. Rincer préalablement la vaisselle :

Et oui, rincer la vaisselle peut empêcher l’appareil de fonctionner à pleine capacité, entraînant une consommation inutile d’eau et d’énergie. Mais ce n’est pas là le seul défaut. En effet, une étude de la marque Finish révèle que 39% des Français rincent leur vaisselle avant de l’utiliser dans le lave-vaisselle, une pratique jugée inutile et contre-productive.

Le lave-vaisselle consomme significativement moins d’eau (12 litres) comparé au lavage à la main (42 litres), et le prérinçage augmente la consommation d’eau, entraînant un gaspillage estimé à plus de 22 milliards de litres par an.

Pour un nettoyage efficace sans prérinçage, il est conseillé d’ajouter un peu de liquide de rinçage ou deux cuillères de bicarbonate de soude dans le panier à couverts, ce qui aide à dégraisser et à éliminer les mauvaises odeurs.

2. Ignorer les instructions du fabricant

Chaque lave-vaisselle a ses propres spécificités. Ignorer les recommandations du fabricant sur le chargement et le choix des détergents peut réduire l’efficacité de l’appareil et ainsi vous sortir des assiettes encore sales…

3. Laver des objets non compatibles

Évitez de placer dans le lave-vaisselle de la vaisselle qui n’est pas conçue pour résister aux températures élevées et aux détergents puissants, tels que certains plastiques, le bois, et l’aluminium.

4. Oublier de remplacer le sel et le liquide de rinçage

Ces éléments sont essentiels, surtout dans les régions à eau dure (chargée en ions calcium et magnésium), pour prévenir les dépôts calcaires et améliorer le séchage.

Le risque serait alors de vous retrouver avec des traces blanches sur vos verres et objets transparents… dommage.

5. Utiliser des réglages inappropriés

Choisissez toujours le cycle adapté au type et à la quantité de vaisselle à laver pour éviter le gaspillage d’énergie et garantir un nettoyage efficace.