La machine à café écologique de CoffeeB profite d’une promo inratable

Profitez de 24% de réduction sur la CoffeeB Globe, une machine à café écologique et innovante. Passez au café durable tout en économisant quelques euros !

Envie de savourer un café de qualité tout en respectant l’environnement ? La machine à café CoffeeB Globe est là pour vous. Elle utilise des boules de café 100% compostables, sans plastique ni aluminium. Silencieuse et facile à utiliser, elle se met en veille automatiquement après une minute d’inactivité pour économiser de l’énergie.

Avec son design élégant et ses fonctionnalités pratiques, c’est le moment de passer à une solution plus verte et responsable pour votre café quotidien.

Un café écolo pour moins cher : la CoffeeB Globe à -24%

Actuellement disponible sur le site officiel CoffeeB, la machine à café CoffeeB Globe, est proposée à un tarif de 99.00€ au lieu de 129.00€. Soit une belle réduction de 24%, et 30€ d’économie dans votre poche !

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit CoffeB.

Ajoutez la machine à café dans votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 129.00€, mais vous la paierez 99.00€.

Faut-il craquer pour cette machine à café écologique ?

Lorsque l’on s’intéresse de près à la machine à café CoffeeB Globe, plusieurs points se distinguent :

L’écologie

La CoffeeB Globe utilise des boules de café 100% compostables, ce qui élimine les déchets plastiques et aluminium habituels des capsules. C’est une bonne option pour celles et ceux qui veulent réduire leur impact environnemental.

Le design et l’utilisation

Compacte et moderne, la CoffeeB Globe s’intègre facilement dans toutes les cuisines. fabriquée avec 34% de plastique recyclé, cette machine à café est simple à utiliser grâce à ses boutons clairs et ses indicateurs lumineux.

Un simple coup d’œil sur le réservoir à café transparent vous permettra de compter le nombre de boules à café restantes.

Performance

La machine, chauffant en seulement 22 secondes, est capable de préparer un expresso en environ 1 minute 15 secondes avec une pression de 19 bars.

Petit plus notable, la CoffeeB Globe se met automatiquement en veille au bout d’une minutes d’inactivité afin de ne pas gaspiller de l’énergie inutilement.

L’entretien

Le nettoyage de la CoffeeB Globe est simple grâce à un bouton pour rincer la buse. Le réservoir d’eau de 1,3 litre est facile à remplir et le bac de récupération peut contenir jusqu’à 9 boules usagées, ce qui réduit la fréquence des vidanges.

Choix de Café

La CoffeeB propose huit variétés de boules de café pour répondre à différents goûts et préférences :

Ristretto,

Espresso,

Espresso Forte,

Espresso Bio,

Decaffeinato,

Lungo,

Lungo Forte,

Lungo Bio.

Ces options couvrent les besoins essentiels des amateurs de café en incluant des cafés bio et décaféinés.

Couleur Blanc / Noir Dimensions (L x l x h) 153 x 267 x 373 mm Capacité du réservoir 1,3 litre Pression de la pompe 19 bars Capacité du bac à boules 9 boules de cafés Garantie 2 ans Livraison Gratuite et en 1-2 jours ouvrables

Les plus Écologique

Compacte

Simple d’utilisation

Mise en veille Les moins Un café à la fois

Choix limité de café

En bref, la machine à café CoffeeB Globe est une excellente option pour ceux qui cherchent à allier plaisir du café et respect de l’environnement. Avec une réduction de -24%, c’est une opportunité à ne pas manquer pour passer à une solution de café plus durable.