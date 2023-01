Apple lance des MacBook Pro M2 plus performants

Sans conférence, sans crier gare, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ont été présentés le 17 janvier 2023. Ce sont les premiers appareils connectés d’Apple à proposer les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Ces nouveaux composants permettent, selon la marque à la Pomme, d’améliorer les capacités de ses ordinateurs portables.

Dans un communiqué récent, la firme de Cupertino affirme que ses puces offrent « des performances énergétiques et une autonomie record pour les utilisateurs professionnels ». Prenons ensemble le temps de voir ce que valent vraiment ces nouvelles puces et ces nouveaux ordinateurs.

Quelles améliorations notables pour les MacBook Pro M2 Pro/Max ?

À première vue, les nouveaux MacBook Pro M2 ne semblent pas être différents de leurs prédécesseurs. Leur design reste sensiblement le même. En réalité, c’est à l’intérieur de ces ordinateurs que tout se passe et que les différences se sont. D’un côté, nous avons le MacBook Pro M2 Max qui se veut être l’ordinateur portable le plus puissant de la marque. De l’autre, le MacBook Pro M2 Pro pour un usage qui reste professionnel, mais qui nécessite moins de performances.

Une configuration améliorant de 30 % les capacités des MacBook Pro M2

Grâce à la version la plus avancée de ces nouveaux MacBook, ceux dotés de la puce M2 Max, il sera possible de prendre en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. Chez Apple, la RAM fait partie de la même unité que le processeur, la puce graphique et plusieurs autres composants clés. En proposant un tel seuil, l’entreprise propose aux utilisateurs de ses ordinateurs d’exécuter leurs processus les plus gourmands en mémoire.

Le MacBook Pro M2 Max a donc une mémoire unifiée trois fois plus rapide que celle du M2 Pro de base qui comptait 32 Go de mémoire unifiée. Son processeur graphique (GPU) jusqu’à 38 cœurs et son processeur (CPU) de minimum 12 cœurs permet de montrer jusqu’à 400 Go/s de bande passante. Pour le MacBook Pro M2 Pro, la configuration est un peu moins impressionnante, un CPU de 10 à 12 cœurs et un GPU de 6 à 19 cœurs en fonction des modèles proposent une bande passante jusqu’à 200 Go/s.

Grâce à ces configurations, ces nouveaux MacBook Pro M2 sont 30 % plus performants que leurs prédécesseurs M1 Pro/Max selon les propos tenus par Apple.

Une autonomie jamais égalée selon Apple

L’autonomie. Nous savons qu’il s’agit de quelque chose d’important à vos yeux et la marque à la Pomme le sait également. Avec sa nouvelle gamme d’ordinateurs, l’entreprise promet 22 heures d’autonomie complète, sans recharge. « La plus longue autonomie jamais vue sur un Mac » précise le groupe. Elle assure également que les performances de ses ordinateurs seront inchangées que l’appareil soit branché ou sur batterie.

Il sera possible d’utiliser son MacBook Pro M2 Max/Pro pendant près d’une journée non-stop.

Une connectivité de haut niveau pour un ordinateur portable

Avec une telle configuration, les MacBook Pro M2 Pro/Max sont dotés d’un écran qui suit leur cadence d’exécution. Ces ordinateurs sont dotés d’une dalle Liquid Retina XDR 14 ou 16 pouces fonctionnant jusqu’à 240 Hz en 4K. L’ordinateur est doté d’un port HDMI avec, pour la première, un support d’écran externe 8K en 60 Hz. On retrouve également une webcam d’une résolution 1080p, six haut-parleurs, et plusieurs micros pour assurer toutes ses visioconférences. Enfin, trois ports Thunderbolt 4 assurent la connectique en USB-C.

Un port de charge MagSafe 2 et une prise casque sont également présentes.

Ces nouveaux MacBook Pro seront disponibles à partir du 24 janvier 2023. Il est tout à fait possible de les précommandés afin de les recevoir le jour J. Pour ce qui est des prix :