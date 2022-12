Apple : choisir son MacBook Air en 12, 13 ou 15 pouces, c’est bientôt possible ?

Apple devrait proposer un nouveau modèle de MacBook Air avec un écran 15,5 » pour le printemps 2023. L’analyste Ross Young a annoncé la nouvelle à ses abonnés sur Twitter et plus récemment, c’est Bloomberg qui nous apprend la sortie d’une version plus petite du MacBook Air prévue d’ici fin 2023.

Il y a du nouveau pour les MacBook Air… Il semblerait qu’Apple projetterait de commercialiser un nouveau MacBook Air avec un écran de 15 pouces (entre 15,2 et 15,6 » selon les rumeurs).

Deux tailles d’écran seront donc proposées d’ici au printemps 2023, ce qui présage l’arrêt en production d’anciens modèles, comme l’avait déjà fait le constructeur en 2012 avec son MacBook Pro 17 » et en 2016 avec son modèle 11 ».

Les deux MacBook Air proposés aujourd’hui.

Une gamme aussi fournie que celle du MacBook Pro ?

Ross Young, analyste de la DSCC (Display Supply Chain Consultants), avait annoncé la sortie du MacBook Air 15 » à ses abonnés sur Twitter en mars dernier. L’expert en écran prévoit un début de production pour le premier trimestre 2023 et une commercialisation au printemps 2023. Il avait déjà informé quelques mois plus tôt que la taille actuelle de l’écran du MacBook Air passerait de 13,3 à 13,6 pouces en passant de la puce M1 à la M2. Toutefois, il ne s’agit que de suppositions à ce stade puisque Apple n’a toujours pas confirmé.

BTW, 2023 Apple 15" MacBook/Air will actually be 15.2"… — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Et ce n’est pas tout dans les nouveautés ! Bloomberg indique à son tour que tous les écrans Mini-Led (ou écran LCD) pourraient être remplacés par des OLED pour 2024. Il ne s’agit pas forcément d’une bonne idée quand on sait que les écrans OLED offrent une durée de vie et une luminosité inférieures en comparaison avec les écrans Mini-Led… Autre grosse nouvelle, une version 12 pouces du MacBook Air pourrait également voir le jour d’ici fin 2023 ou début 2024. Ainsi, le MacBook Air devrait être disponible en 3 tailles différentes tout comme le MacBook Pro.

Une alternative qui a ses limites

Aujourd’hui, une seule taille de MacBook Air est proposée et si vous souhaitez un écran plus large, il faudra opter pour un MacBook Pro qui propose des écrans 14 et 16 pouces. Une alternative assez onéreuse puisque les prix du MacBook Pro pour ces tailles d’écran commencent à partir de 2249 euros (contre 1199 euros pour le MacBook Air M1). Ce nouveau MacBook Air 15 pouces se positionne pile entre les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Alors pourquoi la firme de Cupertino se lance-t-elle dans la fabrication de nouveaux écrans XL ? Nous pouvons imaginer que cela réponde à des besoins en travail hybride de plus en plus marqués et un écran plus grand peut aussi être plus pratique pour se passer d’un deuxième écran au bureau. À voir si les utilisateurs y trouveront un intérêt…