Le MacBook Air 13 M2 d’Apple bénéficie d’une grosse réduction chez Boulanger pour la rentrée

Ne manquez pas cette offre chez Boulanger : l’Apple MacBook Air 13 M2 bénéficie de 20% de réduction dès aujourd’hui pour la rentrée.

On le sait, les produits Apple sont rarement en promotion, surtout à l’approche de la rentrée. Mais cette année, le MacBook Air 13 avec la puce M2 est proposé avec une très belle réduction de 20%. C’est une belle occasion pour ceux qui cherchent un ordinateur portable fiable et performant

Que vous soyez un étudiant qui se prépare pour l’année scolaire, un professionnel qui a besoin d’un appareil pour travailler en déplacement, ou quelqu’un qui veut un ordinateur simple à utiliser, ce MacBook Air pourrait bien être ce qu’il vous faut. Avec cette réduction, c’est une bonne affaire pour s’équiper d’un produit Apple à un prix plus accessible.

-280€ sur le MacBook Air 13 M2 chez Boulanger pour la rentrée

Actuellement disponible sur Boulanger, le MacBook Air 13 M2 est proposé à un tarif de 1149.00€ au lieu de 1429.00€. Soit une réduction de 20%, et 280€ d’économies dans votre poche !

Pour vous le procurer, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez le MacBook à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1429.00€, mais vous la paierez 1149.00€.

MacBook Air 13 M2 : un bon plan pour la rentrée ?

Avec la rentrée qui approche, vous cherchez peut être un ordinateur portable performant. Si c’est le cas le MacBook Air 13 M2 se présente comme une option intéressante, surtout avec la réduction de -20%.

Affichage

Le MacBook Air 13″ M2 est équipé d’un écran de 13,6 pouces qui offre une belle qualité d’image pour vos tâches quotidiennes. Que vous regardiez des vidéos, travailliez sur des documents, ou surfiez sur le web, cet écran est agréable à utiliser et vous permet de profiter pleinement de vos activités. La taille de l’écran est parfaite pour un usage polyvalent, tout en restant suffisamment compact pour être facilement transportable.

Performances

Le MacBook Air 13″ M2 est propulsé par la puce M2 d’Apple, qui offre des performances solides pour toutes sortes de tâches. Avec ses 16 Go de RAM, il peut exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement. Que vous soyez étudiant, professionnel, ou que vous l’utilisiez pour des projets personnels, ce MacBook Air est conçu pour répondre à vos besoins quotidiens. Il est parfaitement adapté pour la rédaction de documents, le montage vidéo, la retouche photo et le code.

Connectivité

Le MacBook Air 13″ M2 est bien équipé en matière de connectivité. Il dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4, qui permettent des transferts de données rapides et la connexion de plusieurs périphériques. Le Wi-Fi 6 assure une connexion internet rapide et stable, et le Bluetooth 5.0 permet de connecter facilement vos accessoires sans fil.

Autonomie

Le MacBook Air 13 M2 peut tenir jusqu’à 18 heures en lecture vidéo et environ 15 heures en navigation web, ce qui le rend idéal pour une journée entière de travail ou de cours sans avoir à le recharger. Cette autonomie est particulièrement appréciée par ceux qui sont souvent en déplacement.

M1 vs M2 : les différences

La puce M2 est une version améliorée de la M1. Elle est plus rapide, ce qui la rend meilleure pour gérer des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo ou les applications graphiques. En plus, la M2 consomme moins d’énergie, ce qui aide à prolonger l’autonomie de la batterie.

Ecran 13,6″ (34.54 cm) Résolution 2560 x 1664 pixels Référence du processeur Apple M2 8 CPU Mémoire vive (RAM) 16 Go Stockage SSD 256 Go Garantie 2 ans

Les plus Design,

Puce M2,

Autonomie Les moins Stockage de base limité

Le MacBook Air 13″ M2 est un bon choix si vous cherchez un ordinateur portable performant et facile à utiliser. Il offre une bonne autonomie, un écran de qualité et une expérience audio/vidéo agréable. Avec la réduction de 20%, c’est une belle opportunité pour ceux qui veulent s’équiper d’un appareil Apple à un prix plus accessible.