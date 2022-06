Mac Washing Machine X9 : le logiciel de référence pour entretenir votre Mac

Éditeur de logiciels depuis 25 ans, Intego est notamment connu pour son antivirus multiprimé, VirusBarrier. Avec Mac Washing Machine, vous avez en plus de quoi nettoyer et optimiser votre Mac en toute simplicité.

Intego est un éditeur de logiciels pour produits Apple qu’on peut qualifier d’historique : depuis 1997, ils développent toute une suite de logiciels pour protéger votre Mac et vos appareils iOS et iPad OS des intrusions et autres virus. Intégré à la suite Mac Internet Security, Mac Washing Machine X9 va plus loin et vous permettra de nettoyer en profondeur les fichiers inutiles sur votre machine. On fait le tour de ses fonctionnalités.

Recycler : nettoyez les fichiers inutiles de votre Mac

C’est sa fonctionnalité première : Mac Washing Machine vous permettra de vous débarrasser des fichiers inutiles et indésirables de votre machine. Qu’il s’agisse des fameux fichiers de cache et temporaires, des historiques, des fichiers de langues que vous n’utilisez plus ou de votre dossier de téléchargement, le logiciel vous allégera de plusieurs gigas et quelques secondes. Ici, aucune donnée personnelle n’est concernée, donc vous pourrez avoir l’esprit tranquille et le Mac plus léger.

Doublon : la chasse aux doubles

Vous ne le savez peut-être pas, mais il peut arriver que vous ayez des fichiers en double qui prennent une place considérable sur votre ordinateur Mac. Ils peuvent être le résultat de téléchargements multiples, de cohabitation entre dossiers locaux et cloud ou tout simplement de doublons dont vous n’avez pas du tout conscience. Mac Washing Machine vous permettra de détecter tous ces fichiers dont vous n’avez clairement pas besoin, surtout s’ils sont volumineux. L’outil vous permettra notamment de décider des critères de suppression pour avoir le contrôle total.

Organiser son bureau : pour un bureau et un dock propre

Enfin, pour les plus soucieux du rangement, Mac Washing Machine vous aidera à organiser votre bureau ainsi que votre Dock. Si vous êtes du genre à littéralement cacher votre fond d’écran avec des dizaines d’icônes, le logiciel pourra les organiser automatiquement dans les différents dossiers Images, Documents et Vidéos de votre Mac. Vous pourrez aussi faire du ménage dans votre Dock et afficher la liste de vos applications les plus utilisées afin de les y ajouter.

Dernière fonctionnalité : les dossiers intelligents vous permettront d’ajouter des dossiers selon certains critères dans la barre latérale de votre Finder. Vous pourrez ainsi accéder rapidement à toutes les vidéos présentes sur votre Mac, ou bien tous les documents PDF, etc. Pratique si vous n’avez pas l’habitude de ranger vos fichiers manuellement selon leur format.

Mac Washing Machine est compatible avec la toute dernière version de macOS 12 ainsi qu’avec tout type de Mac, qu’il soit doté de processeurs Intel ou M1/M2. Vous pouvez utiliser l’application séparément ou de manière intégrée à la suite Mac Premium Bundle X9.