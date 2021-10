Lynx, un nouveau casque de réalité augmentée et virtuelle français

La start-up française Lynx a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour son casque de réalité virtuelle et augmentée. On vous présente ce nouvel appareil qui présente de sérieux arguments pour séduire le grand public.

Lancé le 5 octobre 2021 sur Kickstarter, le projet Lynx R-1 a déjà atteint et même largement dépassé ses objectifs. A l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 450.000 euros ont été récupérés sur un objectif initial de 300.000 euros. Alors que vaut vraiment ce projet de casque de réalité mixte, à la fois réalité virtuelle et augmentée ? On décortique pour vous les informations déjà disponibles sur ce nouveau modèle.

C’est quoi le casque Lynx R-1 ?

Lynx est un projet qui a initialement été annoncé au mois de février 2020. A l’époque, on parlait d’un casque à 1.500 dollars, pensé pour les entreprises et les professionnels. Cependant, en juillet 2021, Lynx a annoncé un changement radical de stratégie en visant un public plus large. Pour réduire les coûts et ainsi devenir compétitif, le système d’eye-tracking a été retiré.

Désormais, on trouve donc une campagne de financement sur Kickstarter ici, avec un objectif initialement fixé à 300.000 euros. Au total, la somme de 450.000 euros a déjà été recueillie alors que l’opération va se poursuivre jusqu’au 9 novembre. On peut donc imaginer que les 745 contributeurs qui soutiennent déjà ce projet de casque de réalité virtuelle et augmentée vont être rejoints par d’autres dans les prochaines semaines.

Quelle est la fiche technique de ce casque AR/VR ?

Le casque de réalité virtuelle et mixte Lynx est équipé d’un processeur Snapdragon XR2. Celui-ci est bien connu des amateurs du genre puisqu’il équipe aussi l’Oculus Quest 2 et le HTC Vive Focus 3. Il en tire cependant visiblement des meilleures performances. En effet, pour ce qui est de la réalité augmentée, on trouve des caméras couleurs haute résolution. Ce sont ces images qui sont ensuite affichées sur les écrans du casque avec la méthode « pass-through ». Sur les deux autres modèles, c’était une vision en basse définition et surtout en noir et blanc.

Deux caméras frontales en noir et blanc assurent le positionnement dans l’espace. Un module Ultraleap est mis à contribution pour le suivi des mains et l’interaction. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de payer un peu plus (voir plus bas) pour des contrôleurs 6DoF. Ceux-ci sont produits en partenariat avec FinchShift et sont équipés d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour permettre le suivi.

La résolution proposée par le Lynx R-1 est de 1600 x 1600 dans chaque œil avec un rafraîchissement de 90 Hz sur les écrans LCD. Le FOV est de 90° et est présenté comme étant très net grâce à des optiques catadioptriques. On trouve aussi 6 Go de RAM sous le capot de cette machine avec 128 Go de stockage. Quatre microphones permettent la capture sonore. Des caractéristiques plutôt premium, à même de séduire un nombre conséquent de clients ?

Lynx R-1 se veut une alternative à l’Oculus Quest 2

Stan Laroque, le créateur de Lynx cherche d’ailleurs clairement à le positionner comme une alternative à l’Oculus Quest 2 de Facebook. A l’image d’une large partie du secteur, il tente visiblement de séduire les laissés pour compte de l’entreprise de Mark Zuckerberg ou de ceux qui n’aiment pas la technologie trop intrusive ou contrôlée de Facebook. . Dans ce registre, il appuie notamment deux arguments forts. Ainsi, la plateforme sera ouverte d’un point de vue matériel (accès aux caméras) et logiciel. Aucun abonnement ne sera nécessaire, ni de système de distribution centralisé. Il s’agit d’une version modifiée d’android.

Pour ceux qui préfèrent un usage en réalité virtuelle, il est possible d’ajouter un cache amovible qui bloque ainsi la lumière en vision périphérique. Indispensable pour profiter d’une expérience réellement immersive. Ce casque est censé être autonome, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de le connecter à un ordinateur. Mais vous pourrez le faire afin de profiter de certaines applications qui se révèlent un peu trop gourmandes en ressources. C’est notamment le cas pour SteamVR. Il sera alors connecté en Wi-Fi 6.

Combien vaut le casque de réalité mixte Lynx R-1 ?

A l’heure actuelle, plusieurs prix sont encore disponibles pour le casque de réalité virtuelle et augmentée Lynx. Ainsi, entre européens ou non-européens, le prix n’est pas le même, notamment en raison des frais de port mais aussi de la TVA.

Vous pouvez souscrire en « Early Bird », les premiers soutiens. Il faudra dans ce cas dépenser 530 euros. En revanche, ce casque ne vient pas avec les contrôleurs. Le second prix, concerne l’édition limitée du casque, qui est disponible à un prix de 745 euros avec une façade entièrement transparente. Un troisième prix est disponible en Europe, au prix de 950 euros. C’est destiné aux professionnels qui ont ensuite le droit de revendre le casque et bénéficient aussi d’un soutien technique plus poussé. Enfin, vous pouvez aussi acquérir pour 999 € deux modèles du casque de réalité mixte Lynx. Si vous faites un achat groupé, il est possible d’acquérir 5 casques pour 2499 €. Pour les soutiens acharnés de l’entreprise, un pack à 4.999€, comprenant un casque et une rencontre avec l’équipe est aussi proposé.

Faut-il investir dans le casque de réalité virtuelle et augmentée ?

Investir dans une opération de financement participatif sur un site comme Kickstarter représente toujours un certain risque pour les internautes. Si de nombreuses opérations sont un succès, d’autres se révèlent de terribles échecs.

Sur le papier, le casque de réalité mixte et virtuelle Lynx propose une offre technologiquement intéressante avec une fiche technique séduisante. Il sera bien sûr nécessaire de tester de façon détaillée cet équipement pour s’en assurer ultérieurement. En clair, vous prenez un risque avec un achat de ce type ,mais celui-ci reste toutefois mesuré. Par ailleurs, au vu de sa fiche technique, ce casque ressemble à un bon investissement sur le papier.

Quand sera disponible le casque Lynx R-1 ?

Bien sûr, c’est une question essentielle pour de nombreux consommateurs. Si vous participez aujourd’hui au financement de ce casque sur Kickstarter, quand pourrez-vous le recevoir ? A la différence d’un achat dans le commerce, sur la plateforme de financement participatif, on adhère avant tout à un projet, à un concept. Un long délai est donc parfois pour que le produit soit ensuite disponible pour les investisseurs.

Dans le casque du casque de réalité augmentée et virtuelle Lynx, son créateur annonce une livraison prévue au mois d’avril 2022, tant pour les contrôleurs que pour le casque en lui-même. On parle donc d’un délai d’attente de six mois. Attention toutefois, avec le financement participatif, les délais peuvent parfois être plus long qu’annoncés.