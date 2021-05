Les Google Glasses sont les lunettes de l’avenir. À les voir, on les prendrait pour une paire tout ce qu’il y a de plus banal. En vérité, bon nombre de fonctionnalités innovantes et futuristes se cachent derrière cette apparente normalité. Dispositif de réalité augmentée, logiciel Android, applications orientées sur la santé : bienvenue dans la peau de James Bond ! Les Google Glasses ont été prototypées pour la première fois en 2013 par le géant de la Mountain View. Aujourd’hui, elles ont le potentiel pour devenir un assistant de travail très prisé. En effet, une utilisation intelligente d’un tel instrument pourrait améliorer votre productivité, en hiérarchisant davantage et traitant mieux toutes les informations que vous recevez dans la journée. Pour ceux qui voudraient plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre top des lunettes connectées. Pour les autres, on passe dès maintenant aux présentations !

Qu’est ce que les Google Glasses ?

Les “Google Glasses” sont un véritable petit rêve technologique, que développe avec patience la célèbre firme de la Silicon Valley. L’ambition est d’en faire une sorte de mini-ordinateur portable doté d’un écran transparent. L’idéal est de vous assurer une liberté totale de mouvements tandis que vous accomplissez diverses tâches essentielles de votre to do list du jour. Elles sont donc pensées comme un outil de travail destiné à faciliter les missions de nombreux corps de métiers.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 212 mm x 57 mm x 29 mm

Poids : 46 g

Processeur : Snapdragon XR1

Caméra intégrée

Micros : 3

Mini écrans numériques

Champ de vision : 83°

Connectivité : Bluetooth ou WiFi

Écouteur branché en mini-USB sur la branche droite

Pavé tactile sur la branche gauche

Le puissant processeur Snapdragon XR1 de Qualcomm, permet d’augmenter les performances des Google Glasses. Dans le même temps, il allonge leur autonomie en réduisant le phénomène de chauffe constaté sur le premier modèle.

Bref historique d’une paire de lunettes à la recherche d’un avenir plus net

Le chantier des Google Glasses a débuté via le projet Explorer, lancé en 2012 par le Google X Lab, afin de doter des lunettes d’un module de réalité augmentée. Bien que partiellement abouti, le premier prototype a été considéré comme l’une des plus importantes révolutions du XXIe siècle. Ce sont d’ailleurs Sergey Brin et Larry Page, les cofondateurs de Google eux-mêmes, qui l’ont imaginé. Notons qu’en juillet 2013, deux chirurgiens équipés de Google Glasses ont pu filmer et partager les images d’une séance au bloc opératoire.

Toutefois, en 2015, cette incroyable innovation voit son élan stoppé net. Les prix exorbitants de fabrication et de vente des Google Glasses démotivent même les plus férus de technologie. De plus, le manque évident d’applications compatibles avec les lunettes connectées altère la curiosité d’éventuels acheteurs. Ainsi les magasins Google Glass ferment leurs portes et la production est arrêtée. L’entreprise souhaite alors se lancer dans une refonte générale.

En 2017, un nouveau modèle de Google Glass voit le jour : les “Google Glass Enterprise Edition”. Un modèle issu d’un programme totalement expérimental, testé par la firme Boeing. Puis une nouvelle version, les “Google Glass Enterprise Edition 2” a été mise sur le marché en mai 2019. Plus performante et autonome que le précédent modèle, elle s’adressait avant tout au milieu entrepreneurial, tandis qu’était laissée de côté une éventuelle déclinaison BtoC.

Des lunettes connectées : comment ça marche ?

L’innovation phare des lunettes connectées, c’est bien évidemment la réalité augmentée. Cette technologie consiste en l’ajout d’un contenu numérique à un environnement réel. Ainsi vous pouvez voir défiler en 3D diverses interfaces depuis les écrans transparents. Elles affichent des données ou objets numériques permettant de résoudre rapidement un problème. Les images en superposition virtuelle matérialiseraient en un temps record la suggestion de solutions alternatives à certaines problématiques particulièrement délicates. À terme, l’idée est d’interagir entre professionnels d’un même secteur afin de travailler de concert sur l’étape-clé d’un projet. Par exemple, votre chef de chantier est au Japon mais vous devez lui partager une information en salle des machines à Berlin. Rien de plus facile grâce aux Google Glasses.

D’ailleurs, elles fournissent aux professionnels une assistance vocale visible, conçue pour être portée toute la journée grâce à son profil léger et confortable. Un excellent outil de communication, en somme capable d’associer l’image et le son, à la manière des terminaux d’aujourd’hui que nous utilisons encore avec nos mains. L’on conçoit donc facilement que le domaine de la santé, souvent exposé à des situations d’urgence et d’insécurité, puisse tirer profit d’un tel moyen de communication. Enfin, vous pouvez prendre des photos en les cadrant simplement avec vos doigts, en entourant le sujet de vos mains. D’un geste simple, l’utilisateur modifie le format du cadre de l’image en fonction de l’écartement de ses doigts, et de la forme adoptée.

Avantages des lunettes connectées de Google : quels sont les points forts ?

Tout l’éventail des applications Google est disponible car cette deuxième édition a été pensée avec “Android Open Source Project 8.1”. Vous trouverez donc, entre autres :

Google Meet

Hangout

Maps

Agenda

Youtube

Photos

Google Latitude

À la manière d’une montre connectée, vous aurez également accès à des fonctionnalités comme la reconnaissance vocale “Ok Glass …”, à un GPS, ainsi qu’à tous vos messages, photos et e-mails. Google propose également de nouvelles applications en open source, mais également des échantillons de codes. En effet, ces derniers ont vocation à encourager les développeurs dans la création de programmes adaptés à ce type d’appareil ultra-sophistiqué.

Un design au style prononcé

D’un point de vue design, les Google Glasses ont reçu un traitement des plus soigneux. Premier point, et pas des moindres : grâce à un partenariat avec des marques telles que Ray-Ban, Persol et Oakley, on trouve une petite variété de montures pas piquée des hannetons. La collection Titane propose quatre types de montures légères en titane avec deux styles de torsion. Ainsi, Google a réussi à se rapprocher d’une monture de lunettes classique qui passe partout.

Quel futur pour les Google Glasses ?

Aujourd’hui, Google poursuit ses travaux et continue de tester ses lunettes avec l’aide d’une cinquantaine de partenaires, dont Boeing, Volkswagen ou encore GM, afin de proposer toujours mieux. La firme est en effet réputée pour toujours s’appuyer sur un partenaire expérimenté pour lancer des produits novateurs. Les Google Glass Enterprise Edition 2 sont toujours en vente et les entreprises montrent un intérêt croissant pour ce type d’équipement. D’ici peu Google Glasses pourraient apporter au milieu professionnel une nouvelle manière de travailler avec des équipes présentes partout sur le globe. En outre, les lunettes connectées sont considérées comme un futur objet du quotidien qui deviendra tout simplement indispensable. Attention toutefois à la concurrence, dont vous découvrirez un aperçu dans notre dossier lunettes connectées !

Prix des Googles Glasses en 2021

À son apparition, l’acquisition des Google Glass Enterprise Edition 2 était compliquée. Vous deviez avoir, en tant qu’entreprise, un partenariat signé avec Google. Aujourd’hui sa vente s’est ouverte à tous les professionnels. Ainsi, vous pourrez vous procurer ce nouveau modèle pour 999 $ (≈ 817€), soit un rabais de 35% par rapport aux Google Glasses de 2012.

Le saviez-vous ?

Bien que le concept semble frôler la science-fiction, les lunettes connectées ne relèvent plus d’une technologie simplement émergente. On les maîtrise assez pour en faire un véritable vivier d’innovations, dont beaucoup s’appliquent au secteur de la santé. Tout cela intéresse déjà d’autres acteurs, ce qui promet une concurrence musclée !

Des fonctionnalités utiles pour pallier certains problèmes de santé

Des applications médicales avancées font régulièrement leur apparition afin d’enrichir l’expérience proposée par les Google Glasses. En voici quelques-unes :

“Glass Autism”, une application pour aider les enfants autistes

Les Google Glasses sont utilisées afin de venir en aide aux enfants autistes. Le projet « Glass Autism » a été lancé par une équipe de chercheurs en médecine de l’Université de Stanford. Grâce à la réalité virtuelle, les enfants autistes apprennent à reconnaître et maîtriser leurs émotions. Ce processus avancé passe par l’identification des signes émotionnels des personnes proches de l’enfant. Celui-ci apprend alors à mieux cerner les émotions sur le visage d’une personne, afin d’adapter son comportement en conséquence. De quoi faciliter l’interaction et améliorer les capacités d’apprentissage. En outre, un programme intelligent favoriserait la détection de l’autisme chez l’enfant, plus tôt que de coutume.

Sign for Glass, une application pour apprendre la langue des signes

L’application Sign for Glass a été pensée par Chara Kelley et permet d’apprendre la langue des signes. Cette application, disponible sur les Google Glasses, sert à découvrir et à assimiler les gestes de la langue des signes à partir d’un large éventail de vidéos. Grâce aux lunettes, vos mains conservent une autonomie totale pour les reproduire en temps réel.

Augmedix, une application pour favoriser les relations médecin – patient

Augmedix est une application spécialement conçue pour les lunettes connectées de Google. Cette fonctionnalité permet aux médecins de gagner en efficacité et de faciliter les démarches administratives. Augmedix pourrait donc s’avérer particulièrement utile aux chirurgiens et médecins devant saisir d’importantes données et consulter des dossiers médicaux. Ce genre de tâches expédiées grâce aux Google Glasses, le médecin pourrait avoir le temps d’établir un meilleur lien avec ses patients, à travers un échange privilégié. Du moins, on l’espère !

Les lunettes connectées Google Glass ont de sérieux concurrents

Beaucoup de prototypes plutôt convaincants fleurissent hors du champ d’action de Google. Pour tout connaitre des concurrents des Google Glasses, rendez vous sur notre dossier des meilleures lunettes connectées. Vous découvrirez les meilleures innovations de lunettes connectées avec Vuxit, Microsoft ainsi que les Snap Spectacles !