Efficacité des lunettes anti-lumière bleues : les résultats de cette nouvelle étude surprennent

Dans une étude, des scientifiques recommandent à la population de ne pas porter de lumière anti-lumière bleue. Ces lunettes sont pourtant connues pour bloquer les rayons lumineux qui seraient à l’origine de certaines fatigues oculaires.

Très utilisée par les joueurs de jeux vidéo passant plusieurs heures devant un écran, mais aussi par les personnes travaillant quotidiennement devant un ordinateur, les lunettes anti-lumières bleues sont présentées comme un incontournable. Néanmoins, aucune étude jusqu’à présent ne faisait état de ce fait, du moins jusqu’à aujourd’hui, où leur efficacité vient d’être remise en cause…

Retrouvez aussi : la première lampe LED sans lumière bleue signée Xiaomi

Des lunettes inutiles ?

Selon les travaux de plusieurs chercheurs de l’Université de Melbourne, en Australie, les lunettes à filtre anti-lumière bleue ne serviraient à rien. L’ensemble de leur étude a été publié sur Cochrane. Laura Downie, professeur dans cette même université, spécialisée en optométrie, s’est exprimé à ce sujet :

« Il est pour l’instant incertain que ces lunettes participent à l’amélioration du sommeil ou à la qualité de la vision, aucune conclusion n’a pu être tirée concernant les effets sur la santé de la rétine à plus long terme ».

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont fait appel à 619 participants et à 17 cliniques répartis dans 6 pays différents. Chacun ont fait des essais dans le but d’évaluer les effets néfastes de la lumière bleue et l’atténuation de leur nocivité grâce à un filtre jaune, anti-lumière bleue.

La lumière bleue est connu pour provoquer plusieurs effets secondaires indésirables.

Chez les participants, plusieurs caractéristiques ont été évaluées, comme l’acuité visuelle, le seuil critique de fusion du papillotement, la fatigue visuelle, la sensation d’éblouissement, allant même jusqu’à juger de la qualité du sommeil de ces participants. Ils ont ensuite été dispatchés dans deux groupes différents : ceux avec des lunettes anti-lumière bleues et ceux avec des lunettes normales.

Dans un autre registre, les lunettes connectées ont l’habile particularité de mélanger écran et dispositif visuel.

Mais alors, pourquoi certains opticiens, si ce n’est tous, affirment que les lunettes anti-lumière bleue relèvent du miracle ? En fait, l’idée générale consiste à dire que la lumière bleue est à l’origine de la fatigue oculaire et perturberait, entre autres, notre sommeil, tout en provoquant des céphalées. Ainsi, certains scientifiques assurent que l’utilisation d’un filtre jaune permet de filtrer cette lumière afin qu’elle n’atteigne pas notre rétine, et ne provoque pas à la longue ces effets indésirables.

Avec l’âge, la macula, la zone de la rétine qui offre la meilleure acuité visuelle, a tendance à être moins performante. La lumière bleue n’aiderait pas à la préserver.

Sur un cercle chromatique, le bleu qui est présent entre 380 et 450 nanomètres sur le spectre des rayons visibles par l’œil nu, se situe en face du jaune et de l’orange, présent aux alentours de 580 nanomètres. On dit que ces deux couleurs sont complémentaires.

Utiliser un verre de couleur jaune ou orange permettrait, selon les opticiens, de « filtrer » la couleur bleue, celle qui est la plus massivement émise par les écrans d’ordinateur, de télévision et de smartphones. Ainsi, certains ont eu l’idée de concevoir des verres jaunes, qu’ils ont adossés aux montures traditionnelles.

Les conclusions des scientifiques…

Malgré le faible nombre de participants, et la courte durée d’expérience, allant d’une à cinq semaines selon les cliniques, les scientifiques auront réussi à tirer quelques conclusions de leurs expériences. Ainsi, les lunettes anti-lumière bleue ne réduisent pas les principaux effets secondaires dues au prolongement de la durée d’utilisation d’un écran, à savoir la fatigue oculaire et le mal de tête.

Pour ce qui est de la qualité du sommeil, les cliniques à l’origine des différentes études ne sont pas d’accord. Six d’entre elles suggèrent que les lunettes munies d’un filtre anti-lumière bleue améliorent la qualité du sommeil, tandis que trois autres affirment que cela n’apporte aucun bénéfice.

La qualité de votre sommeil peut être améliorée grâce à un meilleur oreiller, à un masque de nuit adapté, ou par l’utilisation d’innovations diverses et variées.

Si ces lunettes n’ont pas trop d’intérêt, que faire pour éviter de subir leurs effets indésirables, qui se manifestent très souvent ? Les chercheurs australiens conseillent aux gamers et autres travailleurs d’éviter de travailler sur un ordinateur portable et d’utiliser un grand écran, et de s’éloigner le plus possible de celui-ci.

Ils invitent également les joueurs à prendre des pauses à chaque heure pour se lever et regarder loin devant soi, afin de permettre aux yeux de se reposer et de retrouver un clignotement normal.