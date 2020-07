Une application et une visibilité maximale

La start-up Lumos Helmet a lancé sur le site Kickstarter Lumos Ultra, un casque de vélo innovant 2.0 destiné à rendre les trajets urbains plus sûrs pour tout le monde. On fait les présentations.

Avec le développement du vélo électrique ou pas, notamment pour répondre aux nouvelles conditions sanitaires, la route peut aussi devenir plus dangereuse. La prévention joue alors un rôle crucial et c’est là-dessus que veut jouer le casque Lumos Ultra.

Lumos Ultra, un casque qui a un très grand succès

Difficile de ne pas parler de très gros succès de la plateforme de crowdfunding quand on évoque Lumos Ultra. Financé seulement quatre minutes après sa mise en ligne, il compte désormais sur le soutien de près de 25 000 personnes et a récupéré près de 3 millions de dollars de financement. Pourquoi un tel succès ? Tout d’abord, parce que c’est déjà l’entreprise qui avait fait le casque connecté Matrix. Ce nouveau modèle, au design presque simpliste, propose un double système d’éclairages. Au programme, un phare à l’avant et des clignotants à 360° contrôlables en bluetooth depuis une Apple Watch ou une télécommande.

L’application iOS et Android permet aussi de régler les modes d’éclairages ou les clignotants du casque connecté. L’idée est de pouvoir être particulièrement visible sur la route, mais aussi de pouvoir communiquer visuellement avec les autres usagers de la route, une véritable nécessité à l’heure de partager les infrastructures. D’autant plus nécessaire qu’un cycliste, même en portant un casque, reste très vulnérable en cas d’accident.

Un prix qui est raisonnable

Combien vaut le casque Lumos Ultra ? Dans le cadre du financement participatif sur Kickstarter, il est encore possible de l’acquérir à un prix qui reste relativement raisonnable, à savoir 79 dollars ou 109 dollars si vous souhaitez véritablement appuyer le projet. Si vous roulez en couple, deux casques Lumos Ultra peuvent être acquis à partir de 155 dollars. Si les livraisons sont prévues à partir du mois de novembre 2020, il faut pour l’instant rejoindre… la liste d’attente ! Il faudra donc désormais prendre son mal en patience. On peut parier que cela ne devrait pas trop durer !

Lumos Ultra a de la concurrence

À noter tout de même que Lumos Ultra n’est pas un modèle inédit en son genre. En 2019, la start-up Cosmo Connected a dévoilé trois casques pensés pour les nouvelles mobilités. « Cosmo Urban », « Cosmo City » et « Cosmo Road », vendus de 99 à 139 euros. Au programme, une visière solaire, des oreillettes amovibles, ou encore des systèmes de clignotants et de détection de chute.