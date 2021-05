YouTube est devenu La plateforme incontournable pour voir ou partager des vidéos. Des estimations indiquent que près d’un internaute sur deux consultent le site une fois par jour. Connaissez vous l’histoire du logo YouTube ?

YouTube est mondialement connu des internautes et son logo est reconnaissable au premier coup d’œil. L’idée de base était de faire un site de rencontre où les utilisateurs postaient non pas des photos mais des vidéos. Rapidement, les concepteurs se sont aperçus que les utilisateurs n’avaient pas besoin d’un site de rencontre en vidéo mais bel et bien d’une plateforme de partage de vidéos. Voici tout ce que vous devez savoir sur le logo YouTube, son histoire, son évolution, sa signification mais aussi des liens pour télécharger le logo YouTube dans différents formats.

Quelle est la signification du logo YouTube

Le nom YouTube vient de You et Tube. Le choix de You est assez évident pour un site de rencontre. L’utilisation de Tube est cependant incompréhensible pour la majorité des personnes. Il fait référence aux tubes cathodiques utilisés autrefois dans les téléviseurs et les écrans informatiques. Le rectangle rouge dans lequel est inscrit « Tube » est donc une référence à ces écrans cathodiques qui avaient cette forme un peu arrondie autrefois.

Histoire et date de création du logo YouTube

Lancé en 2005 avec le site de rencontre avec vidéos, le logo YouTube était simple et divisé en trois avec You écrit en noir et Tube écrit en blanc dans un rectangle rouge aux contours arrondis. Le logo original ajoutait aussi « Broadcast Yourself » ce qui signifie diffusez-vous. C’était évidemment une référence au site de rencontre en vidéo. Ce texte a ensuite rapidement été retiré lorsque le site s’est transformé en une plateforme de partage vidéo pour ne plus représenter que « You » et « Tube ». Notez que la police de caractères utilisée pour le logo YouTube est « Alternate Gothic ».

Evolution historique du logo YouTube

En 2011, le logo les couleurs ont été quelque peu modifiées. Le noir de « You » est devenu un peu plus sombre ainsi que le rouge du rectangle devenu plus mat. Le mot « Tube » est devenu, lui-aussi, un peu plus sombre. L’ensemble donnant un aspect plus sérieux.

En 2013, la palette de couleurs redevient un peu plus claire. Cependant, la partie rouge du logo est désormais plus plate et minimaliste. Dans cette version, la partie « Tube » n’a plus de contour ni d’ombre. Elle semble unie et simple, mais elle est devenue aussi plus forte et élégante en même temps.

En 2015, la refonte du logo YouTube rend de nouveau le rouge un peu plus sombre. L’emblème du site donne un sentiment plus sérieux et exquis à la fois.

En 2017 intervient enfin un changement notable dans le logo YouTube. Le rectangle rouge passe à gauche et enferme un triangle blanc. Le mot YouTube est désormais joint en noir mais toujours avec une majuscule sur « You » et une sur « Tube ». C’est ce logo qui est toujours utilisé de nos jours.

Que représente l’emblème du logo YouTube ?

Initialement, le rectangle rouge était une représentation symbolique d’un écran cathodique. Il s’agissait donc d’un Tube dans un tube cathodique. Il est toujours présent mais le triangle blanc est connu de tous comme étant le sigle de « Lecture » des lecteurs vidéo depuis l’apparition des premiers magnétoscopes. L’actuel logo fait donc référence au lancement d’une vidéo dans un écran.

A quoi ressemble l’icône de l’application YouTube

L’icône de l’application YouTube se contente de reprendre le rectangle rouge aux bords arrondis et le triangle blanc symbolisant la touche « lecture ». Une version en noir et blanc est aussi disponible ainsi qu’une version monochrome inversée.

Les icônes YouTube

Quel symbole pour la couleur du logo YouTube ?

Le logo YouTube est le seul média social à utiliser le rouge et pas n’importe quel rouge puisqu’il s’agit d’un rouge vif, similaire à celui des pompiers. Le choix du rouge est donc pour attirer l’attention et se différencier des autres applications. Il le rend d’ailleurs tout de suite reconnaissable entre diverses icônes d’applications sur un smartphone. Le code couleur du rouge du logo YouTube est #FF0000, le presque noir est #212121 et le blanc #FFFFFF.

PSD, PNG, JPG… le logo est-il différent ?

Les différents formats d’image n’apportent guère de différences si ce n’est en terme de résolution et de transparence. Il est possible de trouver le logo YouTube sur une page du site officiel. La plateforme de partage de vidéos indique toutefois qu’il n’est pas possible d’utiliser le logotype comme bon vous semble. Des règles strictes ont été établies sur cet utilisation. Un accord doit être obtenu pour l’utilisation de la marque YouTube via un formulaire en ligne.

Le géant américain interdit par ailleurs toute modification du logo, redimensionnement ou changements de couleurs ainsi que son insertion dans une phrase.

Vous pouvez télécharger le logo YouTube officiel gratuitement en PNG, EPS ou AI ici. Des versions monochromes sont aussi disponibles. Vous y trouverez aussi des versions de l’icône YouTube en couleur ou en monochrome et monochrome inversé sur la page de la marque. La version JPG n’est pas disponible sur le site mais nous vous l’offrons ci-dessous.

Téléchargement de l’icône vectorielle YouTube

Le Logo YouTube et l’icône vectorielle de la marque sont aussi disponibles sur la page de la marque. Notez que les même restrictions d’usage sont valables pour les versions vectorielles du logotype et de l’icône.