Dans le monde des réseaux sociaux, Twitter s’est fait, depuis 2006, une place de choix avec son format de microblogging. La marque est désormais connue à travers le monde mais connaissez vous l’histoire et l’évolution du logo Twitter ?

« Twitter n’est pas l’oiseau. L’oiseau est Twitter ». C’est ainsi que Doug Bowman, le directeur de la création de l’entreprise, a présenté le nouveau logo de la marque en 2012. L’oiseau bleu est devenu extrêmement populaire et instantanément reconnu par des millions de personnes dans le monde. Voici toutes les particularités du parcours du logotype ainsi que l’identité propre à la marque Twitter. Vous trouverez aussi tous les liens pour télécharger le logo dans différents formats.

Quelle est la signification du logo Twitter

Le logo Twitter représente un oiseau. Un choix qui peut paraître curieux pour une application de microblogging mais qui s’explique en fait assez facilement. L’oiseau reflète effectivement l’essence des microblogs en ligne. « Twitter » ressemble beaucoup à « tweet », qui est l’onomatopée du son émis par les oiseaux en anglais. L’oiseau symbolise aussi la liberté d’action et les possibilités infinies. Dans l’imaginaire collectif, les messages courts sont ainsi transmis aussi vite que les oiseaux volent.

Histoire et date de création du logo Twitter

Le tout premier logo Twitter date de 2006. Il s’agissait en fait d’un design très simple et très épuré. Il ne contenait que le nom de la société écrit dans une police bleue sur un fond blanc. En 2010, alors que Twitter devenait de plus en plus populaire, le moment était venu d’adopter un nouveau symbole d’entreprise en adoptant l’oiseau bleu. L’entreprise a alors acheté un dessin d’oiseau sur iStock pour la somme de… 15 dollars. Le dessin a été réalisé par Simon Oxley qui n’aurait jamais imaginé que son illustration serait aussi connue à notre époque. La plateforme se prenant une généreuse commission, le designer n’aurait touché, en réalité, que 6 dollars pour ce dessin !

Malheureusement pour l’entreprise, il s’est avéré que l’image achetée sur iStock ne pouvait pas être utilisée en tant que logo. Aussi, Twitter a dû engager une équipe de designers qui ont redessiné un nouvel oiseau à partir de l’image achetée sur iStock. L’oiseau a ainsi servi de logo à l’entreprise pendant deux ans. Notez qu’il existe quelques anecdotes intéressantes sur le logo Twitter. L’oiseau du logotype a été effectivement été surnommé « Larry » à ses débuts. L’équipe faisait référence au joueur de basket-ball Larry Bird (Bird signifie oiseau en anglais). Désormais, l’oiseau du logotype n’a pas de nom. Il est simplement appelé « Twitter ».

Evolution historique du logo Twitter

En 2006, le logo Twitter n’était donc qu’une simple écriture. En 2010, l’oiseau Larry a été adopté et placé à côté du nom de l’entreprise assurant ainsi une transition compréhensible. En 2012, Twitter étant devenu un nom familier, il a été décidé de supprimer le nom de la marque de l’emblème. Il a aussi été décidé de rendre l’oiseau plus dynamique et expressif en le modifiant quelque peu. Les designers se sont alors inspirés d’un colibri et ont créé des centaines d’oiseaux de tailles et de proportions différentes. Notez que l’image qui a finalement été retenue pour le logo final par l’entreprise est composée de 15 cercles. Ces formes circulaires permettent d’ajouter une sensation d’harmonie au logo et transmettent aussi l’idée de liberté d’expression.

Que représente l’emblème du logo Twitter ?

Simplicité aux débuts avec un design minimaliste et polyvalent. Simplement le nom de la marque a permis de la faire connaître auprès du public. Une fois que Twitter a constaté que son entreprise s’est suffisamment implantée, la firme américaine a décidé d’utiliser un symbole, l’oiseau bleu. Des millions d’utilisateurs voient le logo Twitter sur des sites Web mais aussi des blogs, des forums, des plateformes sociales, etc. Aussi, pour que l’entreprise soit davantage reconnue instantanément, elle a décidé d’exposer son identité de marque à un large public en ne retenant que l’oiseau bleu.

A quoi ressemble l’icône de l’application Twitter

L’icône de l’application Twitter représente l’oiseau symbole de la marque bien évidemment. Il est représenté en blanc dans un fond bleu. Sur iOS, le logo n’utilise pas de couleur mais simplement l’oiseau en noir sur fond blanc. Notez que le choix du bleu est typique des réseaux sociaux sur PC et sur smartphone. La majorité d’entre eux utilisent effectivement un ton de bleu dans leur logotype à l’exception notable de WhatsApp qui n’est, il est vrai, pas un réseau social à proprement parler.

Les icônes Twitter

Quel symbole pour la couleur du logo Twitter ?

Comme expliqué auparavant, l’oiseau symbolise la liberté et la rapidité d’envoi de messages courts. Son symbole est donc l’envol et l’émancipation des SMS pour un nouveau format, le microblogging. Le logo initial utilisait un bleu ciel. Cependant, cette couleur était un peu difficile à lire pour certaines personnes du fait du manque de contraste avec le fond blanc. Aussi le bleu est devenu, au fil du temps, plus sombre et se rapproche désormais des tons de bleu utilisé par de nombreux réseaux sociaux. Le bleu est aussi une couleur calmante et qui inspire la confiance. Le code couleur du bleu du logo Twitter est #1D9BF0. Le blanc est #FFFFFF.

PSD, PNG, JPG… le logo Twitter est-il différent ?

D’une version à l’autre, le logo Twitter ne présente pas de différence notable. Il s’agit surtout d’une question de taille et de définition propre à chaque format d’image. La marque offre la possibilité de télécharger le logo officiel Twitter sur son site. Notez qu’elle impose toutefois de nombreuses règles très strictes à son utilisation. Vous ne pouvez pas modifier le logo, changer les couleurs ou proportions entre autres. Des versions auxquelles sont ajoutées l’hashtag ou le nom d’utilisateur sont aussi disponibles ainsi qu’une version avec un Tweet.

Vous pouvez télécharger le logo Twitter officiel gratuitement au format PNG, SVG, EPS et PSD ici. Vous trouverez aussi les icônes sociales de la marque dans cette même page. Il n’y a pas de version JPG mais nous vous l’offrons ci-dessous.

Téléchargement de l’icône vectorielle Twitter

La page officielle de la marque permet aussi de télécharger une version vectorielle du logo Twitter ainsi que son icône vectorielle. Les mêmes restrictions d’usage sont aussi à l’ordre pour cette version vectorielle gratuite du logotype. Nous vous encourageons vivement à les consulter avec d’utiliser les images pour une utilisation surtout si elle est commerciale.